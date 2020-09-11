Найбільше в Україні поховання воїнів УГА виявили у Вінниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Вінниці виявили найбільше військове кладовище Української Галицької Армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють на Facebook-сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Під час епідемії тифу на цьому кладовищі були поховані до 9 тисяч воїнів. Експерти припускають, що це найбільше кладовище галицької армії. Наприклад, у Львові поховано 728 воїнів УГА.





"Це - унікальна експедиція. Вже під час першого шурфування ґрунту ми виявили могили. А за три дні роботи наткнулися на десятки поховань. Це і труни, в яких, імовірно, ховали старшин та офіцерів, і масові братські могили, припускаємо, що в них поховані пересічні стрільці", - розповів Святослав Шеремета, директор Меморіально-пошукового центру "Доля".

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Після встановлення чітких меж кладовища є кілька варіантів розвитку подій. Це - і проведення ексгумації, і встановлення меморіального комплексу.