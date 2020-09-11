ДБР у Харкові вручило підозру поліцейському, який вимагав 51 тис. за повернення водійських прав. ФОТОрепортаж
Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, повідомили про підозру дізнавачу Шевченківського ОП ГУ Нацполіції в Харківській області у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Про це інформує пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
За даними попереднього розслідування, в липні 2020 співробітники патрульної поліції Харкова вилучили в місцевої жительки водійське посвідчення за фактом нібито підробки документа. Надалі в ході розслідування цього кримінального провадження дізнавач запропонував за 51 000 гривень повернути посвідчення і закрити кримінальне провадження, хоча жінка категорично заперечувала факт підробки.
2 вересня 2020 уже під контролем правоохоронців постраждала передала поліцейському всю суму неправомірної вигоди.
За місцем проживання і роботи підозрюваного пройшли обшуки, крім того, встановлюється причетність до скоєння кримінального злочину інших осіб.
У разі доведення провини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.
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