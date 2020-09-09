Міськрада Чернівців збирається подати на уряд до суду за те, що місто віднесли до "червоної" зони карантину. ФОТОрепортаж
Чернівецька міська рада планує подати в суд на Кабінет міністрів України з вимогою скасувати встановлення на території міста "червоної" карантинної зони.
Про це повідомляє пресслужба міськради, інформує Цензор.НЕТ.
У середу, 9 вересня жителі Чернівців вийшли на мітинг проти дистанційного навчання і просили владу дозволити відкрити школи і дитсадки, зазначили в міськраді.
"Нам важливо захистити наших директорів і вчителів від тиску центральної влади і поліції. Вони дійсно бояться накладення штрафів - 17 тис. або 34 тис. Тому я думаю, що нам всім обов'язково їх треба підтримати", - сказав секретар міської ради Василь Продан.
Чиновник додав, що Чернівецька міськрада планує подати в суд на Кабмін з вимогою скасувати встановлення на території міста "червоної" карантинної зони.
Як повідомлялося, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) встановила нове епідемічне зонування в Україні з 7 вересня. Згідно з ним, Чернівці перебувають у "червоній" зоні карантину.
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Слыш ты)))Сурдопереводчик)))
Ты баран так и не выучил українську мову?)))
Все пишешь через транслит))))
Ты кацапчик зеленожопый хоть проверяй то что напереводил)))))