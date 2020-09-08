З воїном батальйону "Донбас" Володимиром Хоменком, який загинув унаслідок підриву на міні під час гасіння пожежі в зоні ООС, попрощалися на Донеччині. ФОТО

Сьогодні, 8 вересня, у місті Добропілля Донецької області відбулася церемонія прощання із Володимиром Петровичем Хоменком, 1985 року народження, головним сержантом, військовослужбовцем 46-го окремого штурмового батальону "Донбас" 54-ї окремої механізованої бригади, який загинув орієнтовно 5 вересня під час гасіння пожежі в районі смт Верхньоторецьке Ясинуватського району Донецької області внаслідок підриву на міні у "сірій зоні". Разом із Володимиром Хоменком загинув старший солдат Віталій Грицишин.

Про це йдеться у матеріалі місцевого видання 06277.com.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 8 вересня, в Добропіллі попрощалися з 35-річним загиблим захисником України.

Добропольчанин Володимир Хоменко проходив службу в 54-ій окремій механізованій бригаді. Воїн загинув кілька днів тому внаслідок вибуху міни під Авдіївкою.

Попрощатися з Володимиром прийшли близькі, земляки і колеги", пише видання.



