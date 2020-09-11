Поліція ліквідувала на Київщині заховану в лісі біля болота велику плантацію елітних конопель. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Сквирському районі Київської області поліція ліквідувала посів елітних конопель, який був захований в лісі біля болота.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.
Як зазначають, для вирощування конопель зловмисники облаштували чотири ділянки у важкодоступній частині лісового масиву на території сквирівського лісу. Кожна рослина була висаджена у окремий горщик, за коноплями ретельно доглядали. За цінами "чорного ринку" вартість готової наркоречовини з виявлених рослин перевищує п’ять мільйонів гривень.
Посіви із "нарковмісним врожаєм" у Сквирському районі виявили працівник управління боротьби з наркозлочинністю (УБН) в Київській області із залученням працівників Департаменту патрульної поліції під час авіарозвідки району.
"Ділянки з коноплями знаходилися на значній відстані від населеного пункту у важкодоступній та непрохідній частині лісового масиву. Зловмисники продумали все до дрібниць. Коноплі висадили поряд із болотом – там, де місцеві зазвичай не ходять. Кожен кущ проростав у окремій пластиковій ємності. Рослини були акуратно виставлені рядами та мали спеціальні опори, які утримували їх від падіння під час сильного вітру. Дерева та високий очерет додатково приховував посів від сторонніх очей", - зазначив Олександр Мельник,начальник управління боротьби з наркозлочинністю в Київській області.
Під час огляду плантації поліцейські виявили господарський інвентар, поливалку, відра і добрива, якими зловмисник підживлював наркорослини. Загалом правоохоронці нарахували 258 кущів конопель. За цінами "чорного ринку" вартість виготовленої з них готової наркотичної речовини може перевищувати 5 мільйонів гривень.
За фактом незаконного посіву та вирощування рослин конопель відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 310 Кримінального кодексу України. Відібрані з місця події зразки рослин та інші речові докази вилучено та направлено на проведення експертного дослідження. Решту нарковмісних рослин знищено.
Працівники поліції проводять активні заходи, спрямовані на встановлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.
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Да к гадалке не ходи - кто-то настучал.
Часы у тебя?
Ну что, по полтинничку теперь!
С тебя, гнида! С тебя, сказал!
А ты как думал?
Налоги! - Так ведь я ещё...
Товар конфискую!
Я ещё ничего не продал! - Конфискую!
Так, сынок, я, я, я... ещё ничего не продал. Я не продал ещё ничего!
Какая разница! Я сказал, конфискую!
Сама буду поливать.
Та внадився журавель, журавель
До бабиних конопель, конопель.
Таки, таки журавель,
Таки, таки цибатий,
Таки, таки носатий!
Таки, таки дибле,
Конопельки щипле.
Ой я тому журавлю, журавлю
Києм ноги переб'ю, переб'ю.
Оце тобі, журавель, журавель,
Щоб не займав конопель, конопель.
Одежинку робили.
Мама розказувала, що коли вимочували, рибка спливала.
шашлики жертиконоплю елітну шукати А похолодає,так знову перейдуть на проституцію і інтернет-порно. І так до пенсії. А бандити можуть по рилу набити.
Каждый куст произрастал в отдельной пластиковой емкости. Растения были аккуратно выставлены рядами со специальными опорами, которые удерживали их от падения во время сильного ветра. Источник: https://censor.net/ru/p3218727
ВАРВАРИ ! Люди стільки праці та любові вложили .
Та й на фотографіях видно !
А тут приходять менти та нищать усе ...
Бо ваша праця - суперечить законодавству ....
Щоб їм руки повідсихали ..., разом іншим місцем ..., та і самим законодавством
По укурке еще никто никого не зарезал и не застрелил.
Легализовать надо однозначно!
А кнопочку "Нравится" почему-то никто и не нажал...
Приблизно так пояснять в телевізорі чому неможно.