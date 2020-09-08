УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11571 відвідувач онлайн
Новини Фото
12 787 20

Магазини B2B Jewelry працюють, щоб інвестори могли обміняти придбані цінні папери на продукцію, - СБУ. ДОКУМЕНТ

Магазини B2B Jewelry, яку СБУ заблокувала 27 серпня, продовжують працювати, щоб інвестори могли обміняти придбані сертифікати на продукцію — тобто на золоті або срібні прикраси.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

Також у відомстві повідомили, що трьом причетним до організації B2B Jewelry оголосили підозру в шахрайстві та відмиванні грошей, здобутих злочинним шляхом. Із них двом обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Магазини B2B Jewelry працюють, щоб інвестори могли обміняти придбані цінні папери на продукцію, - СБУ 01

Нагадаємо, 27 серпня у СБУ заявили, що заблокували діяльність масштабної фінансової піраміди, організатори якої встигли привласнити понад $250 млн. Назву піраміди правоохоронці так і не уточнили, але на оприлюднених ними фото фігурує один з магазинів ювелірних виробів та папери, що схожі на "сертифікати" B2B Jewelry.

За даними СБУ, загалом у піраміду вклалися 600 тисяч осіб. До організації фінансової оборудки причетні понад 20 людей. Вони залучили понад 100 підконтрольних юридичних осіб.

Зловмисники привласнили понад $250 мільйонів через купівлю елітного рухомого та нерухомого майна, а також інвестування в підконтрольний бізнес. Зокрема, вони придбали один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків вартістю понад 100 тисяч доларів США кожен, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

Читайте також: Двоє організаторів фінансової піраміди B2B Jewelry - під домашнім арештом, - СБУ

Пізніше в Офісі генпрокурора повідомили, що організатору фінансової піраміди і його співучасникам повідомлено про підозру в шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізації (відмиванні) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч . 3 ст. 209 ККУ).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нацкомісія просить правоохоронців взятися за інвестпроєкт B2B Jewelery: "Має ознаки сумнівного і незаконного"

Автор: 

піраміда (32) СБУ (12847)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
Магазины B2B Jewelry работают потому, что черти из СБУ и ОПы в доле.
показати весь коментар
08.09.2020 22:24
+8
какая прелесть...
не ищите логику...ее там нет ! ))))
показати весь коментар
08.09.2020 22:25
+7
Магазины B2B Jewelry работают, чтобы инвесторы могли обменять приобретенные сертификаты на продукцию, - СБУ - Цензор.НЕТ 3242
показати весь коментар
08.09.2020 22:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.09.2020 22:23 Відповісти
Магазины B2B Jewelry работают потому, что черти из СБУ и ОПы в доле.
показати весь коментар
08.09.2020 22:24 Відповісти
какая прелесть...
не ищите логику...ее там нет ! ))))
показати весь коментар
08.09.2020 22:25 Відповісти
ну це на перший погляд, насправді щоб свої з претензіями не ходили щоб отоварили свої т.з."сертифікати"
показати весь коментар
09.09.2020 08:10 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2020 22:25 Відповісти
Какой-то бл.. сюр!!
показати весь коментар
08.09.2020 22:27 Відповісти
Магазины B2B Jewelry работают, чтобы инвесторы могли обменять приобретенные сертификаты на продукцию, - СБУ - Цензор.НЕТ 3242
показати весь коментар
08.09.2020 22:31 Відповісти
Умер нищим на троллейбусной остановке.
показати весь коментар
08.09.2020 22:33 Відповісти
И от этого лохи переведутся?
показати весь коментар
08.09.2020 22:36 Відповісти
Нет конечно.Просто пример что не всем на пользу идёт.
показати весь коментар
08.09.2020 22:38 Відповісти
Просто он оказался не на самом верху пищевой цепочки. Или пирамиды. А значит тем же лохом.
показати весь коментар
08.09.2020 22:51 Відповісти
На автобусной. Мутные похороны, не исключаю, что он их сам себе организовал.
показати весь коментар
09.09.2020 08:27 Відповісти
А кто же эти 600 000 человек? Я уверен - это зетипиллы.
показати весь коментар
08.09.2020 22:34 Відповісти
Люмпены -барыги.
показати весь коментар
08.09.2020 22:39 Відповісти
ну и СБУ прибарахлилось)))
показати весь коментар
08.09.2020 22:49 Відповісти
Я уже давно говорил, что в Украине СБУ - служба безопасности уголовников...
показати весь коментар
08.09.2020 23:09 Відповісти
600тис дурнів, і це тільки початок. Потрібно було націоналізувати, дуже прибуткове діло лохів вчити.
показати весь коментар
09.09.2020 00:34 Відповісти
Лох не мамонт,не вымрет)))
показати весь коментар
09.09.2020 01:24 Відповісти
Магазины работают..... Товара просто нет!
показати весь коментар
09.09.2020 11:41 Відповісти
Умный ход от СБУ.
Что бы доказать пирамиду, нужны заявления потерпевших.
показати весь коментар
09.09.2020 13:03 Відповісти
 
 