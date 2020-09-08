В акваторії Дунаю стартували українсько-румунські навчання ВМС Riverine-2020. ФОТОрепортаж
В Ізмаїлі, Одеської області, почалися спільні навчання Військово-Морських Сил України і Військово-Морських Сил Румунії Riverine-2020 року, які проводяться вже третій рік поспіль.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.
Крім корабельно-катерних груп, від українських і румунських ВМС до відпрацювання спільних заходів залучаються підрозділи Морської охорони Державної прикордонної служби України і Прикордонної поліції Румунії.
Мета навчань - максимально ефективно натренувати і підготувати багатонаціональні корабельно-катерні тактичні групи до проведення операції з безпеки на річці Дунай. Під час навчань всі тактичні елементи відпрацьовуватимуться за стандартами НАТО.
Особливістю навчань стане відпрацювання завдань з бойового тралення окремих ділянок акваторії річки Дунай і навчання з протиповітряної оборони щодо відбиття повітряного нападу противника в специфічних умовах річкової навігації. Ці навчально-бойові заходи проведуть у рамках навчань вперше.
Крім того, українські і румунські військові моряки разом із прикордонниками виконають елементи тактичного маневрування, контролю за цивільним судноплавством, спостереження за річковою обстановкою і відпрацюють заходи з охорони та оборони місць стоянки тощо. Інтенсивно відбуватимуться тренування з організації зв'язку і взаємодії з літаками і вертольотами морської авіації ВМС України. Учасники навчань проведуть пошуково-рятувальну операцію з порятунку особового складу і нададуть допомогу аварійному надводному об'єкту, що зазнав біди.
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