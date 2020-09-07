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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Головний рабин України Асман закликав тих, що приїхали в Умань на святкування Рош га-Шана, зробити ПЛР-тести. ДОКУМЕНТ

Паломники, які прибули в Умань на святкування юдейського Нового року Рош га-Шана повинні невідкладно пройти тестування на коронавірусну інфекцію.

Про це йдеться в опублікованому з Facebook зверненні головного рабина України і Києва Моше Реувена Асмана, передає Цензор.НЕТ.

"Наша свята Тора зобов'язує нас дуже уважно ставитися до збереження життя і здоров'я людини! Тому я закликаю всіх вас не нехтувати Святим Письмом і вимогою МОЗ і негайно пройти ПЛР-тест заради безпеки вашого здоров'я і здоров'я оточуючих", - сказано в документі.

Асман також підкреслив, що тестування необхідне для того, щоб "мати можливість не наражаючи на небезпеку себе та оточуючих із радістю в серці відсвяткувати прихід Нового року".

Дивіться також: Мер Умані Цебрій хоче, щоб хасиди робили ПЛР-тести на коронавірус. ВIДЕО

Зазначається, що заяву зроблено за підсумками наради з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, головою Нацполіції Ігорем Клименком, мером Умані Олександром Цебрієм, а також представниками МЗС та Мінкультури.

Головний рабин України Асман закликав тих, що приїхали в Умань на святкування Рош га-Шана, зробити ПЛР-тести 01

Нагадаємо, 4 вересня мер Умані Олександр Цебрій повідомив, що COVID-19 за результатами ПЛР-тестів діагностовано у шести паломників-хасидів, які приїхали в місто до запровадження заборони на в'їзд в Україну іноземців.

Станом на 2 вересня в Умані було близько 50 паломників-хасидів. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) доручила центральним органам ввести низку заборон у місцях паломництва хасидів в Умані під час святкування Рош га-Шана з 15 до 21 вересня.

7 вересня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що в 2020 році Умань для святкування Рош га-Шана відвідають близько 3 тис. паломників.

У 2019 для зустрічі 5780-го юдейського Нового року до Умані прибуло понад 30 тис. паломників.

Автор: 

карантин (18172) Умань (242) тест (318) Асман Моше Реувен (18) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
это какието палЫтические преследования "европейской салидарнасти".
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07.09.2020 19:40
+3
Моше Реувен Асман (івр. משה ראובן אסמן; рід. 14 березня 1966 Ленінград) - головний рабин Всесвітнього форуму російськомовного єврейства, головний рабин підрозділів спеціального призначення Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), головний рабин синагоги Бродського в Києві. Ы шо цікаво... не усі юдеї його"глафним" вважають
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07.09.2020 19:39
+3
и сми запестреют снимками послушных хасидов, выстроившився очередями на пцр-тесты
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07.09.2020 20:13
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Вот и пришел праздник в лаборатории Умани! Там хлопают в ладоши от радости.
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07.09.2020 19:33 Відповісти
А тупые гои требовали никого не пускать! Они хотели смерти от голода жителей Умани! Шана Това!
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07.09.2020 19:46 Відповісти
и сми запестреют снимками послушных хасидов, выстроившився очередями на пцр-тесты
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07.09.2020 20:13 Відповісти
Якщо цей Моше не хасід, то вони його сам знаєш на чому вертіли).
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08.09.2020 02:21 Відповісти
є гарне, добре кіно про цих брацлавських хасідів, які живуть у ізраїлі і звідти приїжджають в умань - ушпизин (гості) 2004року
є добра співачка, яка приїжджала в умань - https://youtu.be/87HAEwP0v34
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08.09.2020 18:22 Відповісти
Моше Реувен Асман (івр. משה ראובן אסמן; рід. 14 березня 1966 Ленінград) - головний рабин Всесвітнього форуму російськомовного єврейства, головний рабин підрозділів спеціального призначення Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), головний рабин синагоги Бродського в Києві. Ы шо цікаво... не усі юдеї його"глафним" вважають
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07.09.2020 19:39 Відповісти
головний рабин підрозділів спеціального призначення Армії оборони Ізраїлю/ это как в Израиле был бы главным раввином гражданин Арабии. Израиль -военный союзник РФ.
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07.09.2020 20:49 Відповісти
это какието палЫтические преследования "европейской салидарнасти".
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07.09.2020 19:40 Відповісти
Скозали: "Рош а-Шана", а тобі почулося "Рошен"...😁
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07.09.2020 19:50 Відповісти
мо на иврите это рошен?
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07.09.2020 20:25 Відповісти
ашкєназі мають свою мову - ідіш.. А івріт це релегійна мова та модернізований івріт -держ мова ісраілофки Офіційною мовою там є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 іврит ; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 арабська (вона теж семітська!! доречі) має особливий статус. Крім того, поширені https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англійська та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російська , а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 французька , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 амхарська (ефіопська), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 іспанська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 румунська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 польська , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%87%D0%B4%D0%B8%D1%88 ідиш , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BE ладіно , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 угорська . Всього, згідно з сайтом https://uk.wikipedia.org/wiki/Ethnologue Ethnologue , до мов Ізраїлю відносяться 39 мов і діалектів, включаючи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 мови жестів А для тебе це новина?
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08.09.2020 08:37 Відповісти
Главный раввин Украины Асман призвал приехавших в Умань на празднование Рош га-Шана сделать ПЦР-тесты - Цензор.НЕТ 7706
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07.09.2020 19:41 Відповісти
и так же сказано в книге про мертвого плотника, что легче верблюду пройти через игольное ушко, чем мыролюбцу оправдаться за свое мыролюбие и реформизм.
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07.09.2020 19:43 Відповісти
Почин уже был,каков будет итог у факова-стебова...желтая пилять зона?
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07.09.2020 19:47 Відповісти
раввин призвал / Ещё- не свинячить.Проблемы, связанные с паломничеством хасидов - это, прежде всего, засоренность города. Ведь в Израиле жителям строго запрещено мусорить, за это они платят большие штрафы. Приезжая в Украину, где законы не так щепетильны, евреи позволяют себе мусорить где угодно. Во время празднования Нового года городские службы не успевают убирать улицы города.- Паломничество хасидов в Умань: Зачем евреи едут в Украину
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07.09.2020 19:56 Відповісти
Какой бардак.
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07.09.2020 19:57 Відповісти
Еврейская семья, в целях экономии, решила больше не делать обрезание - будут подворачивать - зеленский подпишет указ.
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07.09.2020 20:19 Відповісти
Возможно я ошибаюсь, но хасидам вроде насрать на украинского раввина. Они только слушают только своих хасидских раввинов.
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07.09.2020 20:59 Відповісти
Им даже посрать на равинов других общин .
И вообще , в иудаизме нет иерархической структуры .
Как , кстати , и в исламе .
Так что у поклонников Нахмана нет никакого пиетета к равинам выходцев с Литвы или Белоруси . Не говоря уже про выходцев с Марокко или из Ирана ...
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07.09.2020 22:53 Відповісти
такіЖда а сєфарди та фєлаша виходців з Європи=ашкєназі вважають самозванцями бо у них лише 25%семітської крові...
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08.09.2020 08:51 Відповісти
що до сефардів з Мароко та Ірана.. то вони з ашкєназі і під один паркан не сідають бо вважают їх ґоями
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08.09.2020 08:52 Відповісти
Kakого х-ра эту грязную жидву пускают в умань без тестов-
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07.09.2020 21:03 Відповісти
Ну ти і...... *хвашист * ..
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07.09.2020 21:07 Відповісти
Если ты серьёзно и не шутишь ,тогда едь им прислуживать
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07.09.2020 21:20 Відповісти
Ты читать не научился. Написано: не пускать без тестов. Тебе закусить пора.
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07.09.2020 21:50 Відповісти
Не фиг в карантин их пускать!
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07.09.2020 21:17 Відповісти
та им насрать, тем более, что по-украински они не понимают
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07.09.2020 21:52 Відповісти
Чхать хотели хасиды на какого-то равина из синагоги Бродского ... Оне даже его и не знают .
Тем более если он Цахале служил , то для Бней-Брака он никто и звать его никак .
Оне там в армии не служат , на запреты правительства Израиля кладут с прибором .
Будут оне слушаться какого-то "главного равина" ?!

Самое простое и честное решение -- не пускать их в Украину . Тупо не пускать и всё .

Любое государство имеет право не пускать к себе в страну кого угодно без особых разъяснений ! Вот запретить выезд из страны - это уже серьёзное нарушение гражданских прав ...
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07.09.2020 22:44 Відповісти
 
 