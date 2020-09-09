Контррозвідники СБУ розкрили схему легалізації росіян в Україні: вартість "послуг" становила $5 тис. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Контррозвідники Служби безпеки України виявили та блокували незаконну легалізацію росіян в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
За матеріалами слідства СБ України, в одному із задокументованих епізодів злочинної діяльності мешканець Харкова пообіцяв громадянину РФ, вихідцю з однієї з республік Північного Кавказу, безпідставно отримати українське громадянство. Він гарантував клієнту виготовлення комплекту підроблених документів, які мали стати підставою для Державної міграційної служби оформити легальні національний та закордонний біометричні паспорти громадянина України. Вартість "послуг" становила $5 тисяч.
Співробітники спецслужби затримали організатора у передмісті Харкова після одержання замовником біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон у відділі Державної міграційної служби.
У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії. Організатора злочинної схеми затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
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Ты не уверен шо тя не расстреляют вместо товарища, который подкупит гебню, чтобы "заменить тело"?
с такой машиной и давать 5000 за паспорт? Украины? Да это или ФСБ-шник, или дурак.
Просто ФСБ через Ермака тупо бы тихонько дала паспорт без того шоп СБУ отвлекалась от крышевания всякого разного.
Все знают что эта услуга стоит 15 000 уе и это курирует зам главы https://www.obozrevatel.com/entity/gosudarstvennaya-migratsionnaya-sluzhba/ Государственной миграционной службы Украины !!!!