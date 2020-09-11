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Новини Фото Операція Об'єднаних сил
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Воїни-танкісти - це сталевий кулак армії, здатний боляче "дати по зубах" ворогові, - Наєв привітав бійців із професійним святом. ФОТО

Напередодні святкування Дня танкістів командувач об'єднаними силами Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав із професійним святом військовослужбовців танкового батальйону, який виконує бойові завдання в рамках операції Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне привітання оприлюднене на сторінці Командування ОС ЗС у Facebook.

"Воїни-танкісти - це сталевий кулак української армії, який здатний влучно, вчасно і боляче "дати по зубах" ворогові. Завдяки мужності танкістів у 2014 році нам вдалося стримати підступні плани противника і зупинити подальше його просування вглиб української території", - зазначив генерал лейтенант Наєв.

Як зазначив командувач, від потужності танкових підрозділів залежить успішність як ведення оборони, так наступального бою.

Воїни-танкісти - це сталевий кулак армії, здатний боляче дати по зубах ворогові, - Наєв привітав бійців із професійним святом 01

"Ви з честю виконуєте свій конституційний обов'язок, демонструючи вірність військовій присязі, високий професіоналізм та бойову майстерність", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Танкові й десантно-штурмові підрозділи ООС на півдні України проводять заняття з бойової підготовки та готові до дій за призначенням, - Наєв. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вітаючи військовослужбовців, командувач побажав усім воїнам-танкістам Збройних Сил України міцного здоров'я, військового характеру, прагнення до перемоги і непохитної віри в світле майбутнє України!

Воїни-танкісти - це сталевий кулак армії, здатний боляче дати по зубах ворогові, - Наєв привітав бійців із професійним святом 02

"Разом переможемо!", - резюмував Наєв.

Воїни-танкісти - це сталевий кулак армії, здатний боляче дати по зубах ворогові, - Наєв привітав бійців із професійним святом 03
Воїни-танкісти - це сталевий кулак армії, здатний боляче дати по зубах ворогові, - Наєв привітав бійців із професійним святом 04
Фото: Командування ОС ЗС/Facebook

Воїни-танкісти - це сталевий кулак армії, здатний боляче дати по зубах ворогові, - Наєв привітав бійців із професійним святом 05

свято (682) Наєв Сергій (354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+17
Воины-танкисты - это стальной кулак армии, способный больно "дать по зубам" врагу, - Наев поздравил бойцов с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 5378
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11.09.2020 09:12
+11
Воины-танкисты - это стальной кулак армии, способный больно "дать по зубам" врагу, - Наев поздравил бойцов с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 9531
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11.09.2020 09:14
+11
С ПРАЗДНИКОМ МУЖИКИ!!!!!
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11.09.2020 09:24
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Воины-танкисты - это стальной кулак армии, способный больно "дать по зубам" врагу, - Наев поздравил бойцов с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 5378
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11.09.2020 09:12 Відповісти
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11.09.2020 09:32 Відповісти
😂👍👍
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11.09.2020 09:41 Відповісти
Сейчас смешно, а потом "схиляю голову" ............
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11.09.2020 09:47 Відповісти
за своєю тиковкою наглядай, троляка..
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11.09.2020 10:43 Відповісти
Vater B,
що сказати то хотіли?.......
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11.09.2020 12:21 Відповісти
зелю позравьте, он тоже танкист, всегда в танке...
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11.09.2020 09:14 Відповісти
зєля бамбардіровщік.
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11.09.2020 09:15 Відповісти
1.Вживаємо
2.Починає бомбить
3.Відчуваємо себе сильними

(с)
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11.09.2020 09:19 Відповісти
Воины-танкисты - это стальной кулак армии, способный больно "дать по зубам" врагу, - Наев поздравил бойцов с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 9531
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11.09.2020 09:14 Відповісти
Прогиб защитан. Возьми канхвету ,,Тузік вкусний. (Клавдій гидотно плямка, ізображая вкусний ********* Тузік.) ... Я канхвету хорошу очєнь, вкусную, єму давав.)
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11.09.2020 10:35 Відповісти
я з вас угораю зєбілів!

Воїни-танкісти - це сталевий кулак армії, здатний боляче "дати по зубах" ворогові, - Наєв привітав бійців із професійним святом - Цензор.НЕТ 9320
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11.09.2020 10:45 Відповісти
Всяким зелям с юзиками лучше там не появляться.
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11.09.2020 09:16 Відповісти
В современной войне толку от них 0. Нужны пакеты, беспилотники и пр. вооружение, позволяющее не вступать в прямые боестолкновения.
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11.09.2020 09:18 Відповісти
а вас не игорь зовут?
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11.09.2020 09:22 Відповісти
Ты дедаваиватель?
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11.09.2020 09:31 Відповісти
точно игорь
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11.09.2020 09:33 Відповісти
Смешно
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11.09.2020 09:34 Відповісти
орест , это от тебя на БД толку ноль , а танк ( коробка , кулак , мишка ) на раз выносит огневые точки , а если он ( танк ) прыкрыт то хер ты его чем возмеш ( ну кроме другого танка) , радует одно , че таких как ты в нашей армии немного , таранная мошть брони всегда нужна , и в поле , и в населенном пункте ( да и в городах танки работают очень даже неплохо )
но откуда тебе это знать
Адама почитай на досуге ( здесь на цензоре )
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11.09.2020 15:15 Відповісти
Президент Зеленский восстановил украинскую армию для отражения любого агрессора.
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11.09.2020 09:23 Відповісти
остановил
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11.09.2020 09:31 Відповісти
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11.09.2020 09:33 Відповісти
С ПРАЗДНИКОМ МУЖИКИ!!!!!
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11.09.2020 09:24 Відповісти
Зеля сдал Украину,Путлер восстанавливает геополитическу катастрофу в августе 1991 года...Зеля совок тухлый...
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11.09.2020 09:29 Відповісти
Вітання.......🇺🇦
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11.09.2020 09:30 Відповісти
Хорошая новость из Японии.Новое правительство страны закупит F-35 в неграниченном количестве..сигнальчик Хмырям Мавзолея...и Пекина...
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11.09.2020 09:32 Відповісти
На "Булаты" колиматоры. и прочие прицелы.
Ну а потом эти, "Ятаганы выдать", скажем так. хотя это "Оплоты".
тогда сепары(буряты), гораздо крупней пойдут на капусту.
смешно как дристали кадыровцы : "мы против таких солдат не подписывались воевать то, эвакуируйте нас отсюдова, вах"
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11.09.2020 09:43 Відповісти
Премьер Японии Синдзо Абэ уходит в оставку,думаю новое правительство Японии наваляет кремлевским нацистам по зубам и забере свои острова домой...
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11.09.2020 09:46 Відповісти
Крысы кремля,где ваша НовоОтсоссия от Харькова до Одессы?Быдло пля тупое...
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11.09.2020 09:48 Відповісти
Нефть пошел вниз,Принц Салман и Султан Эрдолган делают свою работу на ОТЛИЧНО.... Мавзолей сдохни...
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11.09.2020 10:01 Відповісти
Красави, головне щоб регулярно відпрацьовували стрільби.
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11.09.2020 11:01 Відповісти
Дякую!
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11.09.2020 12:26 Відповісти
У мене тато танкіст. Служив в НДР. Всіх танкістів зі святом!
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11.09.2020 14:47 Відповісти
Гауляйтер Украины Ермак-Козырь не разделяет Вашей точки зрения.
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11.09.2020 19:47 Відповісти
 
 