Воїни-танкісти - це сталевий кулак армії, здатний боляче "дати по зубах" ворогові, - Наєв привітав бійців із професійним святом. ФОТО
Напередодні святкування Дня танкістів командувач об'єднаними силами Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав із професійним святом військовослужбовців танкового батальйону, який виконує бойові завдання в рамках операції Об'єднаних сил.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне привітання оприлюднене на сторінці Командування ОС ЗС у Facebook.
"Воїни-танкісти - це сталевий кулак української армії, який здатний влучно, вчасно і боляче "дати по зубах" ворогові. Завдяки мужності танкістів у 2014 році нам вдалося стримати підступні плани противника і зупинити подальше його просування вглиб української території", - зазначив генерал лейтенант Наєв.
Як зазначив командувач, від потужності танкових підрозділів залежить успішність як ведення оборони, так наступального бою.
"Ви з честю виконуєте свій конституційний обов'язок, демонструючи вірність військовій присязі, високий професіоналізм та бойову майстерність", - додав він.
Вітаючи військовослужбовців, командувач побажав усім воїнам-танкістам Збройних Сил України міцного здоров'я, військового характеру, прагнення до перемоги і непохитної віри в світле майбутнє України!
"Разом переможемо!", - резюмував Наєв.
Фото: Командування ОС ЗС/Facebook
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
що сказати то хотіли?.......
2.Починає бомбить
3.Відчуваємо себе сильними
(с)
но откуда тебе это знать
Адама почитай на досуге ( здесь на цензоре )
Ну а потом эти, "Ятаганы выдать", скажем так. хотя это "Оплоты".
тогда сепары(буряты), гораздо крупней пойдут на капусту.
смешно как дристали кадыровцы : "мы против таких солдат не подписывались воевать то, эвакуируйте нас отсюдова, вах"