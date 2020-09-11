Прикордонники під Маріуполем виявили схрон із боєприпасами та вибухівкою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
10 вересня оперативні співробітники Донецького прикордонного загону спільно з бійцями підрозділу спеціального призначення Держприкордонслужби провели огляд покинутих домоволодінь у селищі Бердянське недалеко від Маріуполя. При огляді напівзруйнованого будинку прикордонники виявили схованку з боєприпасами та вибухонебезпечними речовинами.
Про це інформує пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
Усього правоохоронці дістали зі схованки сімдесят п'ять снарядів калібру 30 мм, два патрони калібру 14,5-мм, понад п'ятнадцять кілограмів артилерійського пороху, розфасованого в пакети, кілограмовий саморобний вибуховий пристрій і п'ятнадцять детонаторів до реактивних протитанкових гранат.
У Нацполіції за даним фактом почали кримінальне провадження.
Тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються всі обставини правопорушення.
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