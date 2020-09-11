Масштабна ДТП із п'ятьма загиблими в Київській області: відкрито кримінальне провадження. ФОТО
Поліція Київської області встановлює обставини трагічної ДТП, де загинули 5 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.
Також унаслідок дорожньої пригоди 20 осіб із різними тілесними ушкодженнями доставлені в лікарню.
"Близько 3:00 ночі на трасі Київ-Харків у Бориспільському районі сталася аварія за участі двох вантажних автомобілів, легковика та маршрутного таксі, де було 18 пасажирів", - сказано в повідомленні.
За попередніми даними поліції, 21-річний водій вантажівки "DAF" із напівпричепом, рухаючись у правій смузі руху в напрямку міста, зіткнувся з фургоном "Mercedes-Benz", який рухався в попутному напрямку. Тому "DAF" виїхав на зустрічні смуги руху і допустив зіткнення з автомобілем "ВАЗ" та автомобілем "Mercedes-Benz Sprinter", які рухалися в правій смузі руху в напрямку міста Харків.
Унаслідок ДТП два пасажири "ВАЗу", водій та два пасажири маршрутного таксі загинули. Також у лікарню з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлені водій легковика і 19 пасажирів автомобіля "Mercedes".
На місці працюють рятувальники, Слідче управління поліції Київщини, патрульна поліція. Встановлюються всі обставини трагічної ДТП.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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да хоть 18 лет.
имел право ездить. че тут спорить то?
у нас не США шоп там от 2ё-го го да управлять мона DRI, или как там фуры называют то
ясно що нет. поэтому, непред. убийствво или как там по закону тут.
б*же, , да я напр. ездил пьяным, но не угораздило на такое., ну нарушил чет перень, ну если даже пьян, пусть ответит по закону.
зачем срач шо есть или нет 21 год то? да хоть 18 или 27, че меняет то? ну начудил - пусть если виновен(могло быть кровоизлияние и т.д.) сидит.
бывает всякое же.
кстати, бывает и "тормоза отказали".
в амеров в 18 лет - дают АР, иди, бей боевиков, или летай на Хэмви.
Либо на палубе авианосца неси службочку то. Ах, да, а алкоголь(пивко), не покупай до 21-го годика
ты понял, нет?
По-друге: моя думка незмінна - 21 рік - це вік не для керуванння 30-тонною фурою на дорогах загального користування.
Ну ч бы сделал шоп стаж был, или как то так. Но с 21-го почему зарано? А. Македонский в таком возрасте уже командовал тысячами солдиков, а тут фура, вах.
Да много ли кто в таком возрасте чудил, и в т.ч. неплохо.
В ЕВРОПЕ дальнобойщикам запрещено ездить ночью
Где-то в 20.00 все машины начинают устраиваться на специальных парковках на ночлег
Парковок таких на автобанах много . Там построены туалеты, душевые, иногда кафе
Я часто езжу по автобанам Австрии Словакии и Венгрии и вижу как они устраиваются на ночлег .
На границах стоят комплексы для взвешивания, дальнобой обязан взвеситься при пересечении границы , ночью жти комплексы не работают
Просто на триасах много отдыхающих европейцев
Автобаны в жти дни превращаются в загруженный Крещатик
А к примеру , когда подъезжаешь к Венеции , то пробка уже за 50-100 км из легковых авто, ФУРЫ ТАМ ТОЛЬКО НЕ ХВАТАЛО
В Швейцарии действует запрет движения в ночное время с 22:00 до 05:00 часов для всех автомобилей разрешенной максимальной массой свыше 3.5 тонн, а также для грузовых автомобилей (кроме автомобилей, предназначенных для перевозки пассажиров), тракторов и промышленных машин, тягачей и грузовых автомобилей разрешенной максимальной массой свыше 5 тонн.
Действует повсеместный запрет движения в ночное время с 22:00 до 05:00 часов для грузового транспорта с разрешенной максимальной массой более 7.5 тонн.
В Копенгагене действует запрет движения грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3.5 тонн в ночное время с 19:00 до 07:00 часов.
Повсеместный запрет движения для грузовиков с разрешенной максимальной массой более 16.5 тонн в окрестностях Лондона, за исключением автобанов, с 13:00 часов субботы до 07:00 часов понедельника. Запрет ночного движения в этой области действует с 21:00 до 07:00 часов.
в ваших примерах - город Копенгаген и окрестности Лондона (кроме автобанов) - так и у нас тоже запрещено фурам ночью ездить в городах, более того, во многих городах ВООБЩЕ запрещено ездить фурам транзитно - для них окружные дороги. Отдельно взятые Швейцария и Австрия (туда же видимо будет отнесена и Словения) - не показательны, т.к. это горные альпийские страны, там своя специфика.
это уж никак не похоже на повсеместный запрет в ЕС ездить фурам в ночное время по междугородним трассам.
Лучше уж пассажиров ночью не возить.
Я это вижу ЕЖЕДНЕВНО - ДА КОЛОННЫ ФУР ПО АВТОБАНУ ВЕНА( БРАТИСЛАВА) - БУДАПЕШТ , ВЕНА- БРНО, ВЕНА -МЮНХЕН
КОЛОННА В СТОРОНУ УКРАИНЫ , в БУДАПЕШТ САСТЬ КОЛОННЫ УХОДИТ НА СЕРБИЮ И ЮГ БАЛКАН , остальные движутся в сторону Украины, после поворота на Мишкольц ( туда уходят на Польшу ) , часть фур уходит на Румынию . Остальные движутся в сторону Украины
Затем идёт поворот на ЧОП ( Украина )
Должны были построить еще переход для фур БЕРЕГ ШУРАНЬ ( БЕРЕГОВО) . Венгры свою часть к границе Украины подогнали - переход готов. Украина получила деньги и третий год КОНЬ НЕ ВАЛЯЛСЯ, позор просто перед ЕС
В Европе специальные парковки
Водители останавливаются, наиболее опытные возят с собой плитку - готовят себе еду И отдыхают
Дальнобойщики , работающие в ЕС, даже не арендуют сеье жилье, т к диспетчер их из одного места разгрузки сразу отправляет их в другое место погрузки,
У меня знакомый из Закарпатья работает в Польше в транспортной фирме (1,5 тыс евро ) ,Говорит , что за 2 года побывал в таких редких местах , где не был бы никогда. Но живут водители прямо в машинах., т к с момента отправки в Польшу практически не возвращаются. Потому на парковках для них построены душевые .
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по цифрам какие-то неточности
маршрутного такси, где было 18 пассажиров
водитель и два пассажира маршрутного такси погибли
Также, в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены водителя легковушки и 19 пассажиров автомобиля "Mercedes"
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получается в Спринтере было 22 человека (19 в больнице и 3 погибло) либо 19 в больнице это всего из всех машин, а не только из маршрутки
спишь себе и тут - ОЙ.
понятно шо в боьницу, вдруг страховка..... ах да, это Украина же, ну тогда серьезно ударился черепом.
чо, вчера или позавчера вроде - я те че, Гугл, шо маю доносить то?
Ефремова в Рашке и то поасадили. А у нас Пашку - еле-еле.
и то отпустят
начудил, но типо не хотел этого.
ну что сделать то7 дать условно, людей и так не вернуть. он же нечаянно.
ну чего садить чудака - пусть отрбатывает, 50% шоб отдавал жертвам, ну, родакам, так и будут достаточно.
кому надо шоп он сидел на шее граждан то?
По скорости. Летают 100-120 даже 140, особенно междугородные маршрутки, обгон 2-3 единиц транспорта сразу, - пожалуйста, проехать на желтый, иногда даже не красный - можно. Фуры-вагоны тоже стали лихо обганять на 80-100 легковушки. Правила для лохов - выезды на встречу, на обочину, лихие повороты и развороты...на дорогах как на войне.
вообщем дома дольше сидишь, дольше проживешь.