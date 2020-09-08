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Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підступність "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Памятник Шарію, докази Лукашенка, підступність русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Не для ЗМІ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про загострення ситуації на Донбасі: Ми відразу відреагували, але є речі не для ЗМІ. ВIДЕО

Памятник Шарію, докази Лукашенка, підступність русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

На прогулянці

Памятник Шарію, докази Лукашенка, підступність русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Черговий відос

Памятник Шарію, докази Лукашенка, підступність русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Без зайвих слів

Памятник Шарію, докази Лукашенка, підступність русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Бізнес на крові

Читайте на "Цензор.НЕТ": У бундестазі назвали будівництво "Північного потоку-2" заохоченням політики Путіна і закликали до перегляду відносин з РФ

Памятник Шарію, докази Лукашенка, підступність русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Так отож...

Памятник Шарію, докази Лукашенка, підступність русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Лукашенко надав докази...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявив, що отруєння Навального - фальсифікація: Перехопили розмову Варшави і Берліна, звіт надішлемо ФСБ

Памятник Шарію, докази Лукашенка, підступність русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Підступність русского мира

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без цензури": Миру не буде. Чому Росії потрібна війна з Україною. ВIДЕО

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) Лукашенко Олександр (2655) Меркель Ангела (1139) путін володимир (23869) фотожаба (13891) Шарій Анатолій (227) Єрмак Андрій (1377)


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Топ коментарі
+65
Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підступність "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4197
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08.09.2020 22:37
+45
Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підступність "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1276
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08.09.2020 22:48
+45
Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підступність "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5501
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08.09.2020 23:03
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Памятник Шарию, доказательства Лукашенко, подлость "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1035
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08.09.2020 22:19 Відповісти
Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підступність "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2958
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08.09.2020 22:47 Відповісти
ну так вали
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09.09.2020 00:03 Відповісти
бидло кацапське
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09.09.2020 20:42 Відповісти
а я нет
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10.09.2020 22:25 Відповісти
Памятник Шарию, доказательства Лукашенко, подлость "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4609
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08.09.2020 22:20 Відповісти
Памятник Шарию, доказательства Лукашенко, подлость "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9499
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08.09.2020 22:25 Відповісти
Памятник Шарию, доказательства Лукашенко, подлость "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2128
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08.09.2020 22:27 Відповісти
а!
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08.09.2020 22:28 Відповісти
Р!
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08.09.2020 23:00 Відповісти
Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підступність "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5649
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08.09.2020 22:46 Відповісти
Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підлість "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6902
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08.09.2020 22:31 Відповісти
Такую страну просрали!
(с)
Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підступність "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4533
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08.09.2020 22:34 Відповісти
на мыло тоже, плин, мыться так чтоб экономить мыло - это песец.

Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підступність "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3865
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08.09.2020 23:45 Відповісти
Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підступність "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4197
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08.09.2020 22:37 Відповісти
Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підступність "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1276
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08.09.2020 22:48 Відповісти
Секта "святого" педро - *******, психічно хворі істоти як, доречі, і їх кумир. Риги і ******* - одна шобла + блазні, це - біда для України.
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09.09.2020 06:06 Відповісти
..ну тобі..ідіоте... до преЗЕрватива потрібно звертатися! Тут таким як ти ..придурковатим...не подають!))))
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09.09.2020 07:26 Відповісти
.https://censor.net/ru/user/219571: ..."Тут таким як ти ... не подають!))))" /// Вся суть ****** в одній цій фразі. Продажні проплачені сивочолим педро-хряком шавки. "Працюють" - де подають. Це, походу, "коронка" така у "цинічного..." і його вірних ******: пересварити всі Патріотичні сили. Виконують ГНИДИ настанови ху...ла. Навіть на Марші Ветеранів, "хряк" своїм рилом все перебовдяв, приперся "великий котлотворець" зі своїми ПЕСами...
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09.09.2020 10:57 Відповісти
... чуєш... українська гнида! А ще ж ти забув написати , що на Марші Ветеранів всі проплачені Порохом. Там ...біля пам*ятника Шевченку стояв Камаз і роздавали гроші!!!))))))))))) Ти що не бачив? Чи ти, гицлю, на Софіі слюни пускав , та заглядував під спідницю могилевській!?)))) Кого ти там партіотичними силами вважаєш? ЖоппоБлок та СН? Чи то бабцю, що короной боліє? А ти бачив, скільки народу на Марші було? Видно що до тепер штанці ще не висохли! Все сцишься ? Не бійся.. падаль... Тебе ніхто не зачіпить. Ти сам скоро зігнешься від страху!!))))
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09.09.2020 12:32 Відповісти
Я ж кажу, ******* - психічно-хворі істоти. Саме хряк сивочолий, "святий педро" зі своїми *********, примазався до Маршу Ветеранів. Доречі, примазався як він і звик, на халяву. Не всі Ветерани були раді бачити там "цинічну мразоту", яка відвела їм роль массовки, заради свого піару. І не суди по собі, псих сексуально-стурбований на всю свою дурну голову, я на відміну від тебе, не знаю хто там на Софіївській площі був і в які "щілини" під спідницями ти заглядував. Лікуйся, лапоть ти обриганий. А псіхи тебе "колотять", тому що знаєш, пролітає твій "сивочолий ..." на виборах, як голий над банею. Завдяки вам, ********, які не поважають ні Україну, ні Українців, а тільки секту "святого *****". Лікуйтеся, мені вас жаль, ущербних.
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09.09.2020 15:01 Відповісти
...да ти шо!!! ?? Так вже й пролітає!!!))) От дуже цікаво.... За кого ж ти підеш головувати? На обріі СН чи ЖоппоБлок?))))) Інших і згадувати нема сенсу.
І як би ти, погань. була б на Марші Ветеранів. ти би погань побачила, скільки ветеранів і простих людей підтримували Пороха. Але ж ти, погань. ховалося . Не було на марші ні СН ..ні ЖоппоБлока...ні Свободи.... Був Корчинський, був Ярош...Білецький.... А деж мразота була?! Там де й ти... Одні на Софіі, інші ховалися!)))) Але саме смішне, побачиш 25 жовтня, хто де і як проголосує....)))) Тобі це точно не сподобається!!!))))
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09.09.2020 15:07 Відповісти
Воно юльконуте ,з Лисичанська . Хворе створіння . .
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09.09.2020 19:41 Відповісти
Секта "святого" педро - *******, психічно хворі істоти як, доречі, і їх кумир. Риги і ******* - одна шобла + блазні, це - біда для України. Доказ цьому: "блазень" так само як в свій час сивочолий хряк, дозволив кацапо-ординським шісткам перевіряти наші передові позиції("сивочолий..." дозволив сепарам обшукувати наших "кіборгів" коли вони виходили на позиції в ДАП.) І хряк цинічний і блазень, однаково принижують Українських Воїнів і Україну. На таке здатні тільки вороги України.
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10.09.2020 08:09 Відповісти
Ворог інспектуватиме передові позиції наших Героїв. Ганьба!Невже "надьожа нації", "сивочолий гетьман", "лідер опозиції", "батько нації" стерпить таку наругу над Армією і Україною в цілому? Невже не підніме Народ на протест? Ось при "пороху" такого не було! Ой ні! Було один раз, дозволив "батько нації" моторилу, нині дохлому, шмонати кармани нашим Героям. Ну то - таке. Один раз - не ...
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10.09.2020 12:16 Відповісти
сотрудник ОПы детектед. шо там, за разнарядочку Дерьмак доплачивает?
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09.09.2020 08:19 Відповісти
Улюблене зайняття кожного зеленого дебіла - набравши повний рот гівна, плювати на влансий монітор з дописами порохоботів.
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09.09.2020 09:15 Відповісти
Им просто обидно. Они считают себя самыми умными, а тут их клоун уделал. Вот и психуют....
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09.09.2020 10:05 Відповісти
клоун уделал вас,зесрань)а мы с самого начала понимали что оно такое
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10.09.2020 04:00 Відповісти
Клоун уделал всех нас. "а мы" - живете в другой стране?
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10.09.2020 10:00 Відповісти
мы -это умные люди .которые еще до первого тура были умными )так что уделать зебобе можно было только глупых, которые выбирали полного идиота и при этом на что то надеялись
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10.09.2020 10:31 Відповісти
"мы -это умные люди" - спасибо, посмеялся.
"Девочка, вы тут самые умные? Это вам кто-нибудь сказал, или вы сами решили?" (с)
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10.09.2020 11:30 Відповісти
Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підступність "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3851
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08.09.2020 22:41 Відповісти
жирно
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09.09.2020 20:45 Відповісти
А кремлевскому карлику неймется, мало этому бункерному неславянину полного рта мочи с "олимпиады":
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/09/08/119268/mirovye-uchennye-zayavili-o-falsifikatsii-dannykh-putinskoj-vaktsiny-ot-koronavirusa.shtml Мировые ученные заявили о фальсификации данных путинской вакцины от коронавируса
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08.09.2020 22:48 Відповісти
Блистательный пост, Респект Дорогому Я:

фальсификацией являются не только анализы мочи с "олимпиады" и Великая моцковская вакцина:

Главная фальсификация - это сама "Россия", переименовавшая себя в Россию, будучи в реальности азиатской Ордой.
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23.09.2020 04:55 Відповісти
Передача денег из дефицитного бюджета Украины Суркисам - это единственное дело, которое Зеленский взял под личный контроль и довёл до конца.Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підступність "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2263
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08.09.2020 22:49 Відповісти
Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підступність "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5501
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08.09.2020 23:03 Відповісти
Жду рисунка "Зелупелло - пятая черепашка нинзя"
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08.09.2020 23:30 Відповісти
первая жаба огонь!!!!!!
утащу себе. буду зебабуинов тыкать
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09.09.2020 00:10 Відповісти
А вот если бы на том месте был бы бронепамперс...
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09.09.2020 07:12 Відповісти
Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підступність "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 724
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09.09.2020 08:20 Відповісти
Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підступність "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6986
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09.09.2020 14:28 Відповісти
Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підступність "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4062
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09.09.2020 14:29 Відповісти
Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підступність "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4232
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09.09.2020 14:30 Відповісти
 
 