Біля дачі Зеленського в Кончі-Заспі протестують проти спроби спільної з окупантами інспекції позицій ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Кончі-Заспі біля резиденції президента України Володимира Зеленського відбувається акція протесту проти капітулянтських поступок Росії на переговорах. Присутні вважають, що зрив операції з "вагнерівцями" і згода на участь найманців РФ в інспекції позицій ЗСУ біля Шумів є ознаками підготовки капітуляції влади України перед РФ.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.













Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ветераны под Офисом Президента требовали принять закон о коллаборационистах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж





















Также смотрите: Журналисты рассказали, кто соседствует с Зеленским в Конча-Заспе: "От Кучмы и Литвина до Фокина и Богатыревой". ВИДЕО

























Читайте на "Цензор.НЕТ": Тот, кто ликвидирует российского генерал-майора Вахитова во время "инспектирования" позиций ВСУ, заслужит почет и уважение, - Бутусов















Читайте: Умер ветеран АТО Денис Янтар, публично споривший с Зеленским на Донбассе

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ