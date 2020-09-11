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Прикордонники під Маріуполем виявили схрон із боєприпасами та вибухівкою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

10 вересня оперативні співробітники Донецького прикордонного загону спільно з бійцями підрозділу спеціального призначення Держприкордонслужби провели огляд покинутих домоволодінь у селищі Бердянське недалеко від Маріуполя. При огляді напівзруйнованого будинку прикордонники виявили схованку з боєприпасами та вибухонебезпечними речовинами.

Про це інформує пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Усього правоохоронці дістали зі схованки сімдесят п'ять снарядів калібру 30 мм, два патрони калібру 14,5-мм, понад п'ятнадцять кілограмів артилерійського пороху, розфасованого в пакети, кілограмовий саморобний вибуховий пристрій і п'ятнадцять детонаторів до реактивних протитанкових гранат.

Прикордонники під Маріуполем виявили схрон із боєприпасами та вибухівкою 01
Прикордонники під Маріуполем виявили схрон із боєприпасами та вибухівкою 02
Прикордонники під Маріуполем виявили схрон із боєприпасами та вибухівкою 03
Прикордонники під Маріуполем виявили схрон із боєприпасами та вибухівкою 04

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У Нацполіції за даним фактом почали кримінальне провадження.

Тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються всі обставини правопорушення.

вибухівка (472) Держприкордонслужба ДПСУ (6009) Донецька область (8522) сховок (125)


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Вот тебе и "нечем воевать"...
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11.09.2020 13:56 Відповісти
Слово "Схрон" характерне для рапортів НКВД.
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11.09.2020 14:48 Відповісти
А хто його організува, невже сепари?
Не ти його робив, не тобі в нього й лізти.
Бовдури, все палять.
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11.09.2020 14:55 Відповісти
 
 