Головний рабин України Асман закликав тих, що приїхали в Умань на святкування Рош га-Шана, зробити ПЛР-тести. ДОКУМЕНТ
Паломники, які прибули в Умань на святкування юдейського Нового року Рош га-Шана повинні невідкладно пройти тестування на коронавірусну інфекцію.
Про це йдеться в опублікованому з Facebook зверненні головного рабина України і Києва Моше Реувена Асмана, передає Цензор.НЕТ.
"Наша свята Тора зобов'язує нас дуже уважно ставитися до збереження життя і здоров'я людини! Тому я закликаю всіх вас не нехтувати Святим Письмом і вимогою МОЗ і негайно пройти ПЛР-тест заради безпеки вашого здоров'я і здоров'я оточуючих", - сказано в документі.
Асман також підкреслив, що тестування необхідне для того, щоб "мати можливість не наражаючи на небезпеку себе та оточуючих із радістю в серці відсвяткувати прихід Нового року".
Зазначається, що заяву зроблено за підсумками наради з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, головою Нацполіції Ігорем Клименком, мером Умані Олександром Цебрієм, а також представниками МЗС та Мінкультури.
Нагадаємо, 4 вересня мер Умані Олександр Цебрій повідомив, що COVID-19 за результатами ПЛР-тестів діагностовано у шести паломників-хасидів, які приїхали в місто до запровадження заборони на в'їзд в Україну іноземців.
Станом на 2 вересня в Умані було близько 50 паломників-хасидів. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) доручила центральним органам ввести низку заборон у місцях паломництва хасидів в Умані під час святкування Рош га-Шана з 15 до 21 вересня.
7 вересня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що в 2020 році Умань для святкування Рош га-Шана відвідають близько 3 тис. паломників.
У 2019 для зустрічі 5780-го юдейського Нового року до Умані прибуло понад 30 тис. паломників.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
є добра співачка, яка приїжджала в умань - https://youtu.be/87HAEwP0v34
И вообще , в иудаизме нет иерархической структуры .
Как , кстати , и в исламе .
Так что у поклонников Нахмана нет никакого пиетета к равинам выходцев с Литвы или Белоруси . Не говоря уже про выходцев с Марокко или из Ирана ...
Тем более если он Цахале служил , то для Бней-Брака он никто и звать его никак .
Оне там в армии не служат , на запреты правительства Израиля кладут с прибором .
Будут оне слушаться какого-то "главного равина" ?!
Самое простое и честное решение -- не пускать их в Украину . Тупо не пускать и всё .
Любое государство имеет право не пускать к себе в страну кого угодно без особых разъяснений ! Вот запретить выезд из страны - это уже серьёзное нарушение гражданских прав ...