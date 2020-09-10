УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14518 відвідувачів онлайн
Новини Фото Українські заручники в РФ
3 024 8

Виставка "Вільні" про українців, які побували в полоні окупантів, відкрилася в Києві. ФОТОрепортаж

На території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні" відкрилася виставка "Вільні", яка розповідає про українців, які були засуджені окупантами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Тут представлені особисті речі, кореспонденція, фото, банери та інші свідчення боротьби наших земляків.

Виставка "Вільні" розповідає про наших громадян, які через проукраїнські погляди змушені були пройти через тортури, показові суди, катівні, але не зламалися, повернулися на Батьківщину під час обмінів між Російською Федерацією, ОРДЛО та Україною. Це Станіслав Асєєв, Володимир Балух, Едем Бекіров, Микола Карпюк, Олександр Кольченко, Анастасія Мухіна, Євген Панов, Богдан Пантюшенко, Олег Сенцов, Олексій Сизонович, Олена Сорокіна та Роман Сущенко. Дехто з героїв виставки були на відкритті особисто. А дехто з них досі перебуває у неволі. Зокрема, Валентин Вигівський, Віталій Марків та сотні інших в’язнів залишаються за ґратами.

Під час відкриття проєкту присутні говорили про те, що означає свобода для тих, хто пізнав її "ціну" сповна, й для кожного з нас особисто. Простір виставки став майданчиком для актуалізації теми українських бранців.

"Відчуваю холод в області хребта, мурашки по шкірі, бо настільки концепція цього заходу вдалася. Я – вільний, але коли потрапляєш у цю гру світла і тіні, то одразу накривають хвилі спогадів не дуже приємних. Ми вболіваємо за наших побратимів, громадян, які досі знаходяться у полоні", - поділився враженнями про виставку Роман Сущенко.

Виставка Вільні про українців, які побували в полоні окупантів, відкрилася в Києві 01
Виставка Вільні про українців, які побували в полоні окупантів, відкрилася в Києві 02
Виставка Вільні про українців, які побували в полоні окупантів, відкрилася в Києві 03
Виставка Вільні про українців, які побували в полоні окупантів, відкрилася в Києві 04
Виставка Вільні про українців, які побували в полоні окупантів, відкрилася в Києві 05
Виставка Вільні про українців, які побували в полоні окупантів, відкрилася в Києві 06
Виставка Вільні про українців, які побували в полоні окупантів, відкрилася в Києві 07
Виставка Вільні про українців, які побували в полоні окупантів, відкрилася в Києві 08
Виставка Вільні про українців, які побували в полоні окупантів, відкрилася в Києві 09
Виставка Вільні про українців, які побували в полоні окупантів, відкрилася в Києві 10
Виставка Вільні про українців, які побували в полоні окупантів, відкрилася в Києві 11
Виставка Вільні про українців, які побували в полоні окупантів, відкрилася в Києві 12

Автор: 

виставка (285) полон (1562)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показати весь коментар
10.09.2020 21:57 Відповісти
А про Савченко что-то есть?
показати весь коментар
10.09.2020 21:58 Відповісти
Тебе без неё цирка мало?
показати весь коментар
10.09.2020 22:35 Відповісти
мдя
показати весь коментар
10.09.2020 22:19 Відповісти
ЗЄлю туди на годинку, щоб вкурив хто там і як на "той старане" і чи "такие же они люди".
показати весь коментар
10.09.2020 23:10 Відповісти
О зверствах кацапских оккупантов нужно кричать на весь мир, на каждом заседании ООН,ПАРЕ и прочих международных организаций, нужно чтобы узники кацапских нацистов посещали школы и рассказывали детям про то, что представляет из себя сруцкий мир. А у нас все это сливают (впрочем как всю войну), и делают вид, что этого нет, тема неудобная, "слабонервным и беременным" ватникам нельзя смотреть. Борьба с ватанизмом общества должна проходить аналогично борьбе с нацизмом в послевоенной Германии, когда немцев заставляли вручную раскапывать могильники концлагерей и рядовым бюргерам и фрау на очно показывали что они так же виновны в зверствах нацистов. Так же и любая ватная мразь, даже просто срущая в инете и восхваляющая кацапских нацистов виновна в зверствах и пытках украинцев в застенках современного кацапского нквд-гетапо.
показати весь коментар
11.09.2020 00:01 Відповісти
 
 