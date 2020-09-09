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Групу "закладників", які заробляли від 400 до 700 тис. грн на місяць, затримали на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Зловмисники збували мешканцям Кам'янського метадон. "Працювали" виключно вночі, оплату брали на оформлення на підставних осіб банківські картки. При затриманні у них вилучили наркотиків на 800 тис. грн.

Затримано організатора і трьох учасників угруповання. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Поліцейські кілька місяців стежили за діяльністю учасників угруповання, щоб встановити організатора. Ним виявився 31-річний раніше судимий житель Дніпра.

До складу угруповання входило ще п'ять осіб - жителі міст Дніпро, Нікополь та Кам'янське віком від 18 до 33-х років. Також правоохоронці встановили і особу постачальника метадону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві на збуті наркотиків затримали поліцейського. Під час обшуків у нього вилучили кокаїн, пістолет Януковича і тисячу боєприпасів. ФОТОрепортаж

"Наркозалежні мешканці міста робили замовлення телефоном, їм повідомляли номер телефону або картки для оплати "товару". Після оплати, "оператор" - учасник угруповання - повідомляв адресу та в подальшому, коли "покупець" був безпосередньо за вказаною адресою, в телефонному режимі вказував місце сховку "закладки". Як правило, банківські картки оформлювали на підставних осіб", - сказано в повідомленні поліції.

Оперативники з'ясували дату і час розвезення по місту чергової партії "закладок" і затримали зловмисників, коли вони якраз збиралися виїхати в Кам'янське і зробити чергову партію "закладок".

" За результатами проведення санкціонованих обшуків за місцями мешкання зловмисників та в автомобілі поліцейські вилучили 89 пакетів та 4 ємності з порошкоподібною кристалічною речовиною, 37 мобільних телефонів, 13 банківських карток, ваги, а також 8500 гривень та 1400 доларів США. Загалом вилучено 650 грамів "порошку", вартість якого за цінами "чорного" ринку становить 800 000 гривень", - додали в поліції.

Затриманим повідомили про підозру щодо за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Групу закладників, які заробляли від 400 до 700 тис. грн на місяць, затримали на Дніпропетровщині 01
Групу закладників, які заробляли від 400 до 700 тис. грн на місяць, затримали на Дніпропетровщині 02
Групу закладників, які заробляли від 400 до 700 тис. грн на місяць, затримали на Дніпропетровщині 03
Групу закладників, які заробляли від 400 до 700 тис. грн на місяць, затримали на Дніпропетровщині 04
Групу закладників, які заробляли від 400 до 700 тис. грн на місяць, затримали на Дніпропетровщині 05

Автор: 

наркотики (1451) Нацполіція (15202) боротьба з наркотиками (147) Дніпропетровська область (3769)


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Топ коментарі
+3
Участковый , Корд и СБУ ...Ну еще б ВСУ подключили что б опасных нариков задержать ..Анекдот просто про черепаху вспомнил ..Нарик сторожом устроился в зоопарк. ..Утром пропали черепахи ..к нарику гдее они ?
-я только дверь открыл а они как ломонулись
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09.09.2020 10:58
+2
На больных, дурных, зависимых и одураченных политикой и религией, всегда будут зарабатывать.
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09.09.2020 10:57
+1
в любому населеному пункті під мєнтами "работають" викривають зажерливих і зальотних, таксісти підстраховують...
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09.09.2020 11:12
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На больных, дурных, зависимых и одураченных политикой и религией, всегда будут зарабатывать.
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09.09.2020 10:57 Відповісти
А де ж 400-700 тисяч? Чи це реклама наркоторгівців які шукають "работящіє" рукі....
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09.09.2020 10:57 Відповісти
це презентація новостворених високооплачуваних робочих місць від Шмигаля. Це добре, що накрили, але головні не закладчики а ті, хто возить та їх наймає.... Будь-ласка поряд з такою новиною публікуйте статистику, скільки заарештовано, випущено під залог, та скільки справ дойшло до суду, які були вироки? щоб ставало зрозуміло, куди крокує держава, судова система, правоохоронна система...
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09.09.2020 11:05 Відповісти
Участковый , Корд и СБУ ...Ну еще б ВСУ подключили что б опасных нариков задержать ..Анекдот просто про черепаху вспомнил ..Нарик сторожом устроился в зоопарк. ..Утром пропали черепахи ..к нарику гдее они ?
-я только дверь открыл а они как ломонулись
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09.09.2020 10:58 Відповісти
Цыганва...
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09.09.2020 10:59 Відповісти
Можно подумать что в других городах по другому, начали чистку так доведите до конца по всему региону и по всей стране.
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09.09.2020 11:01 Відповісти
и почем у них опиум для народа?
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09.09.2020 11:10 Відповісти
в любому населеному пункті під мєнтами "работають" викривають зажерливих і зальотних, таксісти підстраховують...
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09.09.2020 11:12 Відповісти
А если взял "закладку" и поймали? Вроде "админка" может быть?(ну да, просто "пятка" ВНЕЗАПНО превращается в "пакет" и статья из "без"(распространения) превращается в "в"(распространение))
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09.09.2020 11:12 Відповісти
Главный "ЗеЗакладочник" сейчас с рабочим визитом прибыл на Хмельниччину!!!
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09.09.2020 11:13 Відповісти
у нас такі "кладери" пачками ходять по вулицях,
і ніхто їх не шукає..

і після них ідуть халявщики-наркомани і перевертають
усе, що можна перевернути, шукають закладки..
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09.09.2020 11:15 Відповісти
https://vivabus.com.ua/ Пистолет Януковича?
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09.09.2020 11:17 Відповісти
Как-то с трудом верится про такие доходы закладчиков ... это надо мешками закладывать ...
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09.09.2020 12:14 Відповісти
Авакянская показуха, как с и с вором ребенка и метро
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09.09.2020 13:34 Відповісти
 
 