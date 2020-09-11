СБУ викрила на Поліській митниці схему ввезення імпортних автомобілів із заниженням ціни: збиток перевищує 100 млн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безпеки України викрила посадових осіб Поліської митниці на організації корупційної схеми при розмитненні автомобілів на суму понад 100 млн гривень.
Про це інформує пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.
"У рамках розпочатого кримінального провадження оперативники і слідчі спецслужби встановили, що фігуранти організували митне оформлення транспортних засобів зі значним заниженням вартості автомобілів. За попередніми оцінками, протиправна діяльність митників призвела до завдання збитків державі на суму близько 103 мільйонів гривень", - ідеться в повідомленні.
Зазначають, що співробітники СБ України провели 23 обшуки на митних постах "Луцьк", "Рівне", "Дубно", "Сарни" Поліської митниці та місцях проживання фігурантів справи. Правоохоронці вилучили господарську документацію, номерні знаки автотранспортних засобів, митні та комерційні документи, засоби зв'язку, комп'ютерну техніку, що підтверджують незаконні оборудки при митному оформленні автомобілів і завдані державному бюджету збитки.
Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
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Отмечается, что сотрудники СБ Украины провели 23 обыска на таможенных постах "Луцк", "Ровно", "Дубно", "Сарны" Полесской таможни и местах жительства фигурантов делаИсточник: https://censor.net/ru/p3218739
Красная зона:COVID-19Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;город Самбор Львовской областии;города Дубно, Костопольский и Ровенский район Ровенской области;
А те що НЕ ПЛАТИТИ ПОДАТКИ ТА ДУРИТИ ДЕРЖАВУ ЦЕ ЗЛОЧИН.. вони і ґадки не мають