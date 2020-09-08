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Партія "За майбутнє" для реклами кандидата в мери Києва Гусовського взяла старий слоган Турчинова. ФОТО

Технологи політичної партії "За майбутнє" не стали надмірно напружуватися і просто позичили для свого кандидата Сергія Гусовського чужий слоган часів виборів 2008 року.

Про це інформує "ДС", передає Цензор.НЕТ.

На рекламі 2008 року з Олександром Тручиновим фігурує слоган: "Києву потрібен розумний мер". У рекламній кампанії 2020 року Сергія Гусовського, якого на посаду київського градоначальника висунула політична партія "За майбутнє", такий самий слоган, практично без змін: "Києву - розумного мера!".

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Партія За майбутнє для реклами кандидата в мери Києва Гусовського взяла старий слоган Турчинова 01
Партія За майбутнє для реклами кандидата в мери Києва Гусовського взяла старий слоган Турчинова 02

Нагадаємо, партія "За майбутнє" висуватиме кандидатом на посаду міського голови Києва Сергія Гусовського. Також партія визначилася з кандидатурами на відповідну посаду в Рівному, Полтаві, Луцьку, Запоріжжі та Білій Церкві.

Автор: 

Київ (19528) місцеві вибори (1366) плагіат (69) реклама (406) Турчинов Олександр (1136) Гусовський Сергій (26)


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Топ коментарі
+21
тебе умного президента мало?)
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08.09.2020 15:14
+20
Хтось домалював борди у Слов'янську.Партія "За майбутнє" для реклами кандидата в мери Києва Гусовського взяла старий слоган Турчинова - Цензор.НЕТ 9358
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08.09.2020 15:12
+19
последнее время все названия партии "За все хорошее" вызывают нервный тик.
к названиям "Партия войны", "Партия военной диктатуры", "хунта" и то больше доверия.
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08.09.2020 15:10
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якщо в окулярах, то вже і розумний ?
але воровитий.
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08.09.2020 15:03 Відповісти
Ага, дайте Киеву умного мера, и у них будущее только начнется!!!
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08.09.2020 15:14 Відповісти
БЕЗ ЛОХА ЖИЗНЬ ПЛОХА , не ?
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08.09.2020 15:07 Відповісти
эпоха нелоха!
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08.09.2020 15:10 Відповісти
эпохалоха
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08.09.2020 15:46 Відповісти
последнее время все названия партии "За все хорошее" вызывают нервный тик.
к названиям "Партия войны", "Партия военной диктатуры", "хунта" и то больше доверия.
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08.09.2020 15:10 Відповісти
партия должна называться в данном случае:
"Я умный а вы все..."
или
"Выбери меня, и я стану твоим будущим налогом!"
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08.09.2020 15:18 Відповісти
сейчас партию как не назови погоды не сделает, нужно предьявить достижения и не такие что при нас был долларпавосимь и калбаса по двадвацать, а то чего не было но стало, заявления тип мы предотвратили тоже не сработают, потому что никто реально не видит что было бы если не предотвратили. что было, что стало, что планируем сделать еще. такое может выстрелить.
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08.09.2020 15:25 Відповісти
про "нужно предьявить достижения" єто шутка такая? 73% зебилов голосуют даже не за обещания, - за персонажа НФ фильма)
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08.09.2020 15:30 Відповісти
ну 73% от 46% проголосовавших это не так уж и много, половина от них еще меньше, а после того как зе кинул их всех через путина, многие на выборы не пойдут ближайшие лет 10.
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08.09.2020 15:32 Відповісти
Хтось домалював борди у Слов'янську.Партія "За майбутнє" для реклами кандидата в мери Києва Гусовського взяла старий слоган Турчинова - Цензор.НЕТ 9358
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08.09.2020 15:12 Відповісти
добре, що не роги
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08.09.2020 15:48 Відповісти
поддерживаю. у швайне рогов нет.
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08.09.2020 21:14 Відповісти
А шо, Киеву таки умный мер не нужен?
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08.09.2020 15:12 Відповісти
тебе умного президента мало?)
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08.09.2020 15:14 Відповісти
так этот вроде из другого серпентария
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08.09.2020 15:15 Відповісти
якщо чужого не візьмеш - свого не буде АБО эта песня, дружище,твоя и моя
пора перестать удивляться этим полудуркам, ну хоть у умных свиснули
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08.09.2020 15:13 Відповісти
зразу видно - українець)
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08.09.2020 15:15 Відповісти
знову "за майбах"
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08.09.2020 15:15 Відповісти
Пиар-контора одна и та же. Неудивительно что Турчинов ничего не выиграл.
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08.09.2020 15:16 Відповісти
Не совсем тот, а бедная фантазия у политтехнологов, переставили слова, но смысла это не меняет, что все эти лозунги напоминают анекдот, про рекламу стоматологической клиники в Тель-Авиве: "Бесплатное лечение зубов до полугодовалого возраста".
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08.09.2020 15:18 Відповісти
Что известно о «Будущем для Коломойского»?
До октября 2019 года партия «За Майбутнє» именовалась «Україна Майбутнього»;
Учредительный съезд политсилы состоялся в мае 2020-го,
Согласно финотчету https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/PDF-26.pdf за 1-й квартал 2020 года , в партии официально никто не работает;
Все та же документация гласит, - политсила не владеет и не пользуется никаким имуществом.
Дублікат "слуг коломойского" .
Партія "За майбутнє" для реклами кандидата в мери Києва Гусовського взяла старий слоган Турчинова - Цензор.НЕТ 3940
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08.09.2020 15:20 Відповісти
Я почув їхню рекламу по радіо) - "Ми йшли то в Европу то в Росію, давайте стоятимем на місці". Видно щоб кацапам ще який кусок було зручніш зкримсити.
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08.09.2020 15:22 Відповісти
І про війну та військових, жодного слова. Видно теж її закінчили в гАлАвАх та ментальності.
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08.09.2020 15:32 Відповісти
краще б вони йшли на... окремою колоною.
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08.09.2020 21:39 Відповісти
А чи не син це гендиректора заводу Арсенал? Хто раніше жив, той і зараз живе...
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08.09.2020 16:07 Відповісти
Cын? Гусовскому было бы больше 100 лет.
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08.09.2020 19:41 Відповісти
Кстати таки внук
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08.09.2020 19:42 Відповісти
Так вони ж однієї національності і схожої зовнішності. І слоган схожий.
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08.09.2020 18:04 Відповісти
дык, PR фирмы работают на тех, кто платит!)
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08.09.2020 19:20 Відповісти
Просто епанутся - оказывается быть розумным запатентовал турчинов. Нами правит быдло.
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09.09.2020 00:07 Відповісти
 
 