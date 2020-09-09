Групу "закладників", які заробляли від 400 до 700 тис. грн на місяць, затримали на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Зловмисники збували мешканцям Кам'янського метадон. "Працювали" виключно вночі, оплату брали на оформлення на підставних осіб банківські картки. При затриманні у них вилучили наркотиків на 800 тис. грн.

Затримано організатора і трьох учасників угруповання. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Поліцейські кілька місяців стежили за діяльністю учасників угруповання, щоб встановити організатора. Ним виявився 31-річний раніше судимий житель Дніпра.

До складу угруповання входило ще п'ять осіб - жителі міст Дніпро, Нікополь та Кам'янське віком від 18 до 33-х років. Також правоохоронці встановили і особу постачальника метадону.

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"Наркозалежні мешканці міста робили замовлення телефоном, їм повідомляли номер телефону або картки для оплати "товару". Після оплати, "оператор" - учасник угруповання - повідомляв адресу та в подальшому, коли "покупець" був безпосередньо за вказаною адресою, в телефонному режимі вказував місце сховку "закладки". Як правило, банківські картки оформлювали на підставних осіб", - сказано в повідомленні поліції.

Оперативники з'ясували дату і час розвезення по місту чергової партії "закладок" і затримали зловмисників, коли вони якраз збиралися виїхати в Кам'янське і зробити чергову партію "закладок".

" За результатами проведення санкціонованих обшуків за місцями мешкання зловмисників та в автомобілі поліцейські вилучили 89 пакетів та 4 ємності з порошкоподібною кристалічною речовиною, 37 мобільних телефонів, 13 банківських карток, ваги, а також 8500 гривень та 1400 доларів США. Загалом вилучено 650 грамів "порошку", вартість якого за цінами "чорного" ринку становить 800 000 гривень", - додали в поліції.

Затриманим повідомили про підозру щодо за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін від 6 до 10 років з конфіскацією майна.









