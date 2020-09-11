Танкісти 17-ї ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ. ФОТОрепортаж
Стали відомі переможці змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ, в яких брали участь підрозділи Сухопутних військ, Військово-Морських Сил і Десантно-штурмових військ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
Змагання тривали більше тижня і включали в себе стрільбу на великі відстані, тактику і, вперше в історії танкових змагань ЗСУ, танкові бої з використанням технологій LAZERTAG.
За результатами змагань місця розподілилися таким чином: 1 місце та перехідний кубок - макет танка Т-34-85 - дісталися 17-ій окремій танковій Криворізьквй бригаді імені Костянтина Пестушко, 2 місце посіла 25-та окрема Дніпропетровська повітряно-десантна бригада, 3 місце - 128-ма окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада.
Крім цінних подарунків і нагород підрозділи-переможці отримали грошові премії - 120, 60 і 36 тис. гривень відповідно.
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Не зупиняйтесь! Робіть, як на московії! Влаштуйте танковий біатлон...
Дибілєти, курва! Шо там з Шумами? Влаштуйте там ці змагання з обов'язковою присутність найвеличнішого та решти зеформаторів... Разом з сивухою, кравчучкою, фомкою, мертвечукчею та іншою зажопною зелесенню....
Чи ми вже подарували його Россії?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2011/11/4/6731310/ Банк России напечатал памятные монеты с украинским танком .
или ты с нибиру вещаешь?
не верю, что десна не смогла взять призового места!
Совок и колхоз