Соболєву доведеться в ефірі каналу Медведчука спростувати висловлену в 2018 році думку, що Шокін - корупціонер, - рішення суду. ДОКУМЕНТ

Учаснику Революції Гідності і нардепу минулого скликання Єгору Соболєву доведеться заплатити майже 7 тисяч гривень і вийти в ефір на каналі кума Путіна Медведчука, щоб заявити, що ексгенпрокурор Віктор Шокін - не корупціонер.

Про це з посиланням на рішення суду повідомив у Facebook Соболєв, передає Цензор.НЕТ.

"Я повинен заплатити майже сім тисяч гривень, вийти в ефір на каналі Віктора Медведчука і там сказати, що генпрокурор Віктор Шокін - не корупціонер. Таке рішення суду, текст якого я сьогодні отримав", - заявив він, додавши фото документа.

Соболєв нагадав, що в листопаді 2018 року його (тоді ще в статусі народного депутата) запросила на розмову Тетяна Даниленко - на телепрограму "Face2Face" на "тоді ще не куплений Медведчуком" телеканал ZIK.

Читайте також: Верховний Суд відмовив Шокіну у поновленні на посаді Генпрокурора

"Коли розмова торкнулася призначених тодішнім президентом Петром Порошенком генпрокурорів, я (цитую за постановою суду) сказав таке: "Коли ми разом домоглися його (Шокіна) звільнення, призначення (Порошенка на цю посаду Юрія) Луценка стало ще більшим кроком назад. Тому що у Шокіна все ж як у юриста - нехай корумпованого, нехай залежного - але було хоч якесь розуміння правил", - пише Соболєв.

Він дивується, що Шокін з якоїсь причини дочекався квітня 2019 року і подав до суду з проханням визнати слова Соболєва образою його честі, гідності та ділової репутації.

"До честі суддів Шевченківського суду, у січні цього року вони відхилили позов ексгенпрокурора, пославшись на те, що ніхто не може бути покараний за власні оціночні судження. Але Шокін пішов далі - до Київського апеляційного суду - й отримав там рішення на свою користь", - пише політик.

Соболєв також вказав, що рівень корумпованості Шокіна показала його перша майнова декларація, яка лягла в основу журналістського розслідування програми "Схеми".

"Звичайно, ця постанова суду "іменем України". І це для мене виклик. Я завжди намагався починати виконання будь-якого закону з себе. Але в цій ситуації вважаю аморальним це робити. Право на критику будь-якої посадової особи має зберігатися для кожного громадянина, не тільки для колишнього народного депутата. Хоча і нинішнім і майбутнім представникам людей у парламенті так само важливо завжди мати право на публічну позицію і відверті політичні оцінки", - заявив він, зазначивши, що прийме рішення після консультацій з адвокатами.

Читайте также: Экс-заместитель генпрокурора Гузырь просит ОГП и ГБР провести расследование по факту "физического насилия" над Шокиным