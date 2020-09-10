Венедіктова представила нового заступника генпрокурора Якубовського, який працює юристом у Медведчука: "Він посилить наші професійні ряди". ФОТОрепортаж

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила в четвер колективу Офісу Генерального прокурора недавно призначеного на посаду заступника генерального прокурора України Максима Якубовського.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ОГП, передає Цензор.НЕТ.

"Я знаю Максима Вікторовича як патріота, справжнього українського офіцера, людину, яка займалася створенням військових прокуратур, була в АТО і має бойову нагороду. Тому переконана, що він підсилить наші професійні ряди", - сказала Венедиктова під час представлення.

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Якубовський з 1996 року працював в органах прокуратури, обіймав посаду помічника Одеського транспортного прокурора. Після цього був старшим слідчим Одеської транспортної прокуратури.

З серпня 2014 року він був заступником головного військового прокурора - начальником управління процесуального керівництва. У березні 2015 року Якубовський очолив військову прокуратуру Південного регіону. Він також має звання генерал-майора юстиції, яке присвоїв експрезидент Петро Порошенко.

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У 2017 році Якубовський став заступником головного військового прокурора ГПУ.

Крім того, він працював в партії Віктора Медведчука "Український вибір". За словами журналіста Дмитра Гнапа, станом на 2015 рік в офіційному профайлі юриста Якубовського на сайті Спілки адвокатів було вказано номер телефону, який збігався з центральним офісом "Український вибір". Також з 2011 по 2013 рр. Якубовський працював експертом Центру правових ініціатив "Правова держава", який теж пов'язаний з Віктором Медведчуком.

Ще в 2017 році PROSUD писали, що згідно з деклараціями Якубовського, кошти на купівлю та утримання елітних автомобілів, які були у нього в той час, неможливо пояснити офіційними доходами. Зокрема, тільки для покупки Audi Q7 всій його родині потрібно було б щонайменше 5 років не витрачати ні копійки ні на що інше. Незважаючи на це, в матеріалі також говорилося про те, що Максим Якубовський вибудував будинок під Одесою і купував інші автомобілі. Сам же прокурор, відповідаючи на запит журналістів, пояснив, що кошти на придбання автомобілів він заробив за два роки, під час яких не працював в прокуратурі.