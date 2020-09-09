На Чернігівщині у колишнього співробітника військової частини під час обшуку виявлено арсенал зброї, - військова прокуратура. ФОТОрепортаж
У Чернігівській області правоохоронці задокументували факт незаконного зберігання колишнім працівником однієї з військових частин арсеналу нарізної вогнепальної зброї.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згаданий громадянин до цього працював майстром із ремонту зброї у військовій частині. Після звільнення він влаштував за місцем проживання майстерню, в якій продовжив займатися незаконним ремонтом і переобладнанням різноманітної нарізної вогнепальної зброї, забороненої у вільному обігу.
9 вересня під час обшуку за місцем проживання фігуранта було виявлено пістолет ПМ, пістолет Марголіна, автомат АК-74, значна кількість боєприпасів до нарізної вогнепальної зброї калібру 9 мм, 5.45 мм і 7,62 мм, а також промислове обладнання для переробки та ремонту зброї. Власника арсеналу затримали.
Наразі тривають обшуки за місцем проживання затриманого.
Згідно з ч. 1 ст. 263 КК України зловмиснику загрожує позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
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А патронов по пм 9х18 и для карабинов на базе ак в калибре 7,62/5,45х39 - что ни в одном охотничьем магазе нельзя найти???
Без этого акцента ты бы сейчас другую муйню написал.
Не у всех таких специалистов есть разрешение на подобную работу (получить такое разрешение, которого юридически нет, но по факту оно требуется, самый настоящий геморрой).
Вот и застукали мастера с кучей "незарегистрированных" стволов, у которых вероятно есть законные владельцы.
Ниче се как обычный токарный станок назвали)))
Это если забить на Конституцию, по которой нельзя осудить человека без указания нарушенного закона.
Впрочем, у нас на Конституцию забили все, в том числе и её гарант. Самый нарушаемый в Украине закон - основной...