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СБУ викрила на Поліській митниці схему ввезення імпортних автомобілів із заниженням ціни: збиток перевищує 100 млн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила посадових осіб Поліської митниці на організації корупційної схеми при розмитненні автомобілів на суму понад 100 млн гривень.

Про це інформує пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

"У рамках розпочатого кримінального провадження оперативники і слідчі спецслужби встановили, що фігуранти організували митне оформлення транспортних засобів зі значним заниженням вартості автомобілів. За попередніми оцінками, протиправна діяльність митників призвела до завдання збитків державі на суму близько 103 мільйонів гривень", - ідеться в повідомленні.

Зазначають, що співробітники СБ України провели 23 обшуки на митних постах "Луцьк", "Рівне", "Дубно", "Сарни" Поліської митниці та місцях проживання фігурантів справи. Правоохоронці вилучили господарську документацію, номерні знаки автотранспортних засобів, митні та комерційні документи, засоби зв'язку, комп'ютерну техніку, що підтверджують незаконні оборудки при митному оформленні автомобілів і завдані державному бюджету збитки.

СБУ викрила на Поліській митниці схему ввезення імпортних автомобілів із заниженням ціни: збиток перевищує 100 млн 01
СБУ викрила на Поліській митниці схему ввезення імпортних автомобілів із заниженням ціни: збиток перевищує 100 млн 02
СБУ викрила на Поліській митниці схему ввезення імпортних автомобілів із заниженням ціни: збиток перевищує 100 млн 03

Дивіться також: ДБР на Одещині викрило митників на вимаганні $1,1 тис. за ввезення автомобілів з ЄС. ФОТОрепортаж

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

розмитнення (192) СБУ (12821) митниця (1873)


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Топ коментарі
+3
Когда СБУ начнет заниматься своими ПРЯМЫМИ обязанностями - ловлей кацапских шпионов и диверсантов?!!!
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11.09.2020 12:27
+3
"дикие поборы" - это налоги, которые платят ВО ВСЕХ цивилизованных странах.
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11.09.2020 12:32
+2
Как обьеденить Калаш и бизнес на евробляхах ...Или вы думаете что после рехформ стали брезговать в подкидывании оружия ,которое часто СБУ находит в посадках ,никто не находит а СБУ уже 6 лет подряд стабильно раз в месяц находит ...
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11.09.2020 12:08
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Как быстро они возместят ущерб государству?
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11.09.2020 12:02 Відповісти
та СКОРО... суд-конфіскація-КОМПЕНСАЦІЯ
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11.09.2020 12:30 Відповісти
А восстановление в должности?
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11.09.2020 13:22 Відповісти
і не мрій
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11.09.2020 15:39 Відповісти
Как обьеденить Калаш и бизнес на евробляхах ...Или вы думаете что после рехформ стали брезговать в подкидывании оружия ,которое часто СБУ находит в посадках ,никто не находит а СБУ уже 6 лет подряд стабильно раз в месяц находит ...
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11.09.2020 12:08 Відповісти
2 сентября около Верховной Рады представители общественной организации (ОО) "АвтоЕвроСила" организовали митинг. Участники требуют смягчить условия растаможки автомобилей на иностранной регистрации.

Отмечается, что сотрудники СБ Украины провели 23 обыска на таможенных постах "Луцк", "Ровно", "Дубно", "Сарны" Полесской таможни и местах жительства фигурантов делаИсточник: https://censor.net/ru/p3218739

Красная зона:COVID-19Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;город Самбор Львовской областии;города Дубно, Костопольский и Ровенский район Ровенской области;
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11.09.2020 12:24 Відповісти
Почему ущерб?люди купили автомобили по нормальной цене без диких поборов,проигравшие тут только наши шустрые казнокрады,мимо их воровских рыл протекло меньше денег.
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11.09.2020 12:26 Відповісти
"дикие поборы" - это налоги, которые платят ВО ВСЕХ цивилизованных странах.
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11.09.2020 12:32 Відповісти
Налогами они только называются,это дикие поборы,большинство из которых приняты парламентом с дикими нарушениями, методом кнопкодавства,совсем не как цивилстранах.
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11.09.2020 12:36 Відповісти
Когда СБУ начнет заниматься своими ПРЯМЫМИ обязанностями - ловлей кацапских шпионов и диверсантов?!!!
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11.09.2020 12:27 Відповісти
І заскавчали гніди крімінальні Їм як не сплачувати податки за хабар так це й"харашо"
А те що НЕ ПЛАТИТИ ПОДАТКИ ТА ДУРИТИ ДЕРЖАВУ ЦЕ ЗЛОЧИН.. вони і ґадки не мають
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11.09.2020 12:34 Відповісти
какое занижение, вы же за бляхеров
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13.09.2020 08:02 Відповісти
 
 