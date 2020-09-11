Антитерористичні навчання відбулися в Маріуполі: запобігали "диверсії" і "захопленню судна". ФОТОрепортаж

У районі проведення операції Об'єднаних сил Координаційна група Антитерористичного центру провела дводенні антитерористичні навчання. Їхня заключна фаза відбулася в морській акваторії Маріуполя.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Тренування проходило на декількох стратегічних об'єктах міста. Бійці відпрацювали спільні дії з нейтралізації "злочинців", які за легендою навчань планували диверсію в місті і захоплення судна в Маріупольському морському порту.

Участь у навчаннях взяли представники регіональних підрозділів Збройних Сил України, Служби безпеки, Нацгвардії, Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, органів державної влади та місцевого самоврядування.







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