Жителі села в Івано-Франківській області перекривали дорогу, щоб не приєднуватися до ОТГ. ФОТО

Жителі села Боднарів Калуського району Івано-Франківської області перекрили дорогу, вимагаючи скасувати рішення ОДА про приєднання їхнього села до Калуської ОТГ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Учасники акції протесту хочуть утворити свою власну громаду - Боднарівську. Крім села Боднарів, у неї могло б увійти село Ріп’янка. Але комісія ОДА вирішила, що така громада буде неспроможною.

"У 2015 році були якісь рішення і до сьогодні їх нам не показали. Їх, фактично, немає, бо на наші запити область сказала, що немає такого. Хоча вони зобов’язані були і консультації робити, і багато чого іншого. Подали в суд, бо сказали автоматом, що ми вже в Калуші. Ну як автоматом? Це ж не камінь кинути в город", - розповів учасник акції протесту Петро Бажанський.

Через кілька годин до учасників акції приїхали представники ОДА. Заступниця начальника управління децентралізації Любов Остап’як пояснила людям, що методика створення ОТГ за п'ять років змінилася.

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"Ми шукаємо документи від 2015-го року. Тоді була одна методика: не треба було рішень сільських рад. Районні адміністрації робили свої бачення до перспективного плану, поділ району на кілька громад. Відповідно, до цього в Калуському районі і утворилися три громади. Перша з них - ще в 2015-му році. То хто від тоді забороняв утворитися?", - звернулася Остап'як до протестувальників.

За словами представників ОДА, мешканці Боднаря занадто пізно подали документи для утворення окремої ОТГ. Селяни не згодні з чиновниками. І якщо їм не дадуть утворити свою ОТГ, обіцяють перекривати дорогу цілодобово.







