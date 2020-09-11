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Жителі села в Івано-Франківській області перекривали дорогу, щоб не приєднуватися до ОТГ. ФОТО

Жителі села Боднарів Калуського району Івано-Франківської області перекрили дорогу, вимагаючи скасувати рішення ОДА про приєднання їхнього села до Калуської ОТГ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Учасники акції протесту хочуть утворити свою власну громаду - Боднарівську. Крім села Боднарів, у неї могло б увійти село Ріп’янка. Але комісія ОДА вирішила, що така громада буде неспроможною.

"У 2015 році були якісь рішення і до сьогодні їх нам не показали. Їх, фактично, немає, бо на наші запити область сказала, що немає такого. Хоча вони зобов’язані були і консультації робити, і багато чого іншого. Подали в суд, бо сказали автоматом, що ми вже в Калуші. Ну як автоматом? Це ж не камінь кинути в город", - розповів учасник акції протесту Петро Бажанський.

Через кілька годин до учасників акції приїхали представники ОДА. Заступниця начальника управління децентралізації Любов Остап’як пояснила людям, що методика створення ОТГ за п'ять років змінилася.

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"Ми шукаємо документи від 2015-го року. Тоді була одна методика: не треба було рішень сільських рад. Районні адміністрації робили свої бачення до перспективного плану, поділ району на кілька громад. Відповідно, до цього в Калуському районі і утворилися три громади. Перша з них - ще в 2015-му році. То хто від тоді забороняв утворитися?", - звернулася Остап'як до протестувальників.

За словами представників ОДА, мешканці Боднаря занадто пізно подали документи для утворення окремої ОТГ. Селяни не згодні з чиновниками. І якщо їм не дадуть утворити свою ОТГ, обіцяють перекривати дорогу цілодобово.

Жителі села в Івано-Франківській області перекривали дорогу, щоб не приєднуватися до ОТГ 01
Жителі села в Івано-Франківській області перекривали дорогу, щоб не приєднуватися до ОТГ 02
Жителі села в Івано-Франківській області перекривали дорогу, щоб не приєднуватися до ОТГ 03
Жителі села в Івано-Франківській області перекривали дорогу, щоб не приєднуватися до ОТГ 04

Автор: 

дороги (3065) протест (2398) Івано-Франківська область (952) ОТГ (144)


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Топ коментарі
+4
Цензор !!!! Не наймайте неуків !!! = "села Боднарь Калушского района Ивано-Франковской области" Источник: https://censor.net/ru/p3218842
Повинно бути так = Бо́днарів - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Калуського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Івано-Франківської області . Село розташоване вздовж жвавої автотраси Н 10 національного значення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9 Стрий - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Івано-Франківськ - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96 Чернівці - пропускний пункт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_(%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E) Мамалига .
Схоже що ту акцію замутив сільський голова, мобілізував завжди "прєданний до гроба" електорат пенсіонерів з безграмотними плакатами на підручних матеріалах. Молодь хоче до м.Івано-Франківська - це транспорт, медицина, навчання.
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11.09.2020 19:04
+3
. ЗАМІСТЬ ДОБРОВІЛЬНОГО об"єднання Громадян - як Конституційне ПРАВО ... здійснюють ДИКУ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ ПРИМУСОВО .. Ви що творите ? .. руйнуєте Україну ..спочатку мають бути ПРОГОЛОСОВАНІ зміни до Конституції України ... ШАНОВНІ і Дорогі ...форсоване виконання плану ліквідації адміністративно-територіального устрою України як невід'ємної складової її конституційного ладу - НЕ ПРОЙДЕ .. за топтання Конституції України БУДЕТЕ притягнуті до Суду Людського і Божого ...
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11.09.2020 21:28
+2
Краще з розумним втратити, ніж з дурнем знайти. Це про банду зеленськийх при владі.
Поки це сволота не буде відірвана від державного корита, не буде спокою для людей.
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11.09.2020 18:56
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Краще з розумним втратити, ніж з дурнем знайти. Це про банду зеленськийх при владі.
Поки це сволота не буде відірвана від державного корита, не буде спокою для людей.
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11.09.2020 18:56 Відповісти
Цензор !!!! Не наймайте неуків !!! = "села Боднарь Калушского района Ивано-Франковской области" Источник: https://censor.net/ru/p3218842
Повинно бути так = Бо́днарів - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Калуського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Івано-Франківської області . Село розташоване вздовж жвавої автотраси Н 10 національного значення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9 Стрий - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Івано-Франківськ - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96 Чернівці - пропускний пункт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_(%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E) Мамалига .
Схоже що ту акцію замутив сільський голова, мобілізував завжди "прєданний до гроба" електорат пенсіонерів з безграмотними плакатами на підручних матеріалах. Молодь хоче до м.Івано-Франківська - це транспорт, медицина, навчання.
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11.09.2020 19:04 Відповісти
вот "постачальників" газа без труб хз откуда и хз где с виртуальной доставкой за миллионы км, при наличии только листочков бумаги (те хоть с печатью?) - меняй как хочешь, главное бабло плати (кому и за что? и чем они отличаются - жадностью?). а вот отг с реальными людьми, перекрытием дорог и (неужели прям вечным?) сельским головой - только раз куда кому нужно прилепить и больше никуда... крепостное право?
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11.09.2020 21:39 Відповісти
Развелось сепаратистов. Больших и маленьких.
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11.09.2020 19:59 Відповісти
Що таке ОТГ ? Жодного пояснення. Я собі знаю а ви собі думайте.
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11.09.2020 20:15 Відповісти
Калхоз по старому.
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11.09.2020 20:18 Відповісти
. ЗАМІСТЬ ДОБРОВІЛЬНОГО об"єднання Громадян - як Конституційне ПРАВО ... здійснюють ДИКУ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ ПРИМУСОВО .. Ви що творите ? .. руйнуєте Україну ..спочатку мають бути ПРОГОЛОСОВАНІ зміни до Конституції України ... ШАНОВНІ і Дорогі ...форсоване виконання плану ліквідації адміністративно-територіального устрою України як невід'ємної складової її конституційного ладу - НЕ ПРОЙДЕ .. за топтання Конституції України БУДЕТЕ притягнуті до Суду Людського і Божого ...
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11.09.2020 21:28 Відповісти
народ совсем за идиотов держат... а ведь 21 век.
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11.09.2020 21:32 Відповісти
Уголовники. Это 279-я статья УК. Почему их не пакуют и не отправляют в сизо?
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11.09.2020 23:48 Відповісти
біда з обмеженими, невже й плакат без помилки написати нікому? Кров до мозку перекрийте... ви ж ним не користуєтесь?
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12.09.2020 09:54 Відповісти
Сподіваюсь мешканці села Боднарів, а також села Ріп'янка зрозуміли, що не можна давати на місцевих виборах жодного голосу слугам урода?
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12.09.2020 10:00 Відповісти
 
 