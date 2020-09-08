Партія "За майбутнє" для реклами кандидата в мери Києва Гусовського взяла старий слоган Турчинова. ФОТО

Технологи політичної партії "За майбутнє" не стали надмірно напружуватися і просто позичили для свого кандидата Сергія Гусовського чужий слоган часів виборів 2008 року.

Про це інформує "ДС", передає Цензор.НЕТ.

На рекламі 2008 року з Олександром Тручиновим фігурує слоган: "Києву потрібен розумний мер". У рекламній кампанії 2020 року Сергія Гусовського, якого на посаду київського градоначальника висунула політична партія "За майбутнє", такий самий слоган, практично без змін: "Києву - розумного мера!".

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Нагадаємо, партія "За майбутнє" висуватиме кандидатом на посаду міського голови Києва Сергія Гусовського. Також партія визначилася з кандидатурами на відповідну посаду в Рівному, Полтаві, Луцьку, Запоріжжі та Білій Церкві.