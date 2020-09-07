Головний рабин України Асман закликав тих, що приїхали в Умань на святкування Рош га-Шана, зробити ПЛР-тести. ДОКУМЕНТ

Паломники, які прибули в Умань на святкування юдейського Нового року Рош га-Шана повинні невідкладно пройти тестування на коронавірусну інфекцію.

Про це йдеться в опублікованому з Facebook зверненні головного рабина України і Києва Моше Реувена Асмана, передає Цензор.НЕТ.

"Наша свята Тора зобов'язує нас дуже уважно ставитися до збереження життя і здоров'я людини! Тому я закликаю всіх вас не нехтувати Святим Письмом і вимогою МОЗ і негайно пройти ПЛР-тест заради безпеки вашого здоров'я і здоров'я оточуючих", - сказано в документі.

Асман також підкреслив, що тестування необхідне для того, щоб "мати можливість не наражаючи на небезпеку себе та оточуючих із радістю в серці відсвяткувати прихід Нового року".

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Зазначається, що заяву зроблено за підсумками наради з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, головою Нацполіції Ігорем Клименком, мером Умані Олександром Цебрієм, а також представниками МЗС та Мінкультури.

Нагадаємо, 4 вересня мер Умані Олександр Цебрій повідомив, що COVID-19 за результатами ПЛР-тестів діагностовано у шести паломників-хасидів, які приїхали в місто до запровадження заборони на в'їзд в Україну іноземців.

Станом на 2 вересня в Умані було близько 50 паломників-хасидів. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) доручила центральним органам ввести низку заборон у місцях паломництва хасидів в Умані під час святкування Рош га-Шана з 15 до 21 вересня.

7 вересня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що в 2020 році Умань для святкування Рош га-Шана відвідають близько 3 тис. паломників.

У 2019 для зустрічі 5780-го юдейського Нового року до Умані прибуло понад 30 тис. паломників.