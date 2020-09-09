Революція в Білорусі: кадри затримання силовиками жінок, які вийшли на протести. ФОТОрепортаж

У мережі оприлюднені кадри з акцій протесту в Білорусі.

Фотограф Євген Єрчак опублікував свіжу добірку фотографій з протестів у Білорусі, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, на кадрах зафіксовані жінки, які беруть участь у мітингах, а також те, як їх жорстко затримують силовики.

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Фото: yerchak