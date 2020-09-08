УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11829 відвідувачів онлайн
Новини Фото Окуповані території
29 369 111

Російські військові перекрили греблею річку Біюк-Карасу в окупованому Криму, щоб постачати воду до Сімферополя, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Підрозділ російських трубопровідних військ нижче Білогірського водосховища перекрив земляною греблею річку Біюк-Карасу.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

З утвореного ставка військові почали качати воду на потреби Сімферополя.

Російські військові перекрили греблею річку Біюк-Карасу в окупованому Криму, щоб постачати воду до Сімферополя, - ЗМІ 01

Авторські права на зображення: Крим.Реалії

 

На місці проведення робіт військові розбили наметове містечко, задіяно багато техніки.

Російські військові перекрили греблею річку Біюк-Карасу в окупованому Криму, щоб постачати воду до Сімферополя, - ЗМІ 02
Авторські права на зображення: Крим.Реалії
 

Спеціальні автомобілі, оснащені помпами, качають воду у змонтовані трубопроводи.

Російські військові перекрили греблею річку Біюк-Карасу в окупованому Криму, щоб постачати воду до Сімферополя, - ЗМІ 03
Авторські права на зображення: Крим.Реалії
 

Річка Біюк-Карасу нижче земляної дамби, насипаної військовими, залишилася без води.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС звинуватив російських пропагандистів у спотворенні позиції ООН про постачання води в окупований Крим

Російські військові перекрили греблею річку Біюк-Карасу в окупованому Криму, щоб постачати воду до Сімферополя, - ЗМІ 04
Авторські права на зображення: Крим.Реалії
 

"Відомо, що вода з Білогірського водосховища через Біюк-Карасу забезпечувала водопостачання не тільки Феодосії й Судака, а й сіл, які лежать у руслі річки, а також такі великі об'єкти, як арт-форум "Таврида" і Білогірська мега-теплиця. Тепер усі ресурси Білогірського і Тайганського водосховищ спрямовані на забезпечення водою Сімферополя. Вся ця ситуація загрожує великими бідами, а влада нам знову говорить, що треба потерпіти", - прокоментував ситуацію кореспондентові Крим.Реалії місцевий активіст, імені якого редакція не розкриває з міркувань його безпеки.

Читайте також: Окупанти відтермінували запровадження графіка подачі води в Сімферополі, щоб 1 вересня діти прийшли "на заняття чистими і охайними"

Раніше повідомлялося, що дві кримські річки Біюк-Карасу і Танасу в Білогірському районі Криму через посуху перетворилися на струмки.

10 серпня в Криму керівництво Міноборони Росії і місцева окупаційна влада запустили водогін, який побудували російські військові для перекачування запасів води з Тайганського водосховища Білогірського району в Сімферополь.

Нагадаємо, з опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місця розташування ємностей з водою.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водойм ввели третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередили про відхилення від графіка подачі води.

Автор: 

Крим (14175) водопостачання (833)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+109
"Подразделение российских трубопроводных войск" Плакал
показати весь коментар
08.09.2020 21:24
+109
у них стопудово и говноотсосные войска есть
показати весь коментар
08.09.2020 21:25
+70

Российские военные перекрыли плотиной реку Биюк-Карасу в оккупированном Крыму, чтобы поставлять воду в Симферополь, - СМИ - Цензор.НЕТ 8059

показати весь коментар
08.09.2020 21:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
ісконно російська земля, правда річка чогось називається Биюк-Карасу, а не якось по російськи.
показати весь коментар
09.09.2020 11:12 Відповісти
Исконно российское название ""Бирюк - Карасю". Бирюк - российское слово обозначающее искреннего российского патриота. А карась - российское слово обозначающее духовно-скрепную рыбу! Шах и мат!
показати весь коментар
09.09.2020 21:50 Відповісти
Російські військові вирішують військові задачі.
показати весь коментар
09.09.2020 11:55 Відповісти
Це називається: "переливати з пустого в порожнє".
показати весь коментар
09.09.2020 16:49 Відповісти
придурки
Реку перекрыли..
Гораздо проще каждому мацкалю член пережать электронным браслетом-тогда сцать не будут
и пить им незачем
показати весь коментар
09.09.2020 18:33 Відповісти
даешь каждому крысчанину уринотерапию,хоть соленую зато много!! а кто не хочет уринотерапии , тому камней с неба да побольше . вообще то не вижу проблемы , Крым с трех сторон омывает море, воды хоть залейся, пей не хочу. осталось только построить опреснители , помнится )(уйло обещало завалить опреснителями вес крым.
а еще "лас- вегас " обещал построить, ну что бы богатым крысчанам , просле того как продадут камни с неба , было где просадить шальные бабки .
показати весь коментар
09.09.2020 19:31 Відповісти
Я не понял , а что в Черном Море вода кончилась ? Так вроде нет , и кто им мешает от туда водичку пить как они обещали .Можно еще у ***** пососать , у него правда СИСЬКА только одна , но они могут сосать по очереди.
показати весь коментар
09.09.2020 20:30 Відповісти
Російські військові перекрили греблею річку Біюк-Карасу в окупованому Криму, щоб постачати воду до Сімферополя, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9581
показати весь коментар
09.09.2020 21:08 Відповісти
В Саудовской Аравии воды нет а нефть есть. Арабы - люди порядочные. Продали немного нефти и купили опреснители.
Россияне отжали Крым без воды и с нефтью. Крымскую нефть они продают. Но опреснители не ставят.
Жлобы
показати весь коментар
09.09.2020 21:53 Відповісти
В саудовской Аравии арабы продали нефть арабов и купили опреснители для арабов (для себя).
В РФ россияне продали нефть крымчан и купили вместо опреснителей ништяки для российской Москвы (для себя) потому что плевали они на крымчан с большой колокольни.
Так что все логично
показати весь коментар
22.10.2020 11:01 Відповісти
Если бы у евреев была нефть и арабы бы ее отжали, они бы тоже не покупали опреснители для евреев. Арабам не жалко евреев. Россиянам не жалко крымчан.
показати весь коментар
22.10.2020 11:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 