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Законопроєкт про статус сімей загиблих захисників України вже розробляється і буде внесений у Раду, - зустріч Зеленського з ветеранами та їхніми родинами. ФОТОрепортаж

У ході робочої поїздки до Сумської області Президент України Володимир Зеленський зустрівся з ветеранами АТО/ООС і їхніми родинами.

Родичі учасників війни звернулися до Глави держави з проханням надати статус сім'ям загиблих захисників України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Присутній на зустрічі представник Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих захисників України при Президентові Євген Терехов повідомив, що вже розробляється відповідний законопроєкт, і він обов'язково буде внесений до парламенту.

Також учасники зустрічі зазначили, що діти-сироти, батьки яких загинули на війні, часто не мають можливості отримати житло.

"Треба допомагати дітям загиблих, щоб ця дитина, яка виросте, була захищена, щоб у неї був якийсь куточок", – сказав один з родичів військових.

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Президент зауважив, що це питання можна вирішити на рівні обласної влади, а держава зі свого боку допоможе.

Крім того, родини учасників бойових дій поскаржилися Володимиру Зеленському на несправедливі та фейкові звинувачення щодо українських військових на фронті, які іноді лунають у ЗМІ. Зокрема, присутня на зустрічі матір військового, який захищав Донецький аеропорт і загинув у 20-річному віці, наголосила, наскільки важливо зберегти пам'ять про її єдиного сина та його вчинки.

"Ваш син – герой, ми це знаємо. Всі українці в цьому впевнені. Він захищав нашу країну, боронив наші кордони. Тому вшановуємо пам’ять і розуміємо, що це великі люди. Не слухайте цей бруд. Ми вам дякуємо за вашого сина. Бережіть себе для пам’яті. Бо поки ми живемо – ми пам’ятаємо", – закликав Глава держави у відповідь.

Ветерани також розповіли Президенту про проблему з працевлаштуванням військових після повернення з фронту. Це спричиняє тяжкий психологічний стан ветеранів.

"Я вважаю, що бізнесмени, які зберегли бізнес, повинні завдячувати хлопцям, які воювали на фронті. Тому простий варіант – стимулювати їх створювати робочі місця та наймати ветеранів", – заявив Володимир Зеленський.

Глава держави також відвідав Меморіал героям Антитерористичної операції, що розташований на центральному кладовищі обласного центру. Наразі там поховані 46 воїнів АТО та один Герой Небесної Сотні Олексій Братушка.

Президент ушанував пам’ять загиблих та поклав квіти до меморіальної стели.

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Законопроєкт про статус сімей загиблих захисників України вже розробляється і буде внесений у Раду, - зустріч Зеленського з ветеранами та їхніми родинами 01
Законопроєкт про статус сімей загиблих захисників України вже розробляється і буде внесений у Раду, - зустріч Зеленського з ветеранами та їхніми родинами 02
Законопроєкт про статус сімей загиблих захисників України вже розробляється і буде внесений у Раду, - зустріч Зеленського з ветеранами та їхніми родинами 03
Законопроєкт про статус сімей загиблих захисників України вже розробляється і буде внесений у Раду, - зустріч Зеленського з ветеранами та їхніми родинами 04
Законопроєкт про статус сімей загиблих захисників України вже розробляється і буде внесений у Раду, - зустріч Зеленського з ветеранами та їхніми родинами 05
Законопроєкт про статус сімей загиблих захисників України вже розробляється і буде внесений у Раду, - зустріч Зеленського з ветеранами та їхніми родинами 06

Автор: 

ветерани (1071) Зеленський Володимир (23954) Сумська область (3714) Суми (890)


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Топ коментарі
+5
как с врачами сделаете? выплаты только в случае смерти от вражеского обстрела, а смерть от "провокации" не считается?
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08.09.2020 14:39
+1
А чогт тут вам, владі, моск висушувати??
Безкоштовна освіта, медицина та коммунальні пільги!!
Достатньо, нє??
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08.09.2020 14:41
+1
Збрехавший раз, хто тобі повірить?
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08.09.2020 14:41
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как с врачами сделаете? выплаты только в случае смерти от вражеского обстрела, а смерть от "провокации" не считается?
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08.09.2020 14:39 Відповісти
А чогт тут вам, владі, моск висушувати??
Безкоштовна освіта, медицина та коммунальні пільги!!
Достатньо, нє??
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08.09.2020 14:41 Відповісти
И колхозы!
Плюс электрификация всей страны!
И БАМ строить!
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08.09.2020 14:59 Відповісти
Збрехавший раз, хто тобі повірить?
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08.09.2020 14:41 Відповісти
Одна из основных причин по которым мне как обычному гражданину хотелось бы завершение этой войны это каждодневное пополнение *армии* инвалидов , вдов и тд балластом ложащихся на бюджет и без того очень бедной страны.
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08.09.2020 14:43 Відповісти
Не сказал главного - кто их всех убил!
Если главком, вместо терминов война, российские войска, террористы из РФ... мычит про какую-то ту сторону, то это не Главком - это трус и предатель!
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08.09.2020 14:46 Відповісти
Фотки звідки то натягали, чомусь без панорами, напевне "ветеранв" не знайшли.
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08.09.2020 14:46 Відповісти
"Я считаю, что бизнесмены, которые сохранили бизнес, должны быть благодарны ребятам, которые воевали на фронте. Поэтому простой вариант - стимулировать их создавать рабочие места и нанимать ветеранов"Источник: https://censor.net/ru/p3218159

Цікаво... А кого з ветеранів бубочка особисто влаштує у своїх бізнес-проектах???
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08.09.2020 14:51 Відповісти
Сивохо,Полякова, Мохнатик.....
Пока одни "сидели" в окопах - эти "сражались" в лиге смеха....
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08.09.2020 15:06 Відповісти
Некоторые семьи погибших еще и носом крутят. Одной знакомой, муж погиб в АТО. предлагали путевку на море в пансионат "Золотая нива" на 2 недели, так она отказалась, мол там "Совдеповские условия". Семьи Атошников тоже бывают разные.
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08.09.2020 15:06 Відповісти
Обосранец наш. Вот небольшое видео:
https://www.facebook.com/FreeAntonenko/videos/654441695195726/
Сегодня, Сумы
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08.09.2020 15:08 Відповісти
Уже разрабатывается 6 лет и будет внесен в Раду лет через ...дцать.
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08.09.2020 15:09 Відповісти
 
 