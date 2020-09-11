Масштабна ДТП із п'ятьма загиблими в Київській області: відкрито кримінальне провадження. ФОТО

Поліція Київської області встановлює обставини трагічної ДТП, де загинули 5 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

Також унаслідок дорожньої пригоди 20 осіб із різними тілесними ушкодженнями доставлені в лікарню.

"Близько 3:00 ночі на трасі Київ-Харків у Бориспільському районі сталася аварія за участі двох вантажних автомобілів, легковика та маршрутного таксі, де було 18 пасажирів", - сказано в повідомленні.

За попередніми даними поліції, 21-річний водій вантажівки "DAF" із напівпричепом, рухаючись у правій смузі руху в напрямку міста, зіткнувся з фургоном "Mercedes-Benz", який рухався в попутному напрямку. Тому "DAF" виїхав на зустрічні смуги руху і допустив зіткнення з автомобілем "ВАЗ" та автомобілем "Mercedes-Benz Sprinter", які рухалися в правій смузі руху в напрямку міста Харків.

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Унаслідок ДТП два пасажири "ВАЗу", водій та два пасажири маршрутного таксі загинули. Також у лікарню з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлені водій легковика і 19 пасажирів автомобіля "Mercedes".



Фото: сайт поліції

На місці працюють рятувальники, Слідче управління поліції Київщини, патрульна поліція. Встановлюються всі обставини трагічної ДТП.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.