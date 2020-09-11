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Контрабандисти намагалися квадрокоптером переправити в Угорщину 1400 пачок сигарет, - прикордонники. ФОТОрепортаж

"Доставку" намагалися організувати із села Галабор, розташованого за 1 км від кордону. Побачивши прикордонників, контрабандисти втекли, покинувши сигарети, квадрокоптер, ноутбук та автомобіль "Жигулі".

Про це інформує Держприкордонслужба України, передає Цензор.НЕТ.

"Правоохоронці застали на гарячому контрабандистів, які якраз мали намір переправити до сусідньої Угорщини упаковки із сигаретами за допомогою потужного квадрокоптера. Зрозумівши, що їхню незаконну діяльність викрито, зловмисники втекли, покинувши автомобіль "ВАЗ 2107" української реєстрації, квадрокоптер, ноутбук, пульт управління і пакети з 1400 пачками сигарет", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці вилучили все виявлене і зараз розшукують зловмисників.

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Контрабандисти намагалися квадрокоптером переправити в Угорщину 1400 пачок сигарет, - прикордонники 01Контрабандисти намагалися квадрокоптером переправити в Угорщину 1400 пачок сигарет, - прикордонники 02Контрабандисти намагалися квадрокоптером переправити в Угорщину 1400 пачок сигарет, - прикордонники 03Контрабандисти намагалися квадрокоптером переправити в Угорщину 1400 пачок сигарет, - прикордонники 04
Контрабандисти намагалися квадрокоптером переправити в Угорщину 1400 пачок сигарет, - прикордонники 05


Контрабандисти намагалися квадрокоптером переправити в Угорщину 1400 пачок сигарет, - прикордонники 06

Держприкордонслужба ДПСУ (6013) контрабанда (1823) дрони (4743) Закарпатська область (2051)


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А что,зелёный "гавнокомандующий" не запретил контрабандистам пользоваться беспилотниками,как запретил ВСУ?
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11.09.2020 17:11 Відповісти
І не заробили і на гроші влетіли...Хто ж так організовує переправку? Якісь НУБи ,а не контрабандисти. ЗЕ-виборці мабуть.
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11.09.2020 17:21 Відповісти
Навар на сигаретах 300 % ...
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11.09.2020 17:28 Відповісти
Напевне новачки, дилетанти, молоді рагулики з села. Карантин, в бурси не ходять, наслухались старших пацанів і вуйків. Замість "Бон аква" пасував би "Спрайт", бо його пє верблюд.
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11.09.2020 17:45 Відповісти
Беспилотник надо получше, в форм-факторе самолета. Тогда его можно будет запускать не возле самой границы а километров за 50 от нее.
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11.09.2020 17:51 Відповісти
Погранцы, скорее всего, на авто, а эти сбежали пешком. Надо авакову пересадить их на предметы, похожие на лошадей.
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11.09.2020 17:52 Відповісти
Должны же люди как то кормить свои семьи,все достойные места на таможнях,прокуратурах,полициях,банках и прочих взяточных налоговых-держпрацях заняты и дорого продаются.
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11.09.2020 19:15 Відповісти
На ослах треба перевозити. Осли розумні, їм досить один раз дорогу показати і вони самі потім підуть хоч вдень, хоч вночі.
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11.09.2020 20:00 Відповісти
 
 