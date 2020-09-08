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Верховний Суд відмовився перенести розгляд справи Стерненка з Одеси до Києва. ФОТОрепортаж

Верховний Суд України відхилив клопотання активіста Сергія Стерненка про перенесення розгляду справи щодо нього з Одеси до Києва.

"Справа проти мене залишають в Одесі. Повного тексту рішення немає. Верховний Суд залишає моє судилище там, де всім керує замовник нападу на мене. Там, де мене напали прямо перед першим же засіданням", - написав Стерненко в Facebook у вівторок, передає Цензор .НЕТ.

За його словами, таким чином Верховний Суд підтримав позицію прокурора, який заявив, що "перенесення розгляду справи Стерненка до Києва не гарантує, що замахи на нього припиняться". Активіст також зазначив, що суд пішов до нарадчої кімнати, не давши йому "сказати важливу репліку".

Крім того, Стерненко повідомив, що прокурором в його справі виступив той же державний обвинувач, що і в справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Також читайте: Прокурорське і судове свавілля в справах щодо нападів на Стерненка досягло свого історичного максимуму, - заява ТСК Ради

Верховний Суд відмовився перенести розгляд справи Стерненка з Одеси до Києва 01
Верховний Суд відмовився перенести розгляд справи Стерненка з Одеси до Києва 02
Верховний Суд відмовився перенести розгляд справи Стерненка з Одеси до Києва 03
Верховний Суд відмовився перенести розгляд справи Стерненка з Одеси до Києва 04

Раніше Верховний Суд не дозволив перенести слухання справи Стерненка з Одеси в Київ.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

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Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Потім суд пом'якшив запобіжний захід.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.

Верховний Суд відмовився перенести розгляд справи Стерненка з Одеси до Києва 05

Верховний Суд відмовився перенести розгляд справи Стерненка з Одеси до Києва 06

Автор: 

Верховний Суд (1192) юстиція (732) Стерненко Сергій (393)


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Топ коментарі
+16
Суд над Стерненко это покушение антинародной и антиукраинской власти на право народа на самооборону и самозащиту! Так решение этого суда и нужно трактовать!
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08.09.2020 12:45
+10
Убийство нападавшего при самозащите от нападения группы лиц - не является преступлением и не наказуемо.
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08.09.2020 13:37
+9
Учитывая то, что судьи у нас судят не по закону - очень важно. Ибо в Одессе судьи подчиняются заказчику нападения - бандиту Труханову.
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08.09.2020 13:19
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Суд над Стерненко это покушение антинародной и антиукраинской власти на право народа на самооборону и самозащиту! Так решение этого суда и нужно трактовать!
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08.09.2020 12:45 Відповісти
Догнал-убил- самооборона?
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08.09.2020 13:37 Відповісти
не тупи - обезвредить нападавшего (в любом месте) - честь для любого гражданина, хотя для тебя самооборона это лечь на землю и раздвинуть булки
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08.09.2020 13:52 Відповісти
Пэдриот виден по полёту!
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08.09.2020 14:43 Відповісти
"Сосальное золото"
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08.09.2020 14:58 Відповісти
Ну этого у тебя не отнимишь....
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08.09.2020 15:51 Відповісти
Если вас кто-то ударит палкой и побежит выбирать дрын потолще, Вы ему вслед стихи Есенина декламировать будете?
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08.09.2020 15:49 Відповісти
Догнал-убил -- дебилдетект.
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08.09.2020 17:35 Відповісти
Без разницы где суд вынесет ему своё решение.
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08.09.2020 12:53 Відповісти
Учитывая то, что судьи у нас судят не по закону - очень важно. Ибо в Одессе судьи подчиняются заказчику нападения - бандиту Труханову.
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08.09.2020 13:19 Відповісти
А кому судьи подчиняются в Киеве?
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08.09.2020 13:30 Відповісти
А в Киеве все сложнее - есть и те судьи, которые не подчиняются всяким Трухановым-Портновым и подобной мрази.
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08.09.2020 13:36 Відповісти
Говори прямо.
Стерненко нужен Киев, т.к. там легче собрать толпу активистов для давления на суд.
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08.09.2020 13:45 Відповісти
Говори прямо - бандитам огранизовавшим нападения на Стерненко, нужно судить его там, где они контролируют весь процесс обвинения.
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08.09.2020 13:55 Відповісти
Говори прямо, Стерненко мне нравитися и значит он невиновен!
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08.09.2020 15:53 Відповісти
Учи матчасть, то есть - законы Украины, невежда.
PS Какие же вы все-таки тупые, любители "русского мира"...
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08.09.2020 16:03 Відповісти
99%, что посадят. Спасти парня может только массовый протест под зданием суда. В Киеве это было реально, в Одессе - сложнее, поэтому и не перенесли.
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08.09.2020 12:57 Відповісти
Интересная судебная система, когда исход дела решает величина толпы у здания суда. Европейский подход.
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08.09.2020 13:15 Відповісти
Для европейского подхода нужны европейские судьи.
А у нас все решается тем, сможет толпа заставить судью действовать по закону или же мафия заставить судью принять незаконное решение.
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08.09.2020 13:21 Відповісти
Вот!
Всё дело именно в этом.
И не нужно рассуждать про европейский суд и европейские ценности.
В Европе Стерненко уже давно бы сидел.
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08.09.2020 13:47 Відповісти
В Европе уже давно сидел бы Труханов и все его подопечные бандиты, а не Стерненко.
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08.09.2020 13:56 Відповісти
Спасти убийцу???? Шутка?
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08.09.2020 13:34 Відповісти
Убийство нападавшего при самозащите от нападения группы лиц - не является преступлением и не наказуемо.
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08.09.2020 13:37 Відповісти
Расскажи это европейским судьям.
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08.09.2020 13:48 Відповісти
На территории Украины действуют законы Украины и потому любой судья должен судить по законам Украины.

А согласно законов Украины при нападении на человека группы лиц он имеет неограниченное право на самооборону и никакого превышения пределов самообороны в таком случае быть не может.
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08.09.2020 13:53 Відповісти
Это где ты такие законы нашёл? "Согласно законов Украины при нападении на человека группы лиц он имеет неограниченное право на самооборону и никакого превышения пределов самообороны в таком случае быть не может."
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08.09.2020 15:55 Відповісти
В Украине, дурик такие законы. Просвещайся:

"Стаття 36. Необхідна оборона

5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає."

И собратьям по разуму донеси, что в случае вашего нападения на людей - вас, титушню, согласно законов Украины дозволяется физически уничтожать.
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08.09.2020 16:02 Відповісти
А тебе не кажется, умный ты наш, что вот это: """согласно законов Украины при нападении на человека группы лиц он имеет неограниченное право на самооборону и никакого превышения пределов самообороны в таком случае быть не может."""" и указанная тобою статья имют очень мало общего.
Этот бандит срок получит, вопрос только в том 5 или 12лет! Я бы, за такую самооборону, дал 12!
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08.09.2020 16:18 Відповісти
Дурачек, прочитай статью внимательно - там один в один по смыслу то, что я писал выше. Я для тебя даже подчеркнул подходящие под данный случай части статьи.
Если ты плохо понимаешь на государственном языке - я тебе переведу по-простому:

"не является уголовно наказуемым применение оружия или любых других предметов при защите от нападения группы лиц независимо от тяжести причиненного нападавшим ущерба".
Это означает, что вас, нападающих на людей титушек, смело можно убивать - это не является уголовно наказуемым.

" Я бы, за такую самооборону, дал 12!"
Кому интересно, что там кому дал бы ссаный ватник? Я бы таких как ты вообще из Украины депортировал и лишал гражданства.
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08.09.2020 17:00 Відповісти
Чмошник, Где здесь сказано про " неограниченное право на самооборону и никакого превышения пределов самообороны в таком случае быть не может", про если я, со своим другом сепаром, дам тебе в зыбы, то ты можешь завтра придти и меня убить? Ты дурак? (хотя о чём я, ты Пэдронутый, это хуже!!!)
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08.09.2020 17:06 Відповісти
Дурик, читай по буквам: ""не является уголовно наказуемым...независимо от тяжести причиненного нападавшим ущерба"
Это означает, что причинение вреда нападающим абсолютно ничем не ограничено - можно даже убить и это не будет преступлением.
И не надо тут про "завтра" трындеть. Стерненко нападавшего наемника не на завтра прирезал, а сразу.
А проплаченную врагом Украины портянкой "экспертизу", противоречающую всем прочим экспертизам по этому делу про то, что якобы Стерненко добивал лежачего человека - можешь засунуть себе в задницу.

"про если я, со своим другом сепаром, дам тебе в зыбы, то ты можешь завтра придти и меня убить? "
Я тебя сразу могу убить и твоего друга-сепара тоже. И при этом по закону я буду прав и наказывать меня будет не за что.
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08.09.2020 17:36 Відповісти
Во оно как ..Если с задачей не справились киллеры то -украинская фемида поставит точку окончательно ..Как с этим бороться хз потому как не борятся совсем
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08.09.2020 13:05 Відповісти
Зубков знает.
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08.09.2020 13:21 Відповісти
Стас Домбровский, которого сложно упрекнуть в отсутствии патриотизма, его хорошо разоблачил и рассказал про него немало интересного. Стерненко, оказывается, та ещё мразота. А теперь после того, как его облили мочой, он ещё и опущенный, так что нормальным людям с ним даже раговаривать западло, не говоря уже о том, чтобы за один стол садиться.
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08.09.2020 13:07 Відповісти
Рабінович - кримінальна мерзота, рюцький фашист!
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08.09.2020 13:13 Відповісти
Кива тоже ярым патриотом-правосеком был... А оказался та ещё мразота...
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08.09.2020 18:24 Відповісти
Зараз т. з. правоохоронна система продемонструє, як легко можна навіть відомого і публічного громадянина ( з юридичною освітою до того ж) засадити в цугундер по надуманим звинуваченням.Пересічним громадянам пересторога на майбутнє.
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08.09.2020 13:12 Відповісти
Догнал- убилил-невиновен??? А публичный преступник или нет это без разницы и образование до лампочки!
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08.09.2020 13:36 Відповісти
Принял заказ на нападение - напал - умер - виноват исключительно сам.
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08.09.2020 13:45 Відповісти
Тебе бы судьёй быть...
Или романы писать.
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08.09.2020 13:50 Відповісти
Убил того, кто его убить пытался, и неоднократно.
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08.09.2020 14:03 Відповісти
А, якщо так: смертельно поранив, догнав, бо нападаючий помер?
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08.09.2020 16:59 Відповісти
Если при нападении смертельно ранил, то нужно разбираться шо и как, Но он сам сказал, что догнал и ударил ножом, это уже далеко не самооборона!
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08.09.2020 17:09 Відповісти
Коли і де він це сказав? Я цілком можу допустити, що догнав і ще раз пирнув ножичком, бо перебував в стані афекту, але про таке відкрито ляпнути стороннім людям? Він не схожий на дебіла. А бачачи, як Портнов і решта проросійської наволочі сходять на какашку, я розумію, що кримінальна справа замовна.
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08.09.2020 17:26 Відповісти
Він це визнав після того, як це встановила експертиза. Іщо ніж його він також визнав після цього.
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09.09.2020 20:37 Відповісти
Його ніж не є холодною зброєю, є експертиза на аналогічний ніж, суд правда, до уваги не взяв.Ексертизу можна не визнавати, можна оскаржувати, можна забрати свої свідчення, а якщо дурень, то отримати термін за перевищення самооборони.Мало віриться, що він себе оговорив.
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09.09.2020 21:46 Відповісти
та я знаю, що тут 90 % суддів кримінальної палати ВС. все просто по поличках розкладають. Практика ВС, до речі, така сама тупорила, як і тутешні коментарії. Там правда є питання, хто на кого взагалі напав. КОроче, для суда ця справа - лайно. Ні грошей, ні слави.
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10.09.2020 00:50 Відповісти
Засудят улыбающегося юриста-убийцу.Несправедливо! Надо отпустить в назидание будущим поколениям.
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08.09.2020 13:40 Відповісти
И наградить.
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08.09.2020 13:49 Відповісти
Ти теж, як і https://censor.net/ru/user/89226, як і https://censor.net/ru/user/458193 як і https://censor.net/ru/user/418380, як і https://censor.net/ru/user/461887 - шнирь Авакяна?
Верховний Суд відмовився перенести розгляд справи Стерненка з Одеси до Києва - Цензор.НЕТ 714

Чи ви всі - дрочери з ОПЗДЖ від Іллюші Ківи?
YouTube: https://youtu.be/cTpwcyfeCeE Нардеп Кива мастурбировал в Раде после переписки с моделью из Одессы
Верховний Суд відмовився перенести розгляд справи Стерненка з Одеси до Києва - Цензор.НЕТ 9567
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08.09.2020 14:19 Відповісти
У шнырей Парашеки все кто не лижет ********* "шнирь Авакяна"!
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08.09.2020 14:45 Відповісти
Так ти, виходить, не шнирь Авакяна, а дрочер Ківи з ******** ?!
То так би й казав прямою мовою,... а то все "штани" та "штани"...
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08.09.2020 16:19 Відповісти
А ты, похоже, помежбулок у Свына промышляеш?!
Так бы сразу и сказал, а то шЫколад, шЫколад!
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08.09.2020 16:30 Відповісти
А что так можно? Я не знал!
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08.09.2020 17:46 Відповісти
Судді гниди. Звільняти таких- надто мале покарання. роботи для народу ще дуже багато
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08.09.2020 14:52 Відповісти
От то демократія. Можна людину вбити і ще вимагати від суда казнащо.
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08.09.2020 16:53 Відповісти
Дебілдетект.
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08.09.2020 18:22 Відповісти
Та можеш не представлятись більше . Тебе всі вже знають.
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09.09.2020 20:33 Відповісти
О! Поціновувач петуШарія закукарікав! ))
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09.09.2020 22:10 Відповісти
Не фантазуй, нещасна.
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10.09.2020 00:46 Відповісти
Ти їбанько казав, що там "правда". І тільки порохоботам вона не до вподоби.
Усохни вже , гнидо.
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10.09.2020 00:53 Відповісти
Знов фантазуєш? Дивись пропадеш.
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10.09.2020 20:26 Відповісти
Верховний Суд відмовився перенести розгляд справи Стерненка з Одеси до Києва - Цензор.НЕТ 2746
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11.09.2020 07:36 Відповісти
Твої думки плутані. Звернись до лікарів.
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11.09.2020 16:39 Відповісти
То хто фантазує, уйобисько?
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11.09.2020 17:51 Відповісти
Москальську лайку залиши для своїх братів по розуму.
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11.09.2020 20:08 Відповісти
Не бачу сенсу метати тут бісер.
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11.09.2020 22:00 Відповісти
Бидло всюди поводить себе по бидлячому. Що поробиш. Ординське виховання не сховати за псевдопатріотичною мішурою.
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11.09.2020 23:17 Відповісти
Фанати Шмарія свій тупізм "ховають" за псевдоінтелігентність.
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11.09.2020 23:29 Відповісти
В сусіда пес так само, як ти посітйно гавкає щось . На твоєму випадку можна вивчати тваринні рефлекси. Цікаво чим тебе годує хазяїн? Педігрі ?
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12.09.2020 00:33 Відповісти
Споживач кацапської пропаганди, мені розповідає про тваринні рефлекси...
Класичний випадок коли дебіли не розуміють, що вони дебіли, тому, що вони дебіли.
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12.09.2020 07:45 Відповісти
Ти на питання не відповів ! Забув ? Слабкий мозговий апарат не дає змоги зосередитись? Ну то нічо.
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12.09.2020 11:36 Відповісти
Тільки після тебе, споживач московського лайна.
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12.09.2020 14:49 Відповісти
добре. після то після. До то до. Ти головне не хвилюйся.
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12.09.2020 15:46 Відповісти
Мотивация?
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08.09.2020 17:06 Відповісти
Шоу має бути на центральній сцені, а не в провінції. Да і групу підтримки легше в Київі зібрати.
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10.09.2020 20:28 Відповісти
 
 