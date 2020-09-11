Поліція ліквідувала на Київщині заховану в лісі біля болота велику плантацію елітних конопель. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Сквирському районі Київської області поліція ліквідувала посів елітних конопель, який був захований в лісі біля болота.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

Як зазначають, для вирощування конопель зловмисники облаштували чотири ділянки у важкодоступній частині лісового масиву на території сквирівського лісу. Кожна рослина була висаджена у окремий горщик, за коноплями ретельно доглядали. За цінами "чорного ринку" вартість готової наркоречовини з виявлених рослин перевищує п’ять мільйонів гривень.

Посіви із "нарковмісним врожаєм" у Сквирському районі виявили працівник управління боротьби з наркозлочинністю (УБН) в Київській області із залученням працівників Департаменту патрульної поліції під час авіарозвідки району.

"Ділянки з коноплями знаходилися на значній відстані від населеного пункту у важкодоступній та непрохідній частині лісового масиву. Зловмисники продумали все до дрібниць. Коноплі висадили поряд із болотом – там, де місцеві зазвичай не ходять. Кожен кущ проростав у окремій пластиковій ємності. Рослини були акуратно виставлені рядами та мали спеціальні опори, які утримували їх від падіння під час сильного вітру. Дерева та високий очерет додатково приховував посів від сторонніх очей", - зазначив Олександр Мельник,начальник управління боротьби з наркозлочинністю в Київській області.

Під час огляду плантації поліцейські виявили господарський інвентар, поливалку, відра і добрива, якими зловмисник підживлював наркорослини. Загалом правоохоронці нарахували 258 кущів конопель. За цінами "чорного ринку" вартість виготовленої з них готової наркотичної речовини може перевищувати 5 мільйонів гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 112 кг кокаїну вартістю 17 млн доларів виявили в контейнері з бананами, який прибув до Одеси, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За фактом незаконного посіву та вирощування рослин конопель відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 310 Кримінального кодексу України. Відібрані з місця події зразки рослин та інші речові докази вилучено та направлено на проведення експертного дослідження. Решту нарковмісних рослин знищено.



Фото: сайт Нацполіції

Працівники поліції проводять активні заходи, спрямовані на встановлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.