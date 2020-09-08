Воїн 35-ї ОБрМП Руслан Волков помер учора в лікарні від опіків, зазнаних унаслідок підриву автомобіля в зоні ООС 6 вересня. ФОТО

Вчора, 7 вересня, у лікарні від чисельних опіків, зазнаних під час підриву на невідомому вибуховому пристрої у зоні проведення ООС в районі населеного пункту Новгородське Донецької області, помер Руслан Михайлович Волков, 2000 року народження, матрос, вогнеметник вогнеметного взводу роди радіаційного хімічного біологічного захисту 35-ї окремої бригади морської піхоти.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці 35-ї ОБрМП, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про дату та час прощання буде повідомлено додатково.

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