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Новини Фото Хабарники
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ДБР у Харкові вручило підозру поліцейському, який вимагав 51 тис. за повернення водійських прав. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, повідомили про підозру дізнавачу Шевченківського ОП ГУ Нацполіції в Харківській області у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це інформує пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

За даними попереднього розслідування, в липні 2020 співробітники патрульної поліції Харкова вилучили в місцевої жительки водійське посвідчення за фактом нібито підробки документа. Надалі в ході розслідування цього кримінального провадження дізнавач запропонував за 51 000 гривень повернути посвідчення і закрити кримінальне провадження, хоча жінка категорично заперечувала факт підробки.

2 вересня 2020 уже під контролем правоохоронців постраждала передала поліцейському всю суму неправомірної вигоди.

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За місцем проживання і роботи підозрюваного пройшли обшуки, крім того, встановлюється причетність до скоєння кримінального злочину інших осіб.

ДБР у Харкові вручило підозру поліцейському, який вимагав 51 тис. за повернення водійських прав 01
ДБР у Харкові вручило підозру поліцейському, який вимагав 51 тис. за повернення водійських прав 02
ДБР у Харкові вручило підозру поліцейському, який вимагав 51 тис. за повернення водійських прав 03
ДБР у Харкові вручило підозру поліцейському, який вимагав 51 тис. за повернення водійських прав 04
ДБР у Харкові вручило підозру поліцейському, який вимагав 51 тис. за повернення водійських прав 05
ДБР у Харкові вручило підозру поліцейському, який вимагав 51 тис. за повернення водійських прав 06
ДБР у Харкові вручило підозру поліцейському, який вимагав 51 тис. за повернення водійських прав 07

У разі доведення провини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.

хабар (4709) Нацполіція (15191) Харків (5623) Харківщина (6054) ДБР (3503)


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Глупый и жадный , наверное .
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11.09.2020 17:16 Відповісти
Сказочний долбіооб. За таку послугу нормальна поляна в ресторані, чи кілька торб бухла з закускою на весь кабінет або пару соток зелених.
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11.09.2020 17:55 Відповісти
Что это за прикол? Неужели полицейские не знают, как выглядит водительское удостоверение? по ходу, нужно закрыть и тех пид*рков, кто у барышни водительское удостоверение изъял. Полицейские - это служащие, нанятые за деньги граждан - плательщиков налогов, которые должны защищать, а не кошмарить граждан.
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11.09.2020 19:29 Відповісти
Звичайний Харківський Поліціянт який не дав керівництву хабаря
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11.09.2020 21:18 Відповісти
 
 