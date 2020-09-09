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Новини Фото Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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Революція в Білорусі: кадри затримання силовиками жінок, які вийшли на протести. ФОТОрепортаж

У мережі оприлюднені кадри з акцій протесту в Білорусі.

Фотограф Євген Єрчак опублікував свіжу добірку фотографій з протестів у Білорусі, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, на кадрах зафіксовані жінки, які беруть участь у мітингах, а також те, як їх жорстко затримують силовики.

Дивіться: Силовики увечері 8 вересня жорстко розганяли учасників акцій у Мінську. Затримано не менше 55 осіб, - правозахисники. ВIДЕО

Революція в Білорусі: кадри затримання силовиками жінок, які вийшли на протести 01
Революція в Білорусі: кадри затримання силовиками жінок, які вийшли на протести 02
Революція в Білорусі: кадри затримання силовиками жінок, які вийшли на протести 03
Революція в Білорусі: кадри затримання силовиками жінок, які вийшли на протести 04
Революція в Білорусі: кадри затримання силовиками жінок, які вийшли на протести 05
Революція в Білорусі: кадри затримання силовиками жінок, які вийшли на протести 06
Революція в Білорусі: кадри затримання силовиками жінок, які вийшли на протести 07
Революція в Білорусі: кадри затримання силовиками жінок, які вийшли на протести 08
Революція в Білорусі: кадри затримання силовиками жінок, які вийшли на протести 09

Фото: yerchak 

Автор: 

Білорусь (7938) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622)


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Топ коментарі
+22
Это фото говорит о многом...
Революція в Білорусі: кадри затримання силовиками жінок, які вийшли на протести - Цензор.НЕТ 9581
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09.09.2020 10:13
+14
времена махатмы ганди давно прошли. варварский фашизм новоруцкого типа теми методами уже не убрать. можно только свергнуть. но белорусы не бойцы. не понятно вообще, как там партизанское движение было и было ли вообще?
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09.09.2020 10:07
+14
Осталось их завести в хлев и поджечь как в 1941 ...Зверства фахшистов на Белоруси еще не закончились
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09.09.2020 10:16
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ты женщин спрашиваешь?
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09.09.2020 10:18 Відповісти
амон на хаду астановіт...
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09.09.2020 10:46 Відповісти
рецепт простой
Стандартизованный вариант «коктейля Молотова», https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE серийное производство которого было освоено в Великобритании во время войны, представлял собой наполненную горючей жидкостью https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0 молочную бутылку , закрытую металлической https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0 кроненпробкой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-24 [24] .
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09.09.2020 11:14 Відповісти
времена махатмы ганди давно прошли. варварский фашизм новоруцкого типа теми методами уже не убрать. можно только свергнуть. но белорусы не бойцы. не понятно вообще, как там партизанское движение было и было ли вообще?
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09.09.2020 10:07 Відповісти
Там оборудовали спец отряды нквд,особенно в начале войны
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09.09.2020 10:18 Відповісти
похоже шо да. прибалты и западноукраинцы чуть ли не до 60х годов там у себя в лесах то массово то чуть ли не в одиночку партизанили. чего не скажеш о коренных белорусах.
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09.09.2020 10:40 Відповісти
Во бл,,,,,,,,,,,,,,, а бабку не берут. Отс тоц перевертос, .........................
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09.09.2020 10:07 Відповісти
только один вопрос - а где мужчины этих женщин ?
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09.09.2020 10:07 Відповісти
Так вот же на первой фотке - у самой стенки стоят, глубоко в тылу.
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09.09.2020 10:13 Відповісти
Партизанять.
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09.09.2020 10:35 Відповісти
дибил
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09.09.2020 10:29 Відповісти
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09.09.2020 10:33 Відповісти
зато омоновцы вдоволь налапались. и вообще, на второй фотке групповое изнасилование
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09.09.2020 10:47 Відповісти
Треба ще більше квітів!
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09.09.2020 10:08 Відповісти
лукашенко за месяц всех мужиков пересажал ....Как в сказке ..Приехали в деревню а там одни старухи ..А где же красны-девицы ?По одной в месяц дракон сьедает дувушек
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09.09.2020 10:09 Відповісти
Зривати з харь маски, знімати і викладати в мережу. Це найбільше, що ця лукашенківська мерзота боїться.
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09.09.2020 10:11 Відповісти
Вообще-то, валить пора... Всё остальное неэффективно.
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09.09.2020 13:33 Відповісти
Менты - уольняйтесь!!!!! И нет другого пути!!!
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09.09.2020 10:12 Відповісти
Через месяц и баб пересадят и будут фотки на Цнзоре - ОМОН пакует мланденцев прямо в роддоме неотходя от рожениц
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09.09.2020 10:12 Відповісти
Это фото говорит о многом...
Революція в Білорусі: кадри затримання силовиками жінок, які вийшли на протести - Цензор.НЕТ 9581
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09.09.2020 10:13 Відповісти
Осталось их завести в хлев и поджечь как в 1941 ...Зверства фахшистов на Белоруси еще не закончились
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09.09.2020 10:16 Відповісти
Або сформувати так звані трійки для розстрілів громадян як більшовики та влаштувати массовий терор.
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09.09.2020 10:40 Відповісти
Так это и есть прада, комуняки убивали по одному немцу в оккупированном селе Украины и Беларуси зная точно что те уничтожат все село. Такая себе многоходовочка.
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09.09.2020 10:53 Відповісти
По центру в жёлтой куртке Меркель ?
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09.09.2020 10:33 Відповісти
В смысле Меркель?.. Зачем Меркель? Это силовой разгон протестных акцый в Беларуси. Была фальсификация на выборах президента у них в Беларуси...
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09.09.2020 10:44 Відповісти
Да
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09.09.2020 11:37 Відповісти
ну типа почему 40 женщин и 2 мучачо не завалили титушку с рацией? я думаю, потому что за первым титушкой еще штук 10 стоят
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09.09.2020 10:45 Відповісти
а как по мне, женщины молодцы

наверное боятся, страшно, но выходят
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09.09.2020 11:41 Відповісти
Революція в Білорусі: кадри затримання силовиками жінок, які вийшли на протести - Цензор.НЕТ 161
так не долго и до таких фоточек
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09.09.2020 12:47 Відповісти
Не дай боже... Білоруси одні з тих хто найбільше постраждали в ті часи...
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09.09.2020 18:50 Відповісти
Це так один пес заганяє отару овець до кошари. І ці вівці ще сподіваються перемогти??
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09.09.2020 14:57 Відповісти
В 2014 зимой на Цензоре вроде целая расспечатка была имен и адресов проживания Киевского беркута
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09.09.2020 10:14 Відповісти
И не только Києвского. И где теперь "беркутята"?
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09.09.2020 10:18 Відповісти
скоро почнуть затримувати кішок,собак,хомячків...
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09.09.2020 10:15 Відповісти
й горобців, як у Чайні колись
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09.09.2020 11:07 Відповісти
ПОЗОР!!!
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09.09.2020 10:20 Відповісти
Наволоч в "гражданке" і балаклавах! Позорище ментовське. Так і у нас. Бояться морди свої погані людям показати.
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09.09.2020 10:21 Відповісти
Не перестаю дивуватися синдрому неспротиву злу насильством від білорусів, та постійного підставляння ними лівої щоки після того як вдарили по правій. Сердечки пальцями, море біло-червоно-білих прапорів, пісні та танці, мосовість заходів це сильно і красиво, але від красивих картинок ще жодний диктатор не кинув владу. Поки що єдиним результатом місячного протесту є дух волі серед білорусів. Вже з два тижні протест просто тупцюється на місці, втратив темп. Бацка , тим часом дещо прийшов до тями - розганяє вже не так масово і побиття вже відбуваються за меншої кількості свідків. Також розпочав він дипломатичний наступ - нова конституція, багатопартійність та перевибори в 2022 році. Попереду осінь з дощами й похолоданнями , здається мені , що після протестів в наступні вихідні - далі буде постійний спад в масовості протестних заходів. Білоруси знають чого вони не хотять, білоруси знають чого вони хочуть, але не знають дороги щоб нею дійти до того чого вони хочуть. Десь так.
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09.09.2020 10:21 Відповісти
Режим луки и он сам сошли с ума... лука возомнил и обиделся, превращение колхозника в цари не довел до завершения..., и регенту коле не успел передать престол.... режим закостенел и закальцинировался - смерти не чувствует. зато она близка...
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09.09.2020 10:21 Відповісти
Хватит уже называть это "революцией"! Это не более чем "попытка протестовать". И по форме и по результативности. Если это "революция", то Майдан тогда что?
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09.09.2020 10:23 Відповісти
Ну пытаются люди бороться как могут. Понятно, что до украинцев им как до луны, но и надо же учитывать, что степень осовковелости у белоруссов зашкальная, своего исторического сопротивления как такового нет (чудом что хоть флаг есть свой нормальный). Почти 30 лет сидели на заднице и восхваляли своего бацьку.
Неужели ты не помнишь как у нас было? В жестокие драки мы, правдо, полезли почти сразу, но именно применение огнестрела на поражение было до поры с обеих сторон табу.
Потом то же было, когда началась война с Хренлостаном - тоже на о. Крыс зорко следили кто кого первым примочит. Хотя Украина имела ВСЕ права отстаивать свою землю, уничтожая захватчиков и предателей Родины любыми способами и в любых количествах.
Уничтожали? НЕТ! А почему? А боялись чего-то почему-то. Боялись перейти черту.
Вот белорусы сейчас боятся свою черту перейти - взять в руки не плакаты, а дубины, баллончики, травматы и коктейли молотова.
Для белорусов это непросто. Для нас просто, для них нет. Для них и это уже революция.
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09.09.2020 12:08 Відповісти
С уважением отношусь к белорусам. И прекрасно понимаю, что все там не просто. Я о другом. Правильное определение - это ключ к пониманию. Я за то, что бы не обманывать не себя, не других пропагандистскими штампами. Это не революция! Возможно, эти протесты и перерастут в революцию ...
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09.09.2020 13:04 Відповісти
А я вот к белорусам без уважения. Нет, люди они хорошие, как все везде говорят. Но этого для уважения мало. Ну как ты будешь уважать хорошего человека, который ДОБРОВОЛЬНО согласился пребывать в позорно-крепостном рабстве почти 30 лет и только месяц как очухался? Тут я могу только посочувствовать степени убогости.
То же и россиян касается - много и там хороших людей, но в общем и целом это рабские народы с фамильным ошейником на вые и генетической обусловленностью к смердству да холопству.
Тут даже если и захочешь, но уважать не сможешь.
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09.09.2020 13:20 Відповісти
Касательно протестов, то у нас у самих тоже все с протестов началось и только через несколько месяцев грянула революция. Но я, если честно слабо верю в то, что белорусам удастся все с первого раза. Даже нам и то две удачных революции понадобилось. Но все может быть - если вдруг проскочат как-то сходу из скотского состояния бесправных рабов в люди, то это будет огромное везение. А крупное везение само по себе явление редкое.
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09.09.2020 13:25 Відповісти
Нам "две удачные революции понадобились" для чего? Каков итог? История говорит о том, что из "жоп ...ы" страну вытаскивают не революции, а лидер-реформатор. Увы, такого человека не было и нет у нас, и уж тем более у белорусов.
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09.09.2020 15:09 Відповісти
Ты наверное не в курсах, но сейчас будешь: в 2020 году Украина обогнала Россию по уровню жизни ВПЕРВЫЕ В СВОЕЙ ИСТОРИИ с развала Совка. Ты за ситуацией следи не зевай. Не надо жить 2014 годом.
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09.09.2020 15:14 Відповісти
ЗАПОМНИТЕ!!! МЕНТЫ ВЕЗДЕ ОДИНАКОВЫЕ!!!
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09.09.2020 10:30 Відповісти
Да, мусориллы везде ПИ-ДИ-РА-ЦЫ!
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09.09.2020 12:10 Відповісти
Эх, узнать бы реальный процент кацапни среди титушек и омоновцами под масками.
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09.09.2020 10:35 Відповісти
73%
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09.09.2020 10:47 Відповісти
Большая часть точно. А титушки - этих 90% из Хренлостана не меньше.
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09.09.2020 13:27 Відповісти
Тут що, в коментарях ідіоти сидять?!
Білорусам зараз підтримка потрібна, а не оце тявкання й знущання! Забули, як ми потребували її всі ці роки?!
Припиніть поводитися, як лаптєногі шавки!
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09.09.2020 10:57 Відповісти
поддержка нужна тому, кто реально борется, а не цветочками машет
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09.09.2020 11:05 Відповісти
Первое - именно вот такие насмешки и дают действительный импульс к изменениям, а не пустословная поддержка. Я часто называю белорусов их сегодняшним статусом по факту - стойловой совкоскот холопско-крепостной разновидности. Это для них обидно и это же дает запал для действий к изменению этого позорного статуса.
А если я начну сябров нахваливать за то, что они плакатиками трусят, то многие из них решать вот какие они малаццы и значит дело сделано, они герои и все, харош пока бунта, пора вотку пить и байки во дворе травить про свои геройства.


Второе - а ты не забыл, когда у нас были все тяготы и лишения какую позицию занимали белорусы? Шли к нам в батальоны воевать? Да они в сети вместе с Хренлостанцами тогда против нас тусили. Я это все отлично помню. Так что именно мы, Украинцы, именно белорусам тут НИЧЕГО не должны абсолютно.
Это Европа им должна - там любят убогим помогать: то бармалеев со всего белого света себе на голову свезут, то еще мерзость какую-то.
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09.09.2020 13:36 Відповісти
В Білорусі найстрашніше попереду. В нас теж починалось з того, що студентам "нє понравілась йолка"
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09.09.2020 11:02 Відповісти
У нас все началось с принятия рабовладельческих законов колесниченко-кивалова. А Йолка - это просто рядовой протест, которых в Киеве и тогда было почти каждый день новые. Дамбасы и те твари касками год стучали требуя себе заоблачную зарплату. Хорошо, хоть теперь этим гнидам, предавшим свою Родину, "заоблачную" теперь чечены выплачивают дубиносом по ребрам
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09.09.2020 13:44 Відповісти
не понятно... у бульб только девочки? Мальчики не рождаются совсем?
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09.09.2020 11:04 Відповісти
в первые дни активны были. когда Тихановская выехала 11 августа, явно деморализовало. протест без лидеров как туловище без головы

Революція в Білорусі: кадри затримання силовиками жінок, які вийшли на протести - Цензор.НЕТ 9338

Караев о том же.

- Профессионально подготовленному милиционеру видно координатора, организатора и наиболее активного участника, который ведет за собой толпу людей, иногда не понимающих, куда их ведут и зачем", - сказал Юрий Караев.
Министр подчеркнул: "Мы замечаем в протестных акциях, которые проходят по воскресеньям, группы молодых людей, которые неумело маскируются в толпе. Они тоже явно видны - такие боевики похожи на футбольных фанатов, анархистов, бойцов, назовем их так. Их было много 9-10 августа, потом они резко вдруг растворились. И в последующее время они стали прятаться за женщин. Кстати, примета нашего времени - девочки становятся в сцепку, охраняя мальчиков. По этому поводу даже пошли шутки: таких девочек в армию, а мальчиков, наверное, к плите. Конечно же, мы стремимся женщин и девочек вообще не трогать", - отметил он.
Юрий Караев добавил: "Если кто-то решит, что с нами можно попробовать еще раз силовым путем - мы не дрогнем. Мы сами провоцировать не стремимся, хотим, чтобы все решилось мирно".
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09.09.2020 11:30 Відповісти
Мальчиков просто в автозаке в попу дубиносом каратели насилуют, а девок пока не трогают.
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09.09.2020 13:47 Відповісти
А в Хренлостане бабусю-учителку с плакатиком каратели дубиносом под камеру отдубасили и в автозак закинули. На плакатике было написано "За Мир". Брёжнев и тот бы охренел - даже при нем за такое не дубасили, а наоборот хвалили.
Я к чему - в Белоруссии смотрю одна бабуся тоже нарывается стать звездой ютуба.
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09.09.2020 11:56 Відповісти
Обыкновенный фашизм.
***** усатое и ***** плешивое, которое требует пролития кровушки, будут висеть на гилляках.
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09.09.2020 12:08 Відповісти
Один уже висит - Профэссор на Рублевке в хатынке за 55 лямов зелени.
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09.09.2020 13:49 Відповісти
Скоро X_y_й_л_o_л-o своих карателей подтянет и тварей сербских биомусоров прибудет.
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09.09.2020 12:13 Відповісти
 
 