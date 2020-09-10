Виставка "Вільні" про українців, які побували в полоні окупантів, відкрилася в Києві. ФОТОрепортаж

На території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні" відкрилася виставка "Вільні", яка розповідає про українців, які були засуджені окупантами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Тут представлені особисті речі, кореспонденція, фото, банери та інші свідчення боротьби наших земляків.

Виставка "Вільні" розповідає про наших громадян, які через проукраїнські погляди змушені були пройти через тортури, показові суди, катівні, але не зламалися, повернулися на Батьківщину під час обмінів між Російською Федерацією, ОРДЛО та Україною. Це Станіслав Асєєв, Володимир Балух, Едем Бекіров, Микола Карпюк, Олександр Кольченко, Анастасія Мухіна, Євген Панов, Богдан Пантюшенко, Олег Сенцов, Олексій Сизонович, Олена Сорокіна та Роман Сущенко. Дехто з героїв виставки були на відкритті особисто. А дехто з них досі перебуває у неволі. Зокрема, Валентин Вигівський, Віталій Марків та сотні інших в’язнів залишаються за ґратами.

Під час відкриття проєкту присутні говорили про те, що означає свобода для тих, хто пізнав її "ціну" сповна, й для кожного з нас особисто. Простір виставки став майданчиком для актуалізації теми українських бранців.

"Відчуваю холод в області хребта, мурашки по шкірі, бо настільки концепція цього заходу вдалася. Я – вільний, але коли потрапляєш у цю гру світла і тіні, то одразу накривають хвилі спогадів не дуже приємних. Ми вболіваємо за наших побратимів, громадян, які досі знаходяться у полоні", - поділився враженнями про виставку Роман Сущенко.























