УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5276 відвідувачів онлайн
Новини Фото Силовики
11 482 72

Поліція ліквідувала на Київщині заховану в лісі біля болота велику плантацію елітних конопель. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Сквирському районі Київської області поліція ліквідувала посів елітних конопель, який був захований в лісі біля болота.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

Як зазначають, для вирощування конопель зловмисники облаштували чотири ділянки у важкодоступній частині лісового масиву на території сквирівського лісу. Кожна рослина була висаджена у окремий горщик, за коноплями ретельно доглядали. За цінами "чорного ринку" вартість готової наркоречовини з виявлених рослин перевищує п’ять мільйонів гривень.

Посіви із "нарковмісним врожаєм" у Сквирському районі виявили працівник управління боротьби з наркозлочинністю (УБН) в Київській області із залученням працівників Департаменту патрульної поліції під час авіарозвідки району.

"Ділянки з коноплями знаходилися на значній відстані від населеного пункту у важкодоступній та непрохідній частині лісового масиву. Зловмисники продумали все до дрібниць. Коноплі висадили поряд із болотом – там, де місцеві зазвичай не ходять. Кожен кущ проростав у окремій пластиковій ємності. Рослини були акуратно виставлені рядами та мали спеціальні опори, які утримували їх від падіння під час сильного вітру. Дерева та високий очерет додатково приховував посів від сторонніх очей", - зазначив Олександр Мельник,начальник управління боротьби з наркозлочинністю в Київській області.

Поліція ліквідувала на Київщині заховану в лісі біля болота велику плантацію елітних конопель 01

Під час огляду плантації поліцейські виявили господарський інвентар, поливалку, відра і добрива, якими зловмисник підживлював наркорослини. Загалом правоохоронці нарахували 258 кущів конопель. За цінами "чорного ринку" вартість виготовленої з них готової наркотичної речовини може перевищувати 5 мільйонів гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 112 кг кокаїну вартістю 17 млн доларів виявили в контейнері з бананами, який прибув до Одеси, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За фактом незаконного посіву та вирощування рослин конопель відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 310 Кримінального кодексу України. Відібрані з місця події зразки рослин та інші речові докази вилучено та направлено на проведення експертного дослідження. Решту нарковмісних рослин знищено.

Поліція ліквідувала на Київщині заховану в лісі біля болота велику плантацію елітних конопель 02
Фото: сайт Нацполіції

Працівники поліції проводять активні заходи, спрямовані на встановлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

наркотики (1447) Нацполіція (15176) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+32
Душат, суки, сельское хозяйство. Фермерский труд ни в грош не ставят.
показати весь коментар
11.09.2020 11:18
+31
Полиция ликвидировала на Киевщине спрятанную в лесу возле болота крупную плантацию элитной конопли - Цензор.НЕТ 5545
показати весь коментар
11.09.2020 11:23
+29
Чёртов зеля, опять давит малый бизнес...
показати весь коментар
11.09.2020 11:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чёртов зеля, опять давит малый бизнес...
показати весь коментар
11.09.2020 11:17 Відповісти
Полиция ликвидировала на Киевщине спрятанную в лесу возле болота крупную плантацию элитной конопли - Цензор.НЕТ 5545
показати весь коментар
11.09.2020 11:23 Відповісти
зельц - главный иследователь урожая
показати весь коментар
11.09.2020 12:59 Відповісти
Душат, суки, сельское хозяйство. Фермерский труд ни в грош не ставят.
показати весь коментар
11.09.2020 11:18 Відповісти
показати весь коментар
11.09.2020 12:13 Відповісти
Цікаво як паліция нанюхала в болоті коноплю? От не вірю що паліцаї лазять по лісах і болотах в пошуках плантацій конопель Якесь падло стукануло...
показати весь коментар
11.09.2020 13:11 Відповісти
Зачем лазить? Дроны есть. Запустили и смотрят, фотографируют, изучают.
показати весь коментар
11.09.2020 14:16 Відповісти
Ага, начальник местной полиции сыну со службы квадрик принес поиграть, и случайно такой урожай увидел.
Да к гадалке не ходи - кто-то настучал.
показати весь коментар
11.09.2020 15:23 Відповісти
лучше бы нацполиция запускала дроны над сепаратистами на Донбассе. а так пригрелись с*ки в тылу и изображают видимость работы
показати весь коментар
11.09.2020 15:50 Відповісти
Полиция обнаружила спрятанную в лесу возле болота крупную плантацию конопли на Киевщине - Цензор.НЕТ 7959
показати весь коментар
11.09.2020 11:19 Відповісти
Нецензурне слово "рассійа" пишеться з малої літери
показати весь коментар
11.09.2020 13:35 Відповісти
Продавать теперь будут мусора
показати весь коментар
11.09.2020 11:25 Відповісти
Після експертизи поліція арештувала пластикові каністри і проводить допит.
показати весь коментар
11.09.2020 11:27 Відповісти
как мусора поняли, что конопля элитная? - небось "экспертизу" всем отделом проводили ... Микола, пиши: ..ха-ха-ха, .. пиши еліііііітнааааа, ха-ха-ха
показати весь коментар
11.09.2020 11:29 Відповісти
поки спалювали, ходили як їжаки в тумані... дим розвіяло, а туман- ніт!
показати весь коментар
11.09.2020 16:26 Відповісти
На киевщине всё элитное, даже конопля!
показати весь коментар
11.09.2020 11:29 Відповісти
"Злоумышленники продумали все до мелочей." Только с рюкзаковыми забыли поделиться.
показати весь коментар
11.09.2020 11:29 Відповісти
Ну что, синяки, торгуем?

Часы у тебя?

Ну что, по полтинничку теперь!

С тебя, гнида! С тебя, сказал!

А ты как думал?

Налоги! - Так ведь я ещё...

Товар конфискую!

Я ещё ничего не продал! - Конфискую!

Так, сынок, я, я, я... ещё ничего не продал. Я не продал ещё ничего!

Какая разница! Я сказал, конфискую!
показати весь коментар
11.09.2020 15:53 Відповісти
Сама садик я садила,
Сама буду поливать.
показати весь коментар
11.09.2020 11:31 Відповісти
от придурки... висади зілля хаотично в грунт і не докажеш, що то не дикі зарослі...
показати весь коментар
11.09.2020 11:34 Відповісти
До чого агрономія дойшла. Це ж вже пальми, а не конопля.
показати весь коментар
11.09.2020 11:34 Відповісти
Конопля і є дерево, просто йому вирости не дають.
показати весь коментар
11.09.2020 11:37 Відповісти
дерево на якому ростуть які плоди, жолуді, фіники чи сливи?
показати весь коментар
11.09.2020 11:39 Відповісти
Шишки
показати весь коментар
11.09.2020 11:43 Відповісти
Ніхто не знає, не встигають дозрівати.
показати весь коментар
11.09.2020 11:43 Відповісти
такі придурки як ти нічого не знають... коноплі дають насіння в оболонці.... з нього в старину навіть конопляне молоко робили.
показати весь коментар
11.09.2020 13:51 Відповісти
Відсутність почуття гумору може бути одним з індикаторів небезпечної хвороби мозку - вчені.
показати весь коментар
11.09.2020 14:15 Відповісти
А почему не успевают? Потому что скуривают))
показати весь коментар
11.09.2020 22:32 Відповісти
Что ж они делают с коноплей? Она ж их потом убьёт...
показати весь коментар
11.09.2020 11:35 Відповісти
веревки крутят
показати весь коментар
11.09.2020 13:01 Відповісти
Заголовок української версії слід виправити: "... елітних конопель". Кожна мова має свої норми. "Елітная конопля" - це в Тамбовє.
показати весь коментар
11.09.2020 11:36 Відповісти
Классно . Теперь полиция ее же. И продаст 😁😁😁😁
показати весь коментар
11.09.2020 11:36 Відповісти
Чому "ліквідують" і знаходять все коли визріло?
показати весь коментар
11.09.2020 11:38 Відповісти
Шо это за сорт новый - элитная конопля, да и высокая очень, на техническую очень смахивает. Служил в Узбекистане и видел настоящий канабис(индийскую коноплю наркосодержащую), которая 1 метр высотой с бледно-зеленными листьями, так вот с момента цветения ни одна капля дождя не должна упасть на растение иначе оно превращается в пустой бурьян.
показати весь коментар
11.09.2020 11:44 Відповісти
они не пыльцу, а листья...
показати весь коментар
11.09.2020 12:20 Відповісти
вы видели индику, а это сатива.
показати весь коментар
11.09.2020 15:21 Відповісти
А шо это такое?
показати весь коментар
11.09.2020 15:54 Відповісти
Я и не думал, что она такая высокая растет.
показати весь коментар
11.09.2020 11:44 Відповісти
Да ещё и в канистрах...
показати весь коментар
11.09.2020 11:51 Відповісти
наверно поэтому она "элитная", обычную стригут коммунальщики газонокосилками
показати весь коментар
13.09.2020 14:47 Відповісти
В початковій школі ми вчили цю пісню. Досить таки двозначна. Хто додумався її дітям включити в програму в часи СРСР це ще та загадка.
Та внадився журавель, журавель
До бабиних конопель, конопель.

Таки, таки журавель,
Таки, таки цибатий,
Таки, таки носатий!
Таки, таки дибле,
Конопельки щипле.

Ой я тому журавлю, журавлю
Києм ноги переб'ю, переб'ю.

Оце тобі, журавель, журавель,
Щоб не займав конопель, конопель.
показати весь коментар
11.09.2020 11:52 Відповісти
Ще у 50-х роках коноплі вимочували в ставках і тіпали.
Одежинку робили.
Мама розказувала, що коли вимочували, рибка спливала.
показати весь коментар
11.09.2020 12:47 Відповісти
раньше она в каждом огороде росла, отец говорит, что ее перерабатывали как лен
показати весь коментар
13.09.2020 11:16 Відповісти
Когда-то и мак везде рос спокойно.
показати весь коментар
13.09.2020 13:57 Відповісти
долбодятлам делать нехер, бандитов ловите!
показати весь коментар
11.09.2020 12:05 Відповісти
Які бандити? Зараз погода гарна,в лісах комарів нема...Якраз ходити і шашлики жерти коноплю елітну шукати А похолодає,так знову перейдуть на проституцію і інтернет-порно. І так до пенсії. А бандити можуть по рилу набити.
показати весь коментар
11.09.2020 13:18 Відповісти
Каждое растение было высажено в отдельный горшок, за коноплей тщательно ухаживали. Источник: https://censor.net/ru/p3218727

Каждый куст произрастал в отдельной пластиковой емкости. Растения были аккуратно выставлены рядами со специальными опорами, которые удерживали их от падения во время сильного ветра. Источник: https://censor.net/ru/p3218727

ВАРВАРИ ! Люди стільки праці та любові вложили .
Та й на фотографіях видно !
А тут приходять менти та нищать усе ...
Бо ваша праця - суперечить законодавству ....
Щоб їм руки повідсихали ..., разом іншим місцем ..., та і самим законодавством
показати весь коментар
11.09.2020 12:08 Відповісти
Ломать - не строить, уничтожать то зачем, можно же использовать.... Не обязательно на наркотики.
показати весь коментар
11.09.2020 12:16 Відповісти
Треба кваліфіковано утилізувати: чи то попрясти, чи - скурити усім райвідділом.
показати весь коментар
11.09.2020 14:44 Відповісти
з голландськими колегами
показати весь коментар
11.09.2020 16:34 Відповісти
Я не в темі. Але зустрічав виважені думки, що вирощування для себе можна дозволити. Ціна зілля впаде в десятки раз. Специ стверджують, що згубний вплив на здоровья менший ніж у алкоголю.
показати весь коментар
11.09.2020 12:17 Відповісти
Ага, так и разрешат! Хотя действительно от конопли вред меньше, чем от водки.
показати весь коментар
11.09.2020 15:27 Відповісти
Водяра по воздействию на психику успешно соревнуется с героином!
По укурке еще никто никого не зарезал и не застрелил.
Легализовать надо однозначно!
показати весь коментар
12.09.2020 18:05 Відповісти
кокаин тоннами идет через границу,а травку лечебную рубят,падлы
показати весь коментар
11.09.2020 12:43 Відповісти
Лікувальна вона відносно. В Україні.
показати весь коментар
11.09.2020 12:59 Відповісти
Для зрения и психики - очень даже лечебная!
показати весь коментар
12.09.2020 18:05 Відповісти
Так вот он где сказочный лес. Неравнодушные люди озеленением занимались, а эти варвары пришли и все вырубали.
показати весь коментар
11.09.2020 12:45 Відповісти
Ууууу! Какое зло удумал умышленник!
А кнопочку "Нравится" почему-то никто и не нажал...
показати весь коментар
11.09.2020 13:55 Відповісти
У ВілаСквира горить плантація конопель. У ВілаВолодарка --- свято . Той дим їх накриває.
показати весь коментар
11.09.2020 14:14 Відповісти
Целая куча долбо...в за бюджетное немалое бабло занимается херней,. половина мира разрешила, еще треть декриминализовала траву. Насильников и убийц идите ловите, в том числе в своих собственных рядах, ну гигантское же количество ментов занято розысками тех, кто с ними не поделился и захотел прибыль с вырощенной марьиванны положить только в свой карман. Потом еще и садят этих растаманов в тюрягу и опять за бюджетное бабло кормят их. Вся **** страна знает что наркоторовля и ее крышевание это чисто ментовская тема, и сидит только тот, кто не делится бабками с наркоборцами. Ни одного лайка под новостью, а была бы возможность поставить "диз" ,напхали бы по самые помидоры..... Общество давно созрело для легалайза, не созрели менты, и их лобби в Раде, чтобы такой закон не вносился и не голосовался. Нормальные государства давно получают профит с продажи, весьма недурной, государства -дебилы, тратят весьма недурной бюждет на "борьбу". Осталось решить сколько еще лет мы будем дебилами.....
показати весь коментар
11.09.2020 15:43 Відповісти
Ви що хочете шоб було як тих бездуховних Голандіях з Чехіями - суцільні содоміти тільки те й роблять шо обколюються цією маріхуаною і ....
Приблизно так пояснять в телевізорі чому неможно.
показати весь коментар
11.09.2020 15:51 Відповісти
ось це багаття, в якому поліцаї знищували врожай - мені одному здалося, що там не 256 кущів коноплі, а максимум 3?
показати весь коментар
11.09.2020 15:47 Відповісти
ілітний бур'ян а не ганджубас, посів був для статистики , елітною є біла вдова Поліція ліквідувала на Київщині заховану в лісі біля болота велику плантацію елітних конопель - Цензор.НЕТ 1781
показати весь коментар
11.09.2020 16:04 Відповісти
Зеленых логотипов там небыло?
показати весь коментар
11.09.2020 16:35 Відповісти
суперпреступление века раскрыто ...
показати весь коментар
11.09.2020 16:45 Відповісти
Экспертизу хоть сделали на наличие алкалоидов, а то у технической конопли вообще-то их "0".
показати весь коментар
11.09.2020 17:18 Відповісти
о це досягнення!!! замість того аби зардників ловити, ці в кущах лазять за травкою. Якесь гівно ігрове взаконили, а коноплю не можуть. Ще пам`ятаю як ці херої людей за флешки та камери саджали...
показати весь коментар
11.09.2020 20:04 Відповісти
Сволочи
показати весь коментар
11.09.2020 20:22 Відповісти
Які витончені листочки!
показати весь коментар
12.09.2020 11:43 Відповісти
А выглядит и правда неплохо, весьма неплохо.. Я б заценил готовый продукт, вот прям без Б
показати весь коментар
13.09.2020 03:51 Відповісти
 
 