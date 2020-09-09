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На Чернігівщині у колишнього співробітника військової частини під час обшуку виявлено арсенал зброї, - військова прокуратура. ФОТОрепортаж

У Чернігівській області правоохоронці задокументували факт незаконного зберігання колишнім працівником однієї з військових частин арсеналу нарізної вогнепальної зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.

На Чернігівщині у колишнього співробітника військової частини під час обшуку виявлено арсенал зброї, - військова прокуратура 01

Досудовим розслідуванням встановлено, що згаданий громадянин до цього працював майстром із ремонту зброї у військовій частині. Після звільнення він влаштував за місцем проживання майстерню, в якій продовжив займатися незаконним ремонтом і переобладнанням різноманітної нарізної вогнепальної зброї, забороненої у вільному обігу.

9 вересня під час обшуку за місцем проживання фігуранта було виявлено пістолет ПМ, пістолет Марголіна, автомат АК-74, значна кількість боєприпасів до нарізної вогнепальної зброї калібру 9 мм, 5.45 мм і 7,62 мм, а також промислове обладнання для переробки та ремонту зброї. Власника арсеналу затримали.

На Чернігівщині у колишнього співробітника військової частини під час обшуку виявлено арсенал зброї, - військова прокуратура 02

На Чернігівщині у колишнього співробітника військової частини під час обшуку виявлено арсенал зброї, - військова прокуратура 03На Чернігівщині у колишнього співробітника військової частини під час обшуку виявлено арсенал зброї, - військова прокуратура 04

На Чернігівщині у колишнього співробітника військової частини під час обшуку виявлено арсенал зброї, - військова прокуратура 05

Наразі тривають обшуки за місцем проживання затриманого.

На Чернігівщині у колишнього співробітника військової частини під час обшуку виявлено арсенал зброї, - військова прокуратура 06

Дивіться також: СБУ затримала в Києві ватажка торговців зброєю. ФОТОрепортаж

На Чернігівщині у колишнього співробітника військової частини під час обшуку виявлено арсенал зброї, - військова прокуратура 07

Згідно з ч. 1 ст. 263 КК України зловмиснику загрожує позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Автор: 

зброя (7477) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Чернігівщина (1584) Військова прокуратура (722)


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Топ коментарі
+9
Работу на дом взял
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09.09.2020 18:06
+5
вооружился на случай появления возле дома вагнеровцев
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09.09.2020 18:33
+5
промышленное оборудование для переработки и ремонта оружия""-
Ниче се как обычный токарный станок назвали)))
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09.09.2020 20:47
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Работу на дом взял
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09.09.2020 18:06 Відповісти
Зрада! Мужик для партизанского отряда оружие заготавливал на случай вторжения орков-ихтамнетов!
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09.09.2020 18:49 Відповісти
Сама страшна зброя в тому арсеналі-токарний верстат!.
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10.09.2020 19:55 Відповісти
Копайте глубже .
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09.09.2020 18:10 Відповісти
Это все наградное, народным слугам можно, а "хозяину" из народа выбиравшему их - нельзя ?..
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09.09.2020 18:14 Відповісти
Наша история. На складе боеприпасов в Черниговской области пожар и взрывы: тысячи местных эвакуируют.
На Черниговщине у бывшего сотрудника воинской части при обыске обнаружен арсенал оружия, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 3767
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09.09.2020 18:16 Відповісти
про титуханов кивы, видимо, дбав..
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09.09.2020 18:22 Відповісти
К чему акцент, что «у бывшего ... и воинской части...»?! Он, что: воздушки и двустволки дробовик из военной части «крал»???
А патронов по пм 9х18 и для карабинов на базе ак в калибре 7,62/5,45х39 - что ни в одном охотничьем магазе нельзя найти???
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09.09.2020 18:33 Відповісти
Акцент, тот который нужен акцент.
Без этого акцента ты бы сейчас другую муйню написал.
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09.09.2020 18:37 Відповісти
вооружился на случай появления возле дома вагнеровцев
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09.09.2020 18:33 Відповісти
Таких спеціалістів потрібно берегти і охороняти. Бо хто ж буде це робити в отрядах по боротьбі з московією.
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09.09.2020 18:53 Відповісти
не вберегли...
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09.09.2020 19:55 Відповісти
Это на складе у ААА (Анатолий Анатолиевич Анатольев). г. Нежин
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09.09.2020 18:59 Відповісти
А як ти здогадався? От тільки "шефа" не треба "палить"... Він там, скоріш всього, "не при ділах"... Тим більше, вже давно на пенсії...
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09.09.2020 19:09 Відповісти
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09.09.2020 19:26 Відповісти
Умелец умело заработал срок, но на фига в общую кучу оружия положили пневматические винтовки (обычные "воздушки")? Это, наверное, самое страшное для ментов. Из них так больно в ж.пу мусорам преступники стреляют!
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09.09.2020 19:11 Відповісти
Возможно этот мужик занимался ремонтом и модернизацией оружия: устанавливал прицельные планки, нарезал резьбу под ДТК и глушители, ну и так далее.
Не у всех таких специалистов есть разрешение на подобную работу (получить такое разрешение, которого юридически нет, но по факту оно требуется, самый настоящий геморрой).
Вот и застукали мастера с кучей "незарегистрированных" стволов, у которых вероятно есть законные владельцы.
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09.09.2020 19:16 Відповісти
а тепловизор там есть?
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09.09.2020 19:17 Відповісти
просто не ділився з аваком
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09.09.2020 19:35 Відповісти
нифига се..... !!!! ахренеть !!!!
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09.09.2020 19:46 Відповісти
Мужик робив з рабів вільних громадян. Тому влада так перелякалась. Замість прийняття закону про зброю знову репресії від тих хто в 2014 найбільше зрадив Україну.
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09.09.2020 20:44 Відповісти
промышленное оборудование для переработки и ремонта оружия""-
Ниче се как обычный токарный станок назвали)))
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09.09.2020 20:47 Відповісти
Заряженный на полную охотник на уточку зайчика , хозяйский ****...
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10.09.2020 14:12 Відповісти
"Згідно з ч. 1 ст. 263 КК України зловмиснику загрожує позбавленням волі на строк від трьох до семи років."
Это если забить на Конституцию, по которой нельзя осудить человека без указания нарушенного закона.
Впрочем, у нас на Конституцию забили все, в том числе и её гарант. Самый нарушаемый в Украине закон - основной...
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10.09.2020 21:19 Відповісти
 
 