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Воїн 35-ї ОБрМП Руслан Волков помер учора в лікарні від опіків, зазнаних унаслідок підриву автомобіля в зоні ООС 6 вересня. ФОТО
Вчора, 7 вересня, у лікарні від чисельних опіків, зазнаних під час підриву на невідомому вибуховому пристрої у зоні проведення ООС в районі населеного пункту Новгородське Донецької області, помер Руслан Михайлович Волков, 2000 року народження, матрос, вогнеметник вогнеметного взводу роди радіаційного хімічного біологічного захисту 35-ї окремої бригади морської піхоти.
Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці 35-ї ОБрМП, повідомляє Цензор.НЕТ.
Про дату та час прощання буде повідомлено додатково.
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