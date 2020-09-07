Соболєву доведеться в ефірі каналу Медведчука спростувати висловлену в 2018 році думку, що Шокін - корупціонер, - рішення суду. ДОКУМЕНТ
Учаснику Революції Гідності і нардепу минулого скликання Єгору Соболєву доведеться заплатити майже 7 тисяч гривень і вийти в ефір на каналі кума Путіна Медведчука, щоб заявити, що ексгенпрокурор Віктор Шокін - не корупціонер.
Про це з посиланням на рішення суду повідомив у Facebook Соболєв, передає Цензор.НЕТ.
"Я повинен заплатити майже сім тисяч гривень, вийти в ефір на каналі Віктора Медведчука і там сказати, що генпрокурор Віктор Шокін - не корупціонер. Таке рішення суду, текст якого я сьогодні отримав", - заявив він, додавши фото документа.
Соболєв нагадав, що в листопаді 2018 року його (тоді ще в статусі народного депутата) запросила на розмову Тетяна Даниленко - на телепрограму "Face2Face" на "тоді ще не куплений Медведчуком" телеканал ZIK.
"Коли розмова торкнулася призначених тодішнім президентом Петром Порошенком генпрокурорів, я (цитую за постановою суду) сказав таке: "Коли ми разом домоглися його (Шокіна) звільнення, призначення (Порошенка на цю посаду Юрія) Луценка стало ще більшим кроком назад. Тому що у Шокіна все ж як у юриста - нехай корумпованого, нехай залежного - але було хоч якесь розуміння правил", - пише Соболєв.
Він дивується, що Шокін з якоїсь причини дочекався квітня 2019 року і подав до суду з проханням визнати слова Соболєва образою його честі, гідності та ділової репутації.
"До честі суддів Шевченківського суду, у січні цього року вони відхилили позов ексгенпрокурора, пославшись на те, що ніхто не може бути покараний за власні оціночні судження. Але Шокін пішов далі - до Київського апеляційного суду - й отримав там рішення на свою користь", - пише політик.
Соболєв також вказав, що рівень корумпованості Шокіна показала його перша майнова декларація, яка лягла в основу журналістського розслідування програми "Схеми".
"Звичайно, ця постанова суду "іменем України". І це для мене виклик. Я завжди намагався починати виконання будь-якого закону з себе. Але в цій ситуації вважаю аморальним це робити. Право на критику будь-якої посадової особи має зберігатися для кожного громадянина, не тільки для колишнього народного депутата. Хоча і нинішнім і майбутнім представникам людей у парламенті так само важливо завжди мати право на публічну позицію і відверті політичні оцінки", - заявив він, зазначивши, що прийме рішення після консультацій з адвокатами.
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хіба цього не розуміють люди? та проводьте ви будь-які вибори, скільки завгодно і де завгодно, результат буде незмінним і все то за сценарієм олігархів, які вже давно розділили цю країну на зони впливу і грабують денно і нощно.
Он долго в лоб стучал перстом,
Забыв название тома...
Зачем стучать напрасно в дом,
Где никого нет дома?? (с)Роберт Бернс
слався
Цезарьшокин, идущий на смертьэфир приветствует тебя ))))
По схеме:
Шокин не коррупционер.
Шокин не коррупционер???
Ну извините......
)
На заявление что шокин коррупционер
суп постановил что Я должен согласится что шокин не коррупционер
с этим решением я не согласен и это мое Право соглашаться или нет
Пуска судебные исполнители его исполняют и взыскание штрафа и оглашение что шонина нужно считать не коррупционеров
Прецедент есть! Можно подавать в суд!
https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2017/07/27/627522/
https://112.ua/mnenie/zakonoproekt-po-privatbanku-eto-amnistiya-po-vsem-delam-na-finansovom-rynke-dlya-poroshenko-i-gontarevoy-530566.html
І взагалі, Еголка ає бути вдячний таким розкладам, хоч хтось згадає нашого редутника та борцуна. Костя Грішин (Семен Семенченко) вже в кадр самого широкоформатного об'єктиву вже не влізе, так що уродженцю Сахаліну доведеться самому відбиватися.
Головне, аби під час ефіру він довго не виступав, а то займе час у відомого націоналіта та патріота Тягнибока, який з мураєвсько-медведчуківських каналів просто не вилазить.
Украинский магнат, президент Европейского еврейского совета Игорь Коломойский считает, что Тягнибок двіжется ближе к центру от национализма...
Хатынка шокина.
И шпарят по старым методичкам 2018 года
Выборы скоро! Надо всех д..ом обмазать,а себя отмыть успеть...
А вы лучше напишите О ВАШИХ ДОСТИЖЕНИЯХ ЗА 1,5 ГОДА?
ЧТО ХОРОШЕГО СЛЕЛАНО В "ВАШЕ ВРЕМЯ"? НУ.... КРОМЕ "ДЫРЫ В БЮДЖЕТЕ СТРАНЫ И ОБВАЛА ВВП ?
только суд Линча