Із загиблим на Донбасі воїном 14-ї ОМБр Тарасом Кубійовичем попрощаються завтра в Івано-Франківській області. ФОТО

Завтра, 9 вересня, в селі Вільхівці Городенківського району Івано-Франківської області о 10.00 розпочнеться церемонія прощання з Тарасом Степановичем Кубійовичем, 1970 року народження, молодшим сержантом, військовослужбовцем 14-ї окремої механізованої бригади, який загинув 6 вересня близько 17.10 в районі села Причепилівка Новоайдарського району Луганської області від смертельного кульового поранення, завданого найманцями РФ.

Сьогодні вночі тіло загиблого військовослужбовця привезуть у Городенківський район, повідомляє Цензор.НЕТ.

У місті Городенка біля каплиці воїна (територія військкомату) близько 03:00 відбудеться поминальна молитва, після чого тіло відвезуть у рідне село.

У Тараса Кубійовича залишилися мати, брат, сестра, дружина і дочка.

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