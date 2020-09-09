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Житель Умані серед білого дня відібрав у хасида гаманець із $1000, - поліція. ФОТО

Поліцейські "по гарячих слідах" затримали жителя Умані, який пограбував паломника з Ізраїлю.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.

"До Уманського відділу поліції надійшло повідомлення від громадянина Ізраїлю про те, що на вулиці Садовій невідомий чоловік відібрав у нього гаманець, у якому було 1000 доларів і 2600 гривень.

Отримавши детальний опис грабіжника, всі екіпажі поліції почали обстежувати вулиці міста. Поліцейським вдалося оперативно виявити і затримати особу, яку впізнав потерпілий", - сказано в повідомленні.

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Грабіжником виявився раніше судимий житель міста Умань. При огляді в нього виявили речі, які належать хасиду.

Чоловіка затримали, йому збираються повідомити про підозру за частиною 1 статті 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Житель Умані серед білого дня відібрав у хасида гаманець із $1000, - поліція 01

пограбування (576) Нацполіція (15202) Умань (242) хасиди (176) Чернігівська область (914)


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Топ коментарі
+19
зачем лица скрывать, ворье должно быть знаменитым
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09.09.2020 13:32
+10
А зачем хасиду доллары в Украине тута у нас гривна ...
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09.09.2020 13:38
+8
Нельзя, еще к Йом-кипуру обрезание ему сделают.
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09.09.2020 13:33
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зачем лица скрывать, ворье должно быть знаменитым
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09.09.2020 13:32 Відповісти
Нельзя, еще к Йом-кипуру обрезание ему сделают.
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09.09.2020 13:33 Відповісти
До решения суда он не виновен.
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09.09.2020 13:37 Відповісти
до рішення суду.... ну да, сміємось вмєстє))))
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09.09.2020 13:42 Відповісти
Згоден, українці повинні впізнавати наступного президента в лице.
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09.09.2020 14:01 Відповісти
Хасид виноват
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09.09.2020 13:32 Відповісти
Я тоже так думаю. Это он сам подарил, а потом в полицию помчался. И теперь будет требовать откуп от бедного украинца.
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09.09.2020 13:37 Відповісти
Не просто подарил, а заставил взять, под угрозой применения силы. Насильно подарил - для этого хасида еще статью не придумали.
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09.09.2020 13:39 Відповісти
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09.09.2020 14:16 Відповісти
сто пудов!
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09.09.2020 13:50 Відповісти
для хасидов уманьчане все на одно лицо...и как только хасид мог узнать?
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09.09.2020 13:53 Відповісти
Хасидами не рождаются, а становятся. Этот хасид может быть родом с Черкасской области, несколько лет назад эмигрировал в Израиль и влился в ряды браславских хасидов.
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09.09.2020 16:37 Відповісти
стань, влейся
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09.09.2020 18:47 Відповісти
так он может и не отбирал, а просто взял подержать, потом хотел вернуть, но не успел
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09.09.2020 13:34 Відповісти
і як це він ночі не дочекався ?? )))
Напевно, не дуже раді уманці зараз тим маланцям ортодоксальним з їх ковідом)
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09.09.2020 13:36 Відповісти
уманчани...
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09.09.2020 13:44 Відповісти
звісно, так ))
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09.09.2020 13:57 Відповісти
Фулюган, панімашш.
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09.09.2020 13:37 Відповісти
Херой ***!!
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09.09.2020 13:38 Відповісти
А зачем хасиду доллары в Украине тута у нас гривна ...
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09.09.2020 13:38 Відповісти
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09.09.2020 14:19 Відповісти
Ну тож чоловік прагнув допомогти щоб обміняти в обміннику на нац.валюту)
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09.09.2020 19:51 Відповісти
Чтобы не носить вещмешок...
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09.09.2020 20:24 Відповісти
руки волосатые,говорят на деньги
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09.09.2020 13:40 Відповісти
трюк извесный давно.... украл кошелек с мелочью... а "пострадавший" заявил про кражу 1000 долларов... украл, докажи, что там не было такой суммы... - наказание для злодия нормальное и вполне заслуженное.
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09.09.2020 13:45 Відповісти
поколение Пепси ? ..ранее судимый, и держал при себе вещи терпилы! чего его там учили (на лагере)
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09.09.2020 13:47 Відповісти
Онтесемид!!!
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09.09.2020 13:48 Відповісти
Йудофорбс
Житель Умані серед білого дня відібрав у хасида гаманець із $1000, - поліція - Цензор.НЕТ 509
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09.09.2020 14:34 Відповісти
Таки да - на шо вам те деньги! Дедушка Мордехай таки учил, шо с деньгами надо расставаться легко!
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09.09.2020 13:52 Відповісти
..прикольно.. буквально вчера три таких (только покрупнее) присмотрели издалека "терпилу-клиента", но когда подошёл поближе (стало даже интересно, Зеля держит в тонусе, злость накопилась) и "познакомился", то молча "пішли у справах, кинувши пост", хотя было видно (подходил долго, с полкилометра видел, степь), что кого-то ждали, по-специальности..)
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09.09.2020 13:59 Відповісти
Это началась выплата компенсаций за Голодомор.
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09.09.2020 14:01 Відповісти
Це не характерно для України. Переважно, з точністю до навпаки.
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09.09.2020 14:03 Відповісти
Ничего страшного, переживёт пейсатый)
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09.09.2020 14:05 Відповісти
Компенсация за обоссанную Умань, а не кража
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09.09.2020 14:05 Відповісти
ничче страшного, у хасида их много, нужно делиться
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09.09.2020 14:11 Відповісти
На фото - 100%-ный зебил!
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09.09.2020 14:12 Відповісти
не отобрал, а взял посмотреть на иностранные деньги.
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09.09.2020 14:14 Відповісти
Еврея ограбили. Самый короткий анекдот.
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09.09.2020 14:17 Відповісти
Нашел еврей пачку денег,а там не хватает.
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09.09.2020 14:52 Відповісти
Ну просто агалтєлейший антісемітізьм...
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09.09.2020 14:18 Відповісти
Присмотритесь.....У парня нет штанов и ходит в тапочках. Довели беднягу попередники,зато полиция на месте. (Наши люди в булочную с 1 000 000 $ не ходють!
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09.09.2020 14:20 Відповісти
З 1000 дол в кишені мають ходити уманчани, та і всі українці, а не хасіди.
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09.09.2020 14:20 Відповісти
Тю, подумаешь. Не в печке ж он его спалил. Взял деньгами. Потомучто гуманист!
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09.09.2020 14:27 Відповісти
Дебил, нужно было миллиарды в офшоры выводить, потом бы еще через суд миллиардную компенсацию получил. А так лет 5 парашу нюхать будет. Пацан к успеху шел, не фартануло.
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09.09.2020 14:28 Відповісти
Анекдот. Нашел еврей Моня на улице кошелек, пересчитал, не хватает.
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09.09.2020 14:29 Відповісти
Пацан не виноват, нельзя ходить с деньгами по Украине, это как бегать с мясом через волчью стаю.
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09.09.2020 14:32 Відповісти
При нем нашли весчи хасида 1000 доларов США. ..Наверно меченых или хасид ксерокопию всех денег делают на всякий случай ..Если у вас есть 1000 купюры , всегда делайте ксерокопию
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09.09.2020 14:36 Відповісти
чё сразу ограбил...взял кошелёк у хасида поносить...
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09.09.2020 14:39 Відповісти
Алах завещал делиться с местными урками и наркалыгами😊
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09.09.2020 14:53 Відповісти
молодець
мусора не люди
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09.09.2020 14:59 Відповісти
Портсигар серебряный, 3 штуки...
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09.09.2020 16:30 Відповісти
Порошенко с Байденом украли у православньіх 100 млрд. долларов. И ходят в софитах и фанфарах либерастических масс-медиа, тех же самьіх, которьіе клеймят уличного грабителя.
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09.09.2020 17:27 Відповісти
Нужно разобраться, почему у хасида есть 1000 долларов, а у уманьчанина нет. Наверно потому что хасидизм культивирует труд.
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09.09.2020 17:32 Відповісти
И совсем не потому, что Ротшильдьі махинациями подчинили мир своей долларораспределительной системе.
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09.09.2020 17:41 Відповісти
Чого він так поспішав? Дочекався б вечора, взяв дрючка у ліву руку, молоток у праву, одягнув би балаклаву і завітав "в гості" до "гостей"... І ніхто б ніколи його не знайшов і не впізнав, а хапнув би більше... Дурило...
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09.09.2020 20:40 Відповісти
 
 