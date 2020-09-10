Під МВС проходить акція "Хто підняв руку на Балуха?": це атака на цінності. ФОТОрепортаж
Під стінами Міністерства внутрішніх справ почалася акція "Хто підняв руку на Балуха?".
Активісти, побратими Володимира Балуха, народні депутати України вимагають від правоохоронців оперативного, чесного і незаангажованого розслідування нападу на відомого політв'язня Кремля, кримського патріота, члена політичної команди "Європейської Солідарності" Володимира Балуха, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Те, що сталося з Володимиром Балухом – це не просто якийсь рядовий випадок. Це дуже серйозна подія, це – елемент реваншу. Якщо в нашій з вами країні активістів, волонтерів, ветеранів будуть бити і ці люди не будуть знайдені, не будуть покарані, це теж елемент реваншу. Ми з вами тут для того, щоб привернути ще більшу увагу до того, що нашу з вами велику країну намагаються знову повернути в стойло країни-агресора. Але ми цього не допустимо", – зазначив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.
"Коли понад рік тому говорили про те, що проросійський реванш насувається на Україну, багато людей не сприймали це серйозно. І що ми бачимо зараз? Проросійський реванш, повернення і розворот в сторону Росії – це не тільки відведення так зване, а в реальності відступ наших військ з землі, за яку поклали життя багато наших воїнів. Це також і те, що коїться на вулицях. Це тиск на активістів, це побиття активістів, це підпали машин", – підкреслив Герасимов.
"Володимиру Балуху давайте зараз побажаємо, щоб перш за все він якнайскоріше одужав і щоб все в нього було добре і міцного йому здоров’я і будемо всі за нього молитися", – наголосив співголова фракції.
"Я звертаюсь до керівництва поліції і Міністерства внутрішніх справ. Володимир в тюрмі боровся за Україну і за вас, боровся за гідність нашого народу, коли його намагалися поставити на коліна. І він на коліна не встав", – додає політичний в’язень Кремля, народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ахтем Чийгоз.
Чийгоз застергіє, що за влади Зеленського агресія проти активістів і патріотів стала нормою. "Це слідство ми будемо контролювати, щоб дати відповіді не тільки як це трапилося, а що останній рік в Україні це явище стало нормальним. Коли ти борешся і відстоюєш символи цієї боротьби, намагаються мерзотники відслідкувати і вбити, а нова влада робить вигляд, що це побутове питання. Це неприпустимо. Ми цього не дозволимо", – сказав він.
"Я вірю в те, що він стільки пройшов і він зобов’язаний видужати. Всі відслідковують, що далі і хочуть допомогти чимось. Є дуже велика потреба, щоб цю справу не злили. Коли ми будемо бачити, що все іде до того, то будемо всіх закликати допомогти не допустити цього", – закликав Чийгоз.
Народні депутати України пішли до керівництва Міністерства внутрішніх справ, щоб обговорити стан розслідування нападів на патріотів і захисників України.
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https://censor.net/ua/news/3218189/politsiya_maye_pereviryty_politychnu_versiyu_pid_chas_rozsliduvannya_pobyttya_baluha_op
Чи розслідування вже закінчилося?
Не смог за себя постоять (государство не защитило !) - лежи в реанимации....
Короче, для активистов засада: защитился - иди под статью, не смог - умирай!
Стерненко шёл домой трезвым, с молоком и кефиром - и шо ???
Балуха жаль,выздоровления.
НО...ночью....один....в гидропарке???
Пока выясняют кто,зачем и почему покалечил Балуха, НВФ совместно с ВС РФ проверяют и инспектируют позиции ВСУ.
А журнашлюхи молчат,это ж не Порох! Зеленому чмошнику можно?
Пиши правиьно!
У нас с ним разногласие... ...по поводу цитаты из блаженного Августина.(с)
Всіх заспамив
Насчет заспамил:
Заходя в комментарии сразу открываю спам,только там дельные мысли.
Порохоботский сырач идет открытым текстом,на него внимания не обращаю
Дякую.
Завжди починаю читати з тих постів, які подібні до тебе заспамлюють.
Саме там адекватні думки написані.
касап, а який логін в тебе був до нової щойної реєстрації тут, на форумі Цензора?
От ти паскуда ворожа... навіть адміни Цензора тебе вже банили...
Как вам сегодняшняя передовая, пан Новотный?
- Крепкая передовая, - отозвался метранпаж, - но нам пора набирать завтрашнюю.
- Сей момент будет завтрашняя, - заверил патер Йошт. - По-моему, наверху остались довольны утренним выпуском. Вот увидите, нас посетит Его Преосвященство. «Йошт, - скажет он, - это ты здорово завернул». А было у нас «Исступленное буйство»?
- Было.
- Какая жалость! Придется зарядить новую обойму. «Йошт, - обратится ко мне Его Преосвященство, - вали на них! Все они временно, только мы навеки». Вам ничего подходящего в голову не приходят, пан Новотный?
- Ну, скажем, «Преступная ограниченность» или «Распутная злоба».
- Прекрасно, - с облегчением вздохнул патер Йошт, - И откуда у вас столько прекрасных идей, пан Новотный?
- Из старых подборок «Друга народа». Однако передовичка за вами, Ваше преподобие.
- Сей момент. «Преступная ограниченность и распутная злоба определенных кругов, которые Вааловыми идолами [32] мутят чистые родники скалы Петровой…» Ага… Сию секунду: «Скалы Петровой… мутят чистые родники… так… ставят на золотого тельца… именуемого Дьявол, или Абсолют».©