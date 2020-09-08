Верховний Суд відмовився перенести розгляд справи Стерненка з Одеси до Києва. ФОТОрепортаж
Верховний Суд України відхилив клопотання активіста Сергія Стерненка про перенесення розгляду справи щодо нього з Одеси до Києва.
"Справа проти мене залишають в Одесі. Повного тексту рішення немає. Верховний Суд залишає моє судилище там, де всім керує замовник нападу на мене. Там, де мене напали прямо перед першим же засіданням", - написав Стерненко в Facebook у вівторок, передає Цензор .НЕТ.
За його словами, таким чином Верховний Суд підтримав позицію прокурора, який заявив, що "перенесення розгляду справи Стерненка до Києва не гарантує, що замахи на нього припиняться". Активіст також зазначив, що суд пішов до нарадчої кімнати, не давши йому "сказати важливу репліку".
Крім того, Стерненко повідомив, що прокурором в його справі виступив той же державний обвинувач, що і в справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Раніше Верховний Суд не дозволив перенести слухання справи Стерненка з Одеси в Київ.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Потім суд пом'якшив запобіжний захід.
Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.
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Стерненко нужен Киев, т.к. там легче собрать толпу активистов для давления на суд.
PS Какие же вы все-таки тупые, любители "русского мира"...
А у нас все решается тем, сможет толпа заставить судью действовать по закону или же мафия заставить судью принять незаконное решение.
Всё дело именно в этом.
И не нужно рассуждать про европейский суд и европейские ценности.
В Европе Стерненко уже давно бы сидел.
А согласно законов Украины при нападении на человека группы лиц он имеет неограниченное право на самооборону и никакого превышения пределов самообороны в таком случае быть не может.
"Стаття 36. Необхідна оборона
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає."
И собратьям по разуму донеси, что в случае вашего нападения на людей - вас, титушню, согласно законов Украины дозволяется физически уничтожать.
Этот бандит срок получит, вопрос только в том 5 или 12лет! Я бы, за такую самооборону, дал 12!
Если ты плохо понимаешь на государственном языке - я тебе переведу по-простому:
"не является уголовно наказуемым применение оружия или любых других предметов при защите от нападения группы лиц независимо от тяжести причиненного нападавшим ущерба".
Это означает, что вас, нападающих на людей титушек, смело можно убивать - это не является уголовно наказуемым.
" Я бы, за такую самооборону, дал 12!"
Кому интересно, что там кому дал бы ссаный ватник? Я бы таких как ты вообще из Украины депортировал и лишал гражданства.
Это означает, что причинение вреда нападающим абсолютно ничем не ограничено - можно даже убить и это не будет преступлением.
И не надо тут про "завтра" трындеть. Стерненко нападавшего наемника не на завтра прирезал, а сразу.
А проплаченную врагом Украины портянкой "экспертизу", противоречающую всем прочим экспертизам по этому делу про то, что якобы Стерненко добивал лежачего человека - можешь засунуть себе в задницу.
"про если я, со своим другом сепаром, дам тебе в зыбы, то ты можешь завтра придти и меня убить? "
Я тебя сразу могу убить и твоего друга-сепара тоже. И при этом по закону я буду прав и наказывать меня будет не за что.
Или романы писать.
Чи ви всі - дрочери з ОПЗДЖ від Іллюші Ківи?
YouTube: https://youtu.be/cTpwcyfeCeE Нардеп Кива мастурбировал в Раде после переписки с моделью из Одессы
То так би й казав прямою мовою,... а то все "штани" та "штани"...
Так бы сразу и сказал, а то шЫколад, шЫколад!
Усохни вже , гнидо.
Класичний випадок коли дебіли не розуміють, що вони дебіли, тому, що вони дебіли.