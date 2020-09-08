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В акваторії Дунаю стартували українсько-румунські навчання ВМС Riverine-2020. ФОТОрепортаж

В Ізмаїлі, Одеської області, почалися спільні навчання Військово-Морських Сил України і Військово-Морських Сил Румунії Riverine-2020 року, які проводяться вже третій рік поспіль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

В акваторії Дунаю стартували українсько-румунські навчання ВМС Riverine-2020 01

В акваторії Дунаю стартували українсько-румунські навчання ВМС Riverine-2020 02

Крім корабельно-катерних груп, від українських і румунських ВМС до відпрацювання спільних заходів залучаються підрозділи Морської охорони Державної прикордонної служби України і Прикордонної поліції Румунії.

Мета навчань - максимально ефективно натренувати і підготувати багатонаціональні корабельно-катерні тактичні групи до проведення операції з безпеки на річці Дунай. Під час навчань всі тактичні елементи відпрацьовуватимуться за стандартами НАТО.

В акваторії Дунаю стартували українсько-румунські навчання ВМС Riverine-2020 03

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В акваторії Дунаю стартували українсько-румунські навчання ВМС Riverine-2020 04

В акваторії Дунаю стартували українсько-румунські навчання ВМС Riverine-2020 05

Особливістю навчань стане відпрацювання завдань з бойового тралення окремих ділянок акваторії річки Дунай і навчання з протиповітряної оборони щодо відбиття повітряного нападу противника в специфічних умовах річкової навігації. Ці навчально-бойові заходи проведуть у рамках навчань вперше.

В акваторії Дунаю стартували українсько-румунські навчання ВМС Riverine-2020 06
В акваторії Дунаю стартували українсько-румунські навчання ВМС Riverine-2020 07
В акваторії Дунаю стартували українсько-румунські навчання ВМС Riverine-2020 08
В акваторії Дунаю стартували українсько-румунські навчання ВМС Riverine-2020 09

Крім того, українські і румунські військові моряки разом із прикордонниками виконають елементи тактичного маневрування, контролю за цивільним судноплавством, спостереження за річковою обстановкою і відпрацюють заходи з охорони та оборони місць стоянки тощо. Інтенсивно відбуватимуться тренування з організації зв'язку і взаємодії з літаками і вертольотами морської авіації ВМС України. Учасники навчань проведуть пошуково-рятувальну операцію з порятунку особового складу і нададуть допомогу аварійному надводному об'єкту, що зазнав біди.

В акваторії Дунаю стартували українсько-румунські навчання ВМС Riverine-2020 10

В акваторії Дунаю стартували українсько-румунські навчання ВМС Riverine-2020 11
В акваторії Дунаю стартували українсько-румунські навчання ВМС Riverine-2020 12
В акваторії Дунаю стартували українсько-румунські навчання ВМС Riverine-2020 13

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В акваторії Дунаю стартували українсько-румунські навчання ВМС Riverine-2020 14

Автор: 

ВМС (1389) Дунай (170) оборона (4793) Румунія (1166) військові навчання (2777)


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У румунів потужні катери з потужними гарматами, а в нас прогулянкові плавзасоби з пукалками.
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08.09.2020 18:47 Відповісти
Бред не неси.
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08.09.2020 18:58 Відповісти
почему бред? у нас флота нет практически,а морская граница очень большая, пару катеров и совковый мусор с сагайдачным которые достались в наследство от совка
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08.09.2020 20:52 Відповісти
Тут для Кентавра самое оно. Нужно ещё заказать не только порты охранять но и Дунай Днепр тоже
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08.09.2020 19:19 Відповісти
Ходять табуном, наче вівці. Кажуть:"элементы тактического маневрирования". А где стрельбы на поражение?
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08.09.2020 19:54 Відповісти
Какие стрельбы? Там на берегу зевак полно а снаряд или пуля может отрикошетить от воды легко.Стрельбы в море.
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08.09.2020 20:43 Відповісти
 
 