З воїном 35-ї ОБрМП Русланом Волковим, який помер від опіків, зазнаних унаслідок підриву автомобіля в зоні ООС, попрощаються завтра на Одещині. ФОТО

Завтра, 10 вересня, у місті Ананьїв Одеської області об 11.00 на площі Перемоги розпочнеться церемонія прощання з Русланом Михайловичем Волковим, 04.01.2000 року народження, мешканцем міста Ананьїв, матросом, вогнеметником вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту 35-ї окремої бригади морської піхоти, який 6 вересня в районі смт Новгородське Донецької області дістав чисельні поранення та опіки внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої авторозливної станції АРС-14, що прямувала до місця гасіння пожежі. Руслан Волков помер наступного дня, 7 вересня, у лікарні від чисельних опіків.

Про це йдеться на офіційному сайті Ананьївської РДА, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Відповідно до розпорядження голови Ананьївської районної державної адміністрації від 08.09.2020р. № 155/А-2020 "Про оголошення в Ананьївському районі дня жалоби", 10 вересня 2020 року, об 11.00, на площі Перемоги міста Ананьєва відбудеться церемонія прощання та поховання загиблого військовослужбовця в зоні проведення операції об’єднаних сил Волкова Руслана Михайловича", - зазначається у повідомленні.

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