Партія "За майбутнє" для реклами кандидата в мери Києва Гусовського взяла старий слоган Турчинова. ФОТО
Технологи політичної партії "За майбутнє" не стали надмірно напружуватися і просто позичили для свого кандидата Сергія Гусовського чужий слоган часів виборів 2008 року.
Про це інформує "ДС", передає Цензор.НЕТ.
На рекламі 2008 року з Олександром Тручиновим фігурує слоган: "Києву потрібен розумний мер". У рекламній кампанії 2020 року Сергія Гусовського, якого на посаду київського градоначальника висунула політична партія "За майбутнє", такий самий слоган, практично без змін: "Києву - розумного мера!".
Нагадаємо, партія "За майбутнє" висуватиме кандидатом на посаду міського голови Києва Сергія Гусовського. Також партія визначилася з кандидатурами на відповідну посаду в Рівному, Полтаві, Луцьку, Запоріжжі та Білій Церкві.
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але воровитий.
к названиям "Партия войны", "Партия военной диктатуры", "хунта" и то больше доверия.
"Я умный а вы все..."
или
"Выбери меня, и я стану твоим будущим налогом!"
пора перестать удивляться этим полудуркам, ну хоть у умных свиснули
До октября 2019 года партия «За Майбутнє» именовалась «Україна Майбутнього»;
Учредительный съезд политсилы состоялся в мае 2020-го,
Согласно финотчету https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/PDF-26.pdf за 1-й квартал 2020 года , в партии официально никто не работает;
Все та же документация гласит, - политсила не владеет и не пользуется никаким имуществом.
Дублікат "слуг коломойского" .