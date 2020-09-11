УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12119 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 071 3

Антитерористичні навчання відбулися в Маріуполі: запобігали "диверсії" і "захопленню судна". ФОТОрепортаж

У районі проведення операції Об'єднаних сил Координаційна група Антитерористичного центру провела дводенні антитерористичні навчання. Їхня заключна фаза відбулася в морській акваторії Маріуполя.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Тренування проходило на декількох стратегічних об'єктах міста. Бійці відпрацювали спільні дії з нейтралізації "злочинців", які за легендою навчань планували диверсію в місті і захоплення судна в Маріупольському морському порту.

Участь у навчаннях взяли представники регіональних підрозділів Збройних Сил України, Служби безпеки, Нацгвардії, Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Антитерористичні навчання відбулися в Маріуполі: запобігали диверсії і захопленню судна 01

Антитерористичні навчання відбулися в Маріуполі: запобігали диверсії і захопленню судна 02
Антитерористичні навчання відбулися в Маріуполі: запобігали диверсії і захопленню судна 03
Антитерористичні навчання відбулися в Маріуполі: запобігали диверсії і захопленню судна 04

Читайте також: Штаб анонсував антитерористичні заходи в Маріуполі: встановлено "червоний" рівень загрози, людей просять залишатися вдома

Автор: 

Маріуполь (3235) СБУ (12842) військові навчання (2776)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли кацапы снова попрут. Эти снова станут им помогать. В чем смысл учений если те кто должен противодействовать врагу им же помогает
показати весь коментар
11.09.2020 17:38 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !
Антитеррористические учения прошли в Мариуполе: предотвращали "диверсию" и "захват судна" - Цензор.НЕТ 6989
показати весь коментар
11.09.2020 17:39 Відповісти
Антитеррористические учения это полезно, в каждой области бы так. Мариуполь должен быть закрыт наглухо для русскомирной дичи, однако не слышу работы по городской власти, которая в 2014 тихонько, как крысы, сидела, ничего не делала и ждала когда "зелёные человечки" зайдут. У них всё там нормально, мэрия и горсовет?
показати весь коментар
11.09.2020 17:41 Відповісти
 
 