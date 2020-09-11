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Найбільше в Україні поховання воїнів УГА виявили у Вінниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Вінниці виявили найбільше військове кладовище Української Галицької Армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють на Facebook-сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Під час епідемії тифу на цьому кладовищі були поховані до 9 тисяч воїнів. Експерти припускають, що це найбільше кладовище галицької армії. Наприклад, у Львові поховано 728 воїнів УГА.

Найбільше в Україні поховання воїнів УГА виявили у Вінниці 01
Найбільше в Україні поховання воїнів УГА виявили у Вінниці 02

"Це - унікальна експедиція. Вже під час першого шурфування ґрунту ми виявили могили. А за три дні роботи наткнулися на десятки поховань. Це і труни, в яких, імовірно, ховали старшин та офіцерів, і масові братські могили, припускаємо, що в них поховані пересічні стрільці", - розповів Святослав Шеремета, директор Меморіально-пошукового центру "Доля".

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Найбільше в Україні поховання воїнів УГА виявили у Вінниці 03
Найбільше в Україні поховання воїнів УГА виявили у Вінниці 04

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Після встановлення чітких меж кладовища є кілька варіантів розвитку подій. Це - і проведення ексгумації, і встановлення меморіального комплексу.

Вінниця (621) поховання (202) цвинтар (193) УНР (65)


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Топ коментарі
+13
От це ще чекає свого дослідника.
Армія УНР, що УГА, та й РПАУ, у великій міри потерпіли поразку від Россіі, маючи величезні втрати від тифу
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11.09.2020 15:34
+6
Без знання минулого немає майбутнього «Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього», - казав колись видатний український поет Максим Рильський. І з класиком не посперечаєшся.
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11.09.2020 16:00
+5
А смысл выкапывать людей из могил, тревожить их души, покоились бы себе с миром? Или на том месте хотя построить ТРЦ или еще какую-то шнягу? В лесу например, мне кажется, лежать приятней чем на кладбище, где куча народу шныряет...
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11.09.2020 15:43
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От це ще чекає свого дослідника.
Армія УНР, що УГА, та й РПАУ, у великій міри потерпіли поразку від Россіі, маючи величезні втрати від тифу
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11.09.2020 15:34 Відповісти
там Англия чет запретила медичку продавать, Румыния только чет рискнула и продавала. так шо те англии - говно, ну, после рашки вестимо
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11.09.2020 15:36 Відповісти
Відомо що Московія століттями застосовувала чуму, тиф та інше у військових і політичних справах. Цьому вона навчилася у Орди будучи васалом.
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11.09.2020 16:38 Відповісти
Как все просто !!!!
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11.09.2020 15:37 Відповісти
А смысл выкапывать людей из могил, тревожить их души, покоились бы себе с миром? Или на том месте хотя построить ТРЦ или еще какую-то шнягу? В лесу например, мне кажется, лежать приятней чем на кладбище, где куча народу шныряет...
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11.09.2020 15:43 Відповісти
Слово "обнаружили"- разве непонятно?
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11.09.2020 15:56 Відповісти
Там и наткнулись-то потому, что дом будут строить. Но - немного в стороне построят. А 90% захоронений уходят под цеха военного завода, построенного при совдепии на костях. Скорее всего, между заводом и будущим домом со временем установят мемориал, а переносить останки не будут - смысл?
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11.09.2020 16:01 Відповісти
якби подивився відео, то не молов би нісенітниць - ніхто не збирається їх викопувати - принаймі поки що. І то не ліс, а сквер і територія заводу Укроборонпрому - цвинтар потрібно розмітити і внести до кадастру, щоб заборонити там проведення будь-якого будівництва
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11.09.2020 16:17 Відповісти
якби ж то йшлося де краще відпочивати: в затінку на лісовій галявині чи на підлозі біля Маккартні, то якось би вибрати можна...,а ось таке " В лесу например, мне кажется, лежать приятней чем на кладбище, где куча народу шныряет..." , то вище за моє розуміння - покладаюсь на Ваші знання)))))))))))))))))))))))))))))...
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11.09.2020 16:58 Відповісти
Вообще-то, если чья-то душа "прибита" к его же могиле ... хотя можно и не продолжать фразу, а просто спросить: Кто считает, что его душе лучше быть на века в могиле?
И охочих, после такой постановки вопроса, 100% не найдётся.
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11.09.2020 17:52 Відповісти
в чем смысл этих раскопок ?
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11.09.2020 15:54 Відповісти
Без знання минулого немає майбутнього «Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього», - казав колись видатний український поет Максим Рильський. І з класиком не посперечаєшся.
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11.09.2020 16:00 Відповісти
Пам'ятаємо, пишаємося, спочивайте в мирі.
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11.09.2020 16:21 Відповісти
Військовою авіацією УНР командував бувший підполковник авіації царської армії, командир повітряної оборони ставки Верховного головнокомандуючого імператора Миколи II в м. Могилеві, Генерал-хорунжий УНР, Віктор Павленко.
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11.09.2020 16:25 Відповісти
Лежали себе то пускай лежали. Еще тифа нам не хватало. А по чему бандеровцы у нас в Виннице ? Ведь кругом пишут что они били в западном регионе .
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11.09.2020 16:50 Відповісти
А як щодо "мізків"? Чи, як у мене вдома кажуть про подібних тобі, "Коли людям мізки роздавали, ти коників з гімна ліпив?...". Які "бандерівці" у 1919 році?!!!
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11.09.2020 21:07 Відповісти
Нащо тривожити сон мертвих, не розумію! Дайте ім спокій! Що вам дасть ексгумація і перепоховання?Знесіть будівлі і паркани, огородіть місце поховання, розрівняйте ями і горби та поставте пам"ятник, щоб нащадки знали, що в цих могилах лежать героі,які пожертвували своім життям в боротьбі за незалежність Украіни. Беріть приклад з поляків. Вони не тривожать могили своіх воінів, а ставлять пам"ятники і пам"ятні знаки.
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11.09.2020 16:56 Відповісти
Так ведь надо же выявить и установить границы захоронений, да и для истории пересчитать кол-во, чтобы не бекать-мекать рассуждая с высоких трибун о величине павших той поры.
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11.09.2020 17:59 Відповісти
А ми, хлопці, як ті перла!
Заспіваєм "Ще не вмерла"!
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11.09.2020 23:06 Відповісти
На этом месте надо поставить памятник.
За 2 месяца Галицкая армия и Армия УНР в результате эпидемии сократилась в несколько раз. Эпидемия была главной причиной поражения в войне за независимость.
Потери украинской армии оказались запредельными.
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12.09.2020 00:36 Відповісти
 
 