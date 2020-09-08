Російські військові перекрили греблею річку Біюк-Карасу в окупованому Криму, щоб постачати воду до Сімферополя, - ЗМІ. ФОТОрепортаж
Підрозділ російських трубопровідних військ нижче Білогірського водосховища перекрив земляною греблею річку Біюк-Карасу.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
З утвореного ставка військові почали качати воду на потреби Сімферополя.
На місці проведення робіт військові розбили наметове містечко, задіяно багато техніки.
Спеціальні автомобілі, оснащені помпами, качають воду у змонтовані трубопроводи.
Річка Біюк-Карасу нижче земляної дамби, насипаної військовими, залишилася без води.
"Відомо, що вода з Білогірського водосховища через Біюк-Карасу забезпечувала водопостачання не тільки Феодосії й Судака, а й сіл, які лежать у руслі річки, а також такі великі об'єкти, як арт-форум "Таврида" і Білогірська мега-теплиця. Тепер усі ресурси Білогірського і Тайганського водосховищ спрямовані на забезпечення водою Сімферополя. Вся ця ситуація загрожує великими бідами, а влада нам знову говорить, що треба потерпіти", - прокоментував ситуацію кореспондентові Крим.Реалії місцевий активіст, імені якого редакція не розкриває з міркувань його безпеки.
Раніше повідомлялося, що дві кримські річки Біюк-Карасу і Танасу в Білогірському районі Криму через посуху перетворилися на струмки.
10 серпня в Криму керівництво Міноборони Росії і місцева окупаційна влада запустили водогін, який побудували російські військові для перекачування запасів води з Тайганського водосховища Білогірського району в Сімферополь.
Нагадаємо, з опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місця розташування ємностей з водою.
З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водойм ввели третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередили про відхилення від графіка подачі води.
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Реку перекрыли..
Гораздо проще каждому мацкалю член пережать электронным браслетом-тогда сцать не будут
и пить им незачем
а еще "лас- вегас " обещал построить, ну что бы богатым крысчанам , просле того как продадут камни с неба , было где просадить шальные бабки .
Россияне отжали Крым без воды и с нефтью. Крымскую нефть они продают. Но опреснители не ставят.
Жлобы
В РФ россияне продали нефть крымчан и купили вместо опреснителей ништяки для российской Москвы (для себя) потому что плевали они на крымчан с большой колокольни.
Так что все логично