Під МВС проходить акція "Хто підняв руку на Балуха?": це атака на цінності. ФОТОрепортаж

Під стінами Міністерства внутрішніх справ почалася акція "Хто підняв руку на Балуха?".

Активісти, побратими Володимира Балуха, народні депутати України вимагають від правоохоронців оперативного, чесного і незаангажованого розслідування нападу на відомого політв'язня Кремля, кримського патріота, члена політичної команди "Європейської Солідарності" Володимира Балуха, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Те, що сталося з Володимиром Балухом – це не просто якийсь рядовий випадок. Це дуже серйозна подія, це – елемент реваншу. Якщо в нашій з вами країні активістів, волонтерів, ветеранів будуть бити і ці люди не будуть знайдені, не будуть покарані, це теж елемент реваншу. Ми з вами тут для того, щоб привернути ще більшу увагу до того, що нашу з вами велику країну намагаються знову повернути в стойло країни-агресора. Але ми цього не допустимо", – зазначив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.

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"Коли понад рік тому говорили про те, що проросійський реванш насувається на Україну, багато людей не сприймали це серйозно. І що ми бачимо зараз? Проросійський реванш, повернення і розворот в сторону Росії – це не тільки відведення так зване, а в реальності відступ наших військ з землі, за яку поклали життя багато наших воїнів. Це також і те, що коїться на вулицях. Це тиск на активістів, це побиття активістів, це підпали машин", – підкреслив Герасимов.

"Володимиру Балуху давайте зараз побажаємо, щоб перш за все він якнайскоріше одужав і щоб все в нього було добре і міцного йому здоров’я і будемо всі за нього молитися", – наголосив співголова фракції.

"Я звертаюсь до керівництва поліції і Міністерства внутрішніх справ. Володимир в тюрмі боровся за Україну і за вас, боровся за гідність нашого народу, коли його намагалися поставити на коліна. І він на коліна не встав", – додає політичний в’язень Кремля, народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ахтем Чийгоз.

Чийгоз застергіє, що за влади Зеленського агресія проти активістів і патріотів стала нормою. "Це слідство ми будемо контролювати, щоб дати відповіді не тільки як це трапилося, а що останній рік в Україні це явище стало нормальним. Коли ти борешся і відстоюєш символи цієї боротьби, намагаються мерзотники відслідкувати і вбити, а нова влада робить вигляд, що це побутове питання. Це неприпустимо. Ми цього не дозволимо", – сказав він.

"Я вірю в те, що він стільки пройшов і він зобов’язаний видужати. Всі відслідковують, що далі і хочуть допомогти чимось. Є дуже велика потреба, щоб цю справу не злили. Коли ми будемо бачити, що все іде до того, то будемо всіх закликати допомогти не допустити цього", – закликав Чийгоз.

Народні депутати України пішли до керівництва Міністерства внутрішніх справ, щоб обговорити стан розслідування нападів на патріотів і захисників України.





