Контрабандисти намагалися квадрокоптером переправити в Угорщину 1400 пачок сигарет, - прикордонники. ФОТОрепортаж

"Доставку" намагалися організувати із села Галабор, розташованого за 1 км від кордону. Побачивши прикордонників, контрабандисти втекли, покинувши сигарети, квадрокоптер, ноутбук та автомобіль "Жигулі".

Про це інформує Держприкордонслужба України, передає Цензор.НЕТ.

"Правоохоронці застали на гарячому контрабандистів, які якраз мали намір переправити до сусідньої Угорщини упаковки із сигаретами за допомогою потужного квадрокоптера. Зрозумівши, що їхню незаконну діяльність викрито, зловмисники втекли, покинувши автомобіль "ВАЗ 2107" української реєстрації, квадрокоптер, ноутбук, пульт управління і пакети з 1400 пачками сигарет", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці вилучили все виявлене і зараз розшукують зловмисників.

Також на Цензор.НЕТ: 112 кг кокаїну вартістю 17 млн доларів виявили в контейнері з бананами, який прибув до Одеси, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж









