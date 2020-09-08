Верховний Суд відмовився перенести розгляд справи Стерненка з Одеси до Києва. ФОТОрепортаж

Верховний Суд України відхилив клопотання активіста Сергія Стерненка про перенесення розгляду справи щодо нього з Одеси до Києва.

"Справа проти мене залишають в Одесі. Повного тексту рішення немає. Верховний Суд залишає моє судилище там, де всім керує замовник нападу на мене. Там, де мене напали прямо перед першим же засіданням", - написав Стерненко в Facebook у вівторок, передає Цензор .НЕТ.

За його словами, таким чином Верховний Суд підтримав позицію прокурора, який заявив, що "перенесення розгляду справи Стерненка до Києва не гарантує, що замахи на нього припиняться". Активіст також зазначив, що суд пішов до нарадчої кімнати, не давши йому "сказати важливу репліку".

Крім того, Стерненко повідомив, що прокурором в його справі виступив той же державний обвинувач, що і в справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

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Раніше Верховний Суд не дозволив перенести слухання справи Стерненка з Одеси в Київ.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

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Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Потім суд пом'якшив запобіжний захід.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.