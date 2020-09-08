Російські військові перекрили греблею річку Біюк-Карасу в окупованому Криму, щоб постачати воду до Сімферополя, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Підрозділ російських трубопровідних військ нижче Білогірського водосховища перекрив земляною греблею річку Біюк-Карасу.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

З утвореного ставка військові почали качати воду на потреби Сімферополя.

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На місці проведення робіт військові розбили наметове містечко, задіяно багато техніки.

Спеціальні автомобілі, оснащені помпами, качають воду у змонтовані трубопроводи.

Річка Біюк-Карасу нижче земляної дамби, насипаної військовими, залишилася без води.

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"Відомо, що вода з Білогірського водосховища через Біюк-Карасу забезпечувала водопостачання не тільки Феодосії й Судака, а й сіл, які лежать у руслі річки, а також такі великі об'єкти, як арт-форум "Таврида" і Білогірська мега-теплиця. Тепер усі ресурси Білогірського і Тайганського водосховищ спрямовані на забезпечення водою Сімферополя. Вся ця ситуація загрожує великими бідами, а влада нам знову говорить, що треба потерпіти", - прокоментував ситуацію кореспондентові Крим.Реалії місцевий активіст, імені якого редакція не розкриває з міркувань його безпеки.

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Раніше повідомлялося, що дві кримські річки Біюк-Карасу і Танасу в Білогірському районі Криму через посуху перетворилися на струмки.

10 серпня в Криму керівництво Міноборони Росії і місцева окупаційна влада запустили водогін, який побудували російські військові для перекачування запасів води з Тайганського водосховища Білогірського району в Сімферополь.

Нагадаємо, з опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місця розташування ємностей з водою.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водойм ввели третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередили про відхилення від графіка подачі води.