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Венедіктова представила нового заступника генпрокурора Якубовського, який працює юристом у Медведчука: "Він посилить наші професійні ряди". ФОТОрепортаж

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила в четвер колективу Офісу Генерального прокурора недавно призначеного на посаду заступника генерального прокурора України Максима Якубовського.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ОГП, передає Цензор.НЕТ.

"Я знаю Максима Вікторовича як патріота, справжнього українського офіцера, людину, яка займалася створенням військових прокуратур, була в АТО і має бойову нагороду. Тому переконана, що він підсилить наші професійні ряди", - сказала Венедиктова під час представлення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Юрист Медведчука Якубовський став заступником Венідиктової

Венедіктова представила нового заступника генпрокурора Якубовського, який працює юристом у Медведчука: Він посилить наші професійні ряди 01
Венедіктова представила нового заступника генпрокурора Якубовського, який працює юристом у Медведчука: Він посилить наші професійні ряди 02

Якубовський з 1996 року працював в органах прокуратури, обіймав посаду помічника Одеського транспортного прокурора. Після цього був старшим слідчим Одеської транспортної прокуратури.

З серпня 2014 року він був заступником головного військового прокурора - начальником управління процесуального керівництва. У березні 2015 року Якубовський очолив військову прокуратуру Південного регіону. Він також має звання генерал-майора юстиції, яке присвоїв експрезидент Петро Порошенко.

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У 2017 році Якубовський став заступником головного військового прокурора ГПУ.

Крім того, він працював в партії Віктора Медведчука "Український вибір". За словами журналіста Дмитра Гнапа, станом на 2015 рік в офіційному профайлі юриста Якубовського на сайті Спілки адвокатів було вказано номер телефону, який збігався з центральним офісом "Український вибір". Також з 2011 по 2013 рр. Якубовський працював експертом Центру правових ініціатив "Правова держава", який теж пов'язаний з Віктором Медведчуком.

Ще в 2017 році PROSUD писали, що згідно з деклараціями Якубовського, кошти на купівлю та утримання елітних автомобілів, які були у нього в той час, неможливо пояснити офіційними доходами. Зокрема, тільки для покупки Audi Q7 всій його родині потрібно було б щонайменше 5 років не витрачати ні копійки ні на що інше. Незважаючи на це, в матеріалі також говорилося про те, що Максим Якубовський вибудував будинок під Одесою і купував інші автомобілі. Сам же прокурор, відповідаючи на запит журналістів, пояснив, що кошти на придбання автомобілів він заробив за два роки, під час яких не працював в прокуратурі.

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) призначення (2287) Венедіктова Ірина (829) Якубовський Максим (14) Офіс Генпрокурора (3250)


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Топ коментарі
+23
Любой зебил знает что это ещё не реванш!
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10.09.2020 13:48
+15
Стремный мужесвин!
Венедиктова представила нового замгенпрокурора Якубовского, который работает юристом у Медведчука: "Он усилит наши профессиональные ряды" - Цензор.НЕТ 6753
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10.09.2020 13:57
+14
Венедіктова представила нового заступника генпрокурора Якубовського, який працює юристом у Медведчука: "Він посилить наші професійні ряди" - Цензор.НЕТ 8513
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10.09.2020 14:22
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... мужик да, мужик да, - добавила Беня Диктова.
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10.09.2020 13:47 Відповісти
Стремный мужесвин!
Венедиктова представила нового замгенпрокурора Якубовского, который работает юристом у Медведчука: "Он усилит наши профессиональные ряды" - Цензор.НЕТ 6753
показати весь коментар
10.09.2020 13:57 Відповісти
Венедіктова представила нового заступника генпрокурора Якубовського, який працює юристом у Медведчука: "Він посилить наші професійні ряди" - Цензор.НЕТ 8513
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10.09.2020 14:22 Відповісти
аххаах, похож
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11.09.2020 13:26 Відповісти
Не до шуток... А вот о "боевой награде" по-подробнее, если можно!Ё Танк российский одной гранатой завалил, раненого товарища под "их-там-нетовским" огнем в санбат вынес... Если так - то честь ему и хвала да низкий поклон. А если. боевая награда по сути - "бл...ая", купленная, как у Фокса из "Место встречи изменить нельзя", то пусть ему каждую ночь по пацану сниться, что жизнь за Украину отдал! Каждую ночь...
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10.09.2020 15:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=py-OnZev9P4
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10.09.2020 15:11 Відповісти
Любой зебил знает что это ещё не реванш!
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10.09.2020 13:48 Відповісти
Какой реванш? Это потужна реформа
"Он также имеет звание генерал-майора юстиции, которое присвоил экс-президент Петр Порошенко"
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10.09.2020 13:51 Відповісти
а зачем тогда было менять - одного на другого - в чем тогда смысл?))))
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10.09.2020 13:53 Відповісти
"Какая разнiца", в смысле?
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10.09.2020 13:54 Відповісти
в прямом )))
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10.09.2020 13:58 Відповісти
Так когда земрази исправят «потужну реформу»? А то все эти черти при зеле только на повышение идут, но в штаны насрал все равно Петя.
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10.09.2020 13:55 Відповісти
Ага, Петя виноват, что присвоил звание, а зеленые мрази прям через "не хочу" его продвигают на высокий пост)))
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10.09.2020 14:41 Відповісти
Тогда спрашивается, чей это человек?
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10.09.2020 15:18 Відповісти
Ну що зелебобіки? Ви ж порвали всі сорочки, що реваншу не буде.
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10.09.2020 13:48 Відповісти
То есть, когда Порошенко ему генерал-майора давал, вы не заметили.
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10.09.2020 13:58 Відповісти
Тут интересно как зебилы замечать перестали.
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10.09.2020 14:10 Відповісти
То есть вам зебилам принципиально было абы не Петя, а в остальном все ок... Ну тогда вы зебилы еще тупее, чем казались.
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10.09.2020 14:43 Відповісти
А вот Луценко .....
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10.09.2020 13:49 Відповісти
Так краще б Луценко ніж ригівське кодло.
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10.09.2020 13:56 Відповісти
Бухий Луценко - то як 5 тверезих Венедіктових.
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10.09.2020 14:43 Відповісти
та у нас же в стране никто никогда вааще не бухал,

только Луценко.

Возьми любого, кто пишет про пьянство Луценко, основанное на одном случае

и окажется, что этот критик обязательно когда-то или обосрался по пьяни в компании, или пьяный блевонул на платье невесты, или в невменяемом состоянии вступил в половую связь в пассивной форме с товарищем.

Аскеты, мать их ...
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10.09.2020 14:48 Відповісти
Це якийсь *******..
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10.09.2020 13:49 Відповісти
не якийсь, а вполнє закономєрний, запланірований і ожидаємий.

хіба могло бути якось іначє ?
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10.09.2020 13:50 Відповісти
Где? Вот это? С августа 2014 он был заместителем главного военного прокурора - начальником управления процессуального руководства. В марте 2015 года Якубовский возглавил военную прокуратуру Южного региона. Он также имеет звание генерал-майора юстиции, которое присвоил экс-президент Петр Порошенко.В 2017 году Якубовский стал заместителем главного военного прокурора ГПУ.Источник: https://censor.net/ru/p3218573
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10.09.2020 13:59 Відповісти
И порохню тогда не волновало, что Свын назначает людей Мертвечука
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10.09.2020 14:02 Відповісти
интересно что зебилов тогда єто волновало а теперь вдрук перестало
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10.09.2020 14:12 Відповісти
Подожди, кариесный. Раз ты поддерживал присвоение Свыней звания генерала медведчуковской йурысту-прокурору, значит ты считаешь его достойным продвижения. Значит ты и есть махровый соевый зебил
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10.09.2020 14:31 Відповісти
откуда ты иплан зеленый знаешь что я поддержал? А вот вас, зебилов, видно как тараканов на кафеле
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10.09.2020 14:34 Відповісти
Ты меня перепутал со своим братом - сиамским близнецом, с которыми вы срослись жопами, а головы у вас зелёная и поросячая?
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10.09.2020 14:58 Відповісти
Коли Зебіли починають чесати, що порох і такий і сякий, я їм кажу: Ви більше року тому на гівно сходили, що Зеленський - це антипод Порошенку, чесний, порядний, патріотичний, розумний, справедливий........(ще 3 мішки). Тож якого дідька на питання ЧОМУ? Зеленському ви знову починаєте завивати пісню А ОТ БАРИГА!?
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10.09.2020 14:25 Відповісти
А почему вас зебилье тогда волновало, а сейчас - нет?
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10.09.2020 14:44 Відповісти
То,шо он был в АТО,еще не значит,шо он патриот.И,потом,надо разобраться,с какой стороны он был в АТО.Билят,шо ж они всякую шваль тянут во власть.
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10.09.2020 13:49 Відповісти
а боевую награду ему Захарченко выдал в 17 году?
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10.09.2020 14:01 Відповісти
У нас Н.Савченко - Герой України і чё?
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10.09.2020 14:09 Відповісти
Нічьо.
Висмоктана з пальця справа проти Савченко в здихотному стані.
Навіть наші "суди" футболять цю справу, як заразу.
Коли присвоювали Савченко звання Героя України щось не чутно було жодного голосу проти.
Вякати на неї почали потім, і по команді.
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10.09.2020 14:58 Відповісти
Це весь колектив офісу генпрокурора?
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10.09.2020 13:50 Відповісти
цапа ,а цапа - тут это уже не актуально - давай на нынешнего инфу - а то все уже протухло давно - а то просто смешно))))
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10.09.2020 13:55 Відповісти
Чинганчгук, до відома, https://censor.net/ru/user/468692 - зебіл-бот подоляка; а в контексті поточної зради і "діяльності" агента ***** Козиря з таким як він потрібно спілкуватись лише через мушку прицілу.
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10.09.2020 14:03 Відповісти
Це той ПОРОШЕНКО на якого, шакал медведчук (твій господар),вчора гавкав на нього.
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10.09.2020 14:34 Відповісти
Юрист Мертвечука в АТО на какой стороне воевал?
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10.09.2020 13:50 Відповісти
Так и беркутня индульгенцию через АТО получала.

Не говоря уже о том, что посидел такой жиробас кабинетный подальше от нуля (или вобще проездом был) и получил УБД.
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10.09.2020 14:13 Відповісти
*************** орел з Одеси
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10.09.2020 13:54 Відповісти
Венедиктова представила нового замгенпрокурора Якубовского, который работает юристом у Медведчука: "Он усилит наши профессиональные ряды" - Цензор.НЕТ 6872
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10.09.2020 13:54 Відповісти
Я б його тільки по причині зонішнього вигляду на посаду б не всзяв. Де вони їх беруть?...
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10.09.2020 13:55 Відповісти
судя по морде лица и комплекции это не только укрепление но еще и расширение и укрупнение этих самых рядов
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10.09.2020 13:55 Відповісти
Сростание "новых лиц" с старыми кадрами рашен агентуры идет полным ходом и это только первый этап, с последующим сменой во властной пирамиде с выдвижением медведчуковцев на первые роли.
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10.09.2020 13:56 Відповісти
"Он усилит наши профессиональные ряды"

тобто венедиктова така тупа, що не може впоратися без підказок
мертвечука і пуйла..
а зеля її так нахвалював
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10.09.2020 13:57 Відповісти
При ЗЕбилах все дерьмо опять повылазило
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10.09.2020 13:57 Відповісти
ЗЕЛЁНЫЙ СЕРПЕНТАРИЙ: ПОСЛЕДНИЕ РАСКЛАДЫ.
Имел контакт со старым товарищем из ОГПУ. Он уже практически на пенсии, поэтому был довольно откровенен. Даю прямую речь (уровень доверия: 80-90%):
1.Зеленский жалеет, что уволил Рябошапку. Венедиктова по сравнению с ним - дилетант и ватная фиалка, откровенно работающая на пророссийское крыло СН. Ею уже открыто руководит Медведчук, что ревностно воспринимается Зе, который стремится позиционировать себя единоличным центром принятия решений. И то, что она назначила вчера своим замом Максима Якубовского, юриста путинского кума, в очередной раз подтверждает эту информацию. С Рябошапкой даже велись переговоры о возвращении в старое кресло, но тот отказался, т.к. обижен и занят созданием нового политпроекта, основными бенефициарами которого выступят он, Богдан, Гончарук и некие "западные фонды". Зовут туда и Лероса, но последний взял паузу. Венедиктова продержится до выборов, но потом будет заменена - на кого, пока думают, но это будет не публичная и максимально управляемая фигура (уже на 400% свой генпрокурор).
2. Видя обратный ожидаемому эффект, Зермак дал команду ДБР и ОГПУ постепенно спустить на тормозах ВСЕ дела в отношении Порошенко. С одной стороны, Зеленского убедили, что они (дела) имеют очень слабую судебную перспективу, с другой - в ОПУ посчитали, что момент "посадки" уже упущен, и любые телодвижения в отношении Пятого президента будут играть только против рейтинга Зе.
3.Буквально вчера из ОПУ спущена задача "раскрыть" и довести до обвинений ЛЮБОЕ коррупционное дело в отношении одного из "слуг" - это должно накануне выборов продемонстрировать пиплу, что для Зе нет "своих и чужих" - мол, все перед законом равны. Также этот факт планируется использовать для держания на коротком поводке тех депутатов, которые, по мнению Зермака, почувствовали себя "излишне независимыми".
4. Всё больше неудовольствия Зе проявляет и по отношению к Авакову. Во-первых, не может простить ему подставу с Антоненко и Кузьменко; во-вторых, реальное увеличение преступности и коррупции в МВД начало напрягать потерпевшего. Но на Авакова настолько завязана вся силовая система (как официальная, так и "титушечная"), что Зе тупо боится обратки со стороны Рюкзаковича. Снимут его только в случае судебного оправдания вышеназванных патриотов. И в ОГПУ уверены, что такой исход неизбежен.
5. Если раньше задачи ОГПУ ставил лично Ермак, то сейчас всё чаще этим занимается Подоляк. Роль последнего в президентском PR-окружении возросла, и он по некоторым пунктам вытеснил из ближайшей орбиты Зе не только К.Тимошенко, но и (частично) Ермака.
6. По Портнову. Этот мерзавец уже достал даже зелёных. Если некоторое время в ОПУ его рассматривали в качестве потенциального генпрокурора, то сейчас отмахиваются как от назойливой мухи. Причина: он зациклен исключительно на личной мести Порошенко - другие направления ему не интересны. А так как этот кейс (посадить Порошенко) в ОПУ сочли бесперспективным, от услуг Портнова было решено отказаться. По крайней мере, на время.
Ничего из написанного не комментирую - передаю информацию в чистом виде и без оценочных суждений. Выводы делайте сами.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZVo93gYQJ0xfN6-V6gPSLmrjLjw-JEYVi97gX_ubDvClcYdv38f0MadBcjqCXmJOxGwCkG3u-NC_gaEZ2jQYQ_UTsphfO1hQC9eeoIFpBEvxbm2tNIJdzGZInyR6hlBhIQ&__tn__=-]C%2CP-R Helgi Sharp
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10.09.2020 13:59 Відповісти
Дно...
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10.09.2020 13:59 Відповісти
Тупая и еще тупей.
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10.09.2020 14:00 Відповісти
Ни дня без зашквара.
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10.09.2020 14:00 Відповісти
То что он с 14 года в военной прокуратуре, вас не смущало?
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10.09.2020 14:02 Відповісти
Я думаю через год Виктора Хведороча можна и в премьеры просить
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10.09.2020 14:01 Відповісти
та ви, 73/43%зебіли, почали запрошувати ще з минулого року...
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10.09.2020 14:05 Відповісти
новая рыльца!
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10.09.2020 14:02 Відповісти
Даже маска на это рыло не налазит!
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10.09.2020 14:04 Відповісти
Зашибись!!!
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10.09.2020 14:10 Відповісти
У него уже есть Hudlot от Плешивого?
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10.09.2020 14:16 Відповісти
От треба б його ще спитатися на чиїй стороні він служив в АТО і чи не тов. Шойгу йому вручав бойову нагороду, коли він там з медведчуком на прийомі був.
А взагалі то, тепер в якого сєпара не плюнь - кожний з них був учасником АТО і має нагороди.
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10.09.2020 14:18 Відповісти
В Крым наверняка вместе с ним ездил во время последнего визита.
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10.09.2020 14:19 Відповісти
Теперь де-факто генеральный прокурор у нас Якубовский, как и фактический президент Ермак.
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10.09.2020 14:27 Відповісти
Сама, її права і ліва руки ворожі до України. Пока укомплектовують своє військо, а потім одночасно почнуть пакувати. Але на цей раз не вийде, бо з них дуже погані пакувальщики. Їх самих запакують на початковому етапі. Скоріше вони готуються зо заміни найсвітлішого на більш проросійського і це не Бойко.
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10.09.2020 14:29 Відповісти
Клас!!!! Не жватає тільки щоб Зеленськи видав би указ по передачі повноважень президента Віктору Медведчуку і все..
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10.09.2020 14:39 Відповісти
Вы канешна будете смеяться, но такую идею подал Порошенко ещё в 2015-м году, настрочив кляузу в Конституционный Суд Украины о незаконности лишения Януковича президентского звания
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10.09.2020 15:00 Відповісти
А чого тут смішного..Це не шутка це простий розрахунок... обо рибку з'їсти або на х сісти(преможе революція я був на блоневеське (гледелі),..переможе янукович .."что ви чтови Віктор федорович я за вас в суд подавал). Одним словом Петя Хитрий. А от с нинешнего Владимира спершу можно було посміятись а тепер смішно аж до сліз.
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10.09.2020 15:46 Відповісти
Чому такий товстий?
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10.09.2020 14:51 Відповісти
Это полный зеленый киздец
Зhttps://ua.news/ua/yuryst-medvedchuka-yakubovskyj-budet-zanymatsya-delamy-majdana-v-ogpu/ а словами журналістів, новопризначений заступник генерального прокурора Максим Якубовський, який працював на Віктора Медведчука та його партію «Український вибір», очолить Департамент у справах Майдану в ОГПУ.
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10.09.2020 14:56 Відповісти
Ну ваши ряды несомненно усилит
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10.09.2020 15:01 Відповісти
Професійні ряди огпу "підсилить" тільки вдало кинута ефка.
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10.09.2020 15:01 Відповісти
Всі добре розуміють що Зе команда державних злочинців виконує вимогу РФ замінити прозахідних чиновників на всіх державних посадах на проросійських зрадників ! І вони це успішно вже зробили, залишились маленькі острівці і вся ця 5 колона зрадників вже повністю очолить всі владні структури і посади...
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10.09.2020 15:14 Відповісти
В буфете он усилит безусловно!
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10.09.2020 15:40 Відповісти
Такой усилит. Размер сраки позволяет.
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10.09.2020 16:59 Відповісти
Тим рядам,стройно,би,-За грати
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10.09.2020 17:40 Відповісти
ну вот, не зря таки голосовали вы по приколу, ну вот же, очередной прикол, давай посмеёмься вместе.
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10.09.2020 18:19 Відповісти
- если выражу общее мнение, послать товарища Венедиктову обратно в п*з*у на два месяца
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10.09.2020 18:47 Відповісти
Ваші ряди то посилить, але вони проросійські.
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10.09.2020 19:59 Відповісти
Повесить
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11.09.2020 00:50 Відповісти
Професіонал, який вміє професійно жерти
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11.09.2020 13:47 Відповісти
недорого - усилители ламповые)))
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11.09.2020 18:09 Відповісти
Разом зебіли! Ви зробили це разом!!!
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11.09.2020 20:34 Відповісти
у него ***** - мисочного прохфэсианала....
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12.09.2020 22:07 Відповісти
 
 