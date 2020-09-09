Житель Умані серед білого дня відібрав у хасида гаманець із $1000, - поліція. ФОТО
Поліцейські "по гарячих слідах" затримали жителя Умані, який пограбував паломника з Ізраїлю.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.
"До Уманського відділу поліції надійшло повідомлення від громадянина Ізраїлю про те, що на вулиці Садовій невідомий чоловік відібрав у нього гаманець, у якому було 1000 доларів і 2600 гривень.
Отримавши детальний опис грабіжника, всі екіпажі поліції почали обстежувати вулиці міста. Поліцейським вдалося оперативно виявити і затримати особу, яку впізнав потерпілий", - сказано в повідомленні.
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Грабіжником виявився раніше судимий житель міста Умань. При огляді в нього виявили речі, які належать хасиду.
Чоловіка затримали, йому збираються повідомити про підозру за частиною 1 статті 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.
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Напевно, не дуже раді уманці зараз тим маланцям ортодоксальним з їх ковідом)
мусора не люди