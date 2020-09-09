На Чернігівщині у колишнього співробітника військової частини під час обшуку виявлено арсенал зброї, - військова прокуратура. ФОТОрепортаж

У Чернігівській області правоохоронці задокументували факт незаконного зберігання колишнім працівником однієї з військових частин арсеналу нарізної вогнепальної зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згаданий громадянин до цього працював майстром із ремонту зброї у військовій частині. Після звільнення він влаштував за місцем проживання майстерню, в якій продовжив займатися незаконним ремонтом і переобладнанням різноманітної нарізної вогнепальної зброї, забороненої у вільному обігу.

9 вересня під час обшуку за місцем проживання фігуранта було виявлено пістолет ПМ, пістолет Марголіна, автомат АК-74, значна кількість боєприпасів до нарізної вогнепальної зброї калібру 9 мм, 5.45 мм і 7,62 мм, а також промислове обладнання для переробки та ремонту зброї. Власника арсеналу затримали.







Наразі тривають обшуки за місцем проживання затриманого.

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Згідно з ч. 1 ст. 263 КК України зловмиснику загрожує позбавленням волі на строк від трьох до семи років.