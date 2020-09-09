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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Міськрада Чернівців збирається подати на уряд до суду за те, що місто віднесли до "червоної" зони карантину. ФОТОрепортаж

Чернівецька міська рада планує подати в суд на Кабінет міністрів України з вимогою скасувати встановлення на території міста "червоної" карантинної зони.

Про це повідомляє пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.

У середу, 9 вересня жителі Чернівців вийшли на мітинг проти дистанційного навчання і просили владу дозволити відкрити школи і дитсадки, зазначили в міськраді.

"Нам важливо захистити наших директорів і вчителів від тиску центральної влади і поліції. Вони дійсно бояться накладення штрафів - 17 тис. або 34 тис. Тому я думаю, що нам всім обов'язково їх треба підтримати", - сказав секретар міської ради Василь Продан.

Чиновник додав, що Чернівецька міськрада планує подати в суд на Кабмін з вимогою скасувати встановлення на території міста "червоної" карантинної зони.

Також читайте: Кожен керівник, який ухвалює рішення працювати всупереч карантинним обмеженням, несе за це персональну кримінальну відповідальність, - Шмигаль

Як повідомлялося, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) встановила нове епідемічне зонування в Україні з 7 вересня. Згідно з ним, Чернівці перебувають у "червоній" зоні карантину.

Міськрада Чернівців збирається подати на уряд до суду за те, що місто віднесли до червоної зони карантину 01

Міськрада Чернівців збирається подати на уряд до суду за те, що місто віднесли до червоної зони карантину 02
Міськрада Чернівців збирається подати на уряд до суду за те, що місто віднесли до червоної зони карантину 03
Міськрада Чернівців збирається подати на уряд до суду за те, що місто віднесли до червоної зони карантину 04
Міськрада Чернівців збирається подати на уряд до суду за те, що місто віднесли до червоної зони карантину 05

Автор: 

карантин (18172) суд (11700) Чернівці (562) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
А Стёпа каждое утро докладывает, что там уже и людей не осталось.
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09.09.2020 15:10
+6
Давно пора п*издить степашку, ляшечку, да всю верхушку
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09.09.2020 15:13
+5
Бляха вся Беларусь месяц уже бушует на улицах, и никакой вирус их не берёт...
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09.09.2020 15:07
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А вы побольше толпой без масок собирайтесь (как на фото).
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09.09.2020 15:06 Відповісти
Бляха вся Беларусь месяц уже бушует на улицах, и никакой вирус их не берёт...
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09.09.2020 15:07 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3217891/smertnist_u_bilorusi_za_pershe_pivrichchya_2020_roku_pobyla_pyatyrichnyyi_rekord_oon_infografika
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09.09.2020 16:21 Відповісти
ще раз нагадую вашу основну помилку...
Ви вважаєте ,що Лахті зреагує на якісь ваші докази.
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09.09.2020 16:48 Відповісти
Не переймайтеся, Павло. Я вкотре пояснюю Вам: я це пишу не для переконання данного дописувача, а для того, щоб під маніпулятивними і неправдивими постми була і правдива інформація. Тоді зусилля лахтинців і корисних ідіотів будуть набагато менш небезпечними.
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09.09.2020 16:53 Відповісти
А Стёпа каждое утро докладывает, что там уже и людей не осталось.
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09.09.2020 15:10 Відповісти
теперь степанов сглотнёт и обьявит "техническую ошибку"
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09.09.2020 15:11 Відповісти
Давно пора п*издить степашку, ляшечку, да всю верхушку
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09.09.2020 15:13 Відповісти
Есть решение Конституционного суда и конституция, нах всех посылайте, и живите по закону. Эти долбаёпы просто не читали конситуцию
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09.09.2020 15:15 Відповісти
так на красной зоне кум-закон!
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09.09.2020 15:18 Відповісти
Дурантинофіли,ще треба ще згадати Загальну ДЕкларацію Прав Людини...
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09.09.2020 16:49 Відповісти
1986 рік: "Зупиніть радіобєсіє! ЦК КПСС правильно зробили - усіх на травневу демонстрацію, і ніяких там радіацій! Ви її бачили, ту радіацію? Казки дідуся Панаса! Тільки боягузи бояться отих рентгенів та зівертів-х*ївертів! Від ОРВІ помирає більше, ніж від променевої хвороби! А лейкемією та іншими раками постійно хворіють, то просто куплені американцями лікарі пишуть, що від Чорнобиля! Горілкою треба лікуватися - радіонукліди від шпирту як побіжуть, не встигнеш статевою ганчіркою їх ганяти по кухні!"
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09.09.2020 15:16 Відповісти
Статевою ганчіркою)))))
Слыш ты)))Сурдопереводчик)))
Ты баран так и не выучил українську мову?)))
Все пишешь через транслит))))
Ты кацапчик зеленожопый хоть проверяй то что напереводил)))))
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09.09.2020 15:27 Відповісти
Нема сечі розпізнати сарказм? Майже співчуваю - це ж суцільні борошна так мешкати на білому світлі. Можна взяти стовбур і застрелитись, особливо з качаном ЗЕлених годинників нашої історії.
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09.09.2020 15:34 Відповісти
да ******* уже здесь статисикой гнилой,все болячки но коварную степаляшкину ириску подганяют...
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09.09.2020 15:31 Відповісти
 
 