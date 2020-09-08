Магазини B2B Jewelry працюють, щоб інвестори могли обміняти придбані цінні папери на продукцію, - СБУ. ДОКУМЕНТ

Магазини B2B Jewelry, яку СБУ заблокувала 27 серпня, продовжують працювати, щоб інвестори могли обміняти придбані сертифікати на продукцію — тобто на золоті або срібні прикраси.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

Також у відомстві повідомили, що трьом причетним до організації B2B Jewelry оголосили підозру в шахрайстві та відмиванні грошей, здобутих злочинним шляхом. Із них двом обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, 27 серпня у СБУ заявили, що заблокували діяльність масштабної фінансової піраміди, організатори якої встигли привласнити понад $250 млн. Назву піраміди правоохоронці так і не уточнили, але на оприлюднених ними фото фігурує один з магазинів ювелірних виробів та папери, що схожі на "сертифікати" B2B Jewelry.

За даними СБУ, загалом у піраміду вклалися 600 тисяч осіб. До організації фінансової оборудки причетні понад 20 людей. Вони залучили понад 100 підконтрольних юридичних осіб.

Зловмисники привласнили понад $250 мільйонів через купівлю елітного рухомого та нерухомого майна, а також інвестування в підконтрольний бізнес. Зокрема, вони придбали один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків вартістю понад 100 тисяч доларів США кожен, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

Читайте також: Двоє організаторів фінансової піраміди B2B Jewelry - під домашнім арештом, - СБУ

Пізніше в Офісі генпрокурора повідомили, що організатору фінансової піраміди і його співучасникам повідомлено про підозру в шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізації (відмиванні) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч . 3 ст. 209 ККУ).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нацкомісія просить правоохоронців взятися за інвестпроєкт B2B Jewelery: "Має ознаки сумнівного і незаконного"