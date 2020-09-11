Воїни-танкісти - це сталевий кулак армії, здатний боляче "дати по зубах" ворогові, - Наєв привітав бійців із професійним святом. ФОТО

Напередодні святкування Дня танкістів командувач об'єднаними силами Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав із професійним святом військовослужбовців танкового батальйону, який виконує бойові завдання в рамках операції Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне привітання оприлюднене на сторінці Командування ОС ЗС у Facebook.

"Воїни-танкісти - це сталевий кулак української армії, який здатний влучно, вчасно і боляче "дати по зубах" ворогові. Завдяки мужності танкістів у 2014 році нам вдалося стримати підступні плани противника і зупинити подальше його просування вглиб української території", - зазначив генерал лейтенант Наєв.

Як зазначив командувач, від потужності танкових підрозділів залежить успішність як ведення оборони, так наступального бою.

"Ви з честю виконуєте свій конституційний обов'язок, демонструючи вірність військовій присязі, високий професіоналізм та бойову майстерність", - додав він.

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Вітаючи військовослужбовців, командувач побажав усім воїнам-танкістам Збройних Сил України міцного здоров'я, військового характеру, прагнення до перемоги і непохитної віри в світле майбутнє України!

"Разом переможемо!", - резюмував Наєв.





Фото: Командування ОС ЗС/Facebook