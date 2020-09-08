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Пам'ятник Шарію, докази Лукашенка, підступність "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Не для ЗМІ
На прогулянці
Черговий відос
Без зайвих слів
Бізнес на крові
Так отож...
Лукашенко надав докази...
Підступність русского мира
Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без цензури": Миру не буде. Чому Росії потрібна війна з Україною. ВIДЕО
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Топ коментарі
+65 Павло ШОвте
показати весь коментар08.09.2020 22:37
+45 KAISERWALD
показати весь коментар08.09.2020 22:48
+45 Александр Бычик
показати весь коментар08.09.2020 23:03
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(с)
І як би ти, погань. була б на Марші Ветеранів. ти би погань побачила, скільки ветеранів і простих людей підтримували Пороха. Але ж ти, погань. ховалося . Не було на марші ні СН ..ні ЖоппоБлока...ні Свободи.... Був Корчинський, був Ярош...Білецький.... А деж мразота була?! Там де й ти... Одні на Софіі, інші ховалися!)))) Але саме смішне, побачиш 25 жовтня, хто де і як проголосує....)))) Тобі це точно не сподобається!!!))))
"Девочка, вы тут самые умные? Это вам кто-нибудь сказал, или вы сами решили?" (с)
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/09/08/119268/mirovye-uchennye-zayavili-o-falsifikatsii-dannykh-putinskoj-vaktsiny-ot-koronavirusa.shtml Мировые ученные заявили о фальсификации данных путинской вакцины от коронавируса
фальсификацией являются не только анализы мочи с "олимпиады" и Великая моцковская вакцина:
Главная фальсификация - это сама "Россия", переименовавшая себя в Россию, будучи в реальности азиатской Ордой.
утащу себе. буду зебабуинов тыкать