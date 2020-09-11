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Танкісти 17-ї ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ. ФОТОрепортаж

Стали відомі переможці змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ, в яких брали участь підрозділи Сухопутних військ, Військово-Морських Сил і Десантно-штурмових військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Танкісти 17-ї ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ 01

Змагання тривали більше тижня і включали в себе стрільбу на великі відстані, тактику і, вперше в історії танкових змагань ЗСУ, танкові бої з використанням технологій LAZERTAG.

Танкісти 17-ї ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ 02

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Танкісти 17-ї ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ 03

За результатами змагань місця розподілилися таким чином: 1 місце та перехідний кубок - макет танка Т-34-85 - дісталися 17-ій окремій танковій Криворізьквй бригаді імені Костянтина Пестушко, 2 місце посіла 25-та окрема Дніпропетровська повітряно-десантна бригада, 3 місце - 128-ма окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада.

Танкісти 17-ї ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ 04
Танкісти 17-ї ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ 05
Танкісти 17-ї ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ 06

Крім цінних подарунків і нагород підрозділи-переможці отримали грошові премії - 120, 60 і 36 тис. гривень відповідно.

Танкісти 17-ї ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ 07

Автор: 

армія (3772) оборона (4790) танк (2071) змагання (233) 17 окрема танкова бригада (38)


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Топ коментарі
+3
Може вже досить культивувати совок? Як в армії, так і в житті? Може най на законодавчому рівні створять ще турнір серед "вєрстовьіх" чи ще якихось? Соцзмагання влаштувати...
Не зупиняйтесь! Робіть, як на московії! Влаштуйте танковий біатлон...
Дибілєти, курва! Шо там з Шумами? Влаштуйте там ці змагання з обов'язковою присутність найвеличнішого та решти зеформаторів... Разом з сивухою, кравчучкою, фомкою, мертвечукчею та іншою зажопною зелесенню....
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11.09.2020 21:26
+3
Красавчики!!!Слава Украине!!Героям Слава!!!
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11.09.2020 21:30
+3
І може таки приз не Т-34 совєцької епохи, а УКРАЇНСЬКИЙ Т-84 «Оплот» ?
Чи ми вже подарували його Россії?

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2011/11/4/6731310/ Банк России напечатал памятные монеты с украинским танком .

Танкісти 17-й ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ - Цензор.НЕТ 5216
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11.09.2020 21:45
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От - черти из года в год можно статью не менять. МОЛОДЦЫ!
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11.09.2020 21:25 Відповісти
Може вже досить культивувати совок? Як в армії, так і в житті? Може най на законодавчому рівні створять ще турнір серед "вєрстовьіх" чи ще якихось? Соцзмагання влаштувати...
Не зупиняйтесь! Робіть, як на московії! Влаштуйте танковий біатлон...
Дибілєти, курва! Шо там з Шумами? Влаштуйте там ці змагання з обов'язковою присутність найвеличнішого та решти зеформаторів... Разом з сивухою, кравчучкою, фомкою, мертвечукчею та іншою зажопною зелесенню....
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11.09.2020 21:26 Відповісти
Дай пан Бог нашим украински танкистам, а все равно нужно не жалеь денег на военную АВИАЦИЮ в Украине. В 1939 году пан Черчиь просрал авиацию и танки. а в 1940 году понял, что ошибся и гитлеру постепенно начал подходить пистес. как сегодня путлеру.
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11.09.2020 21:28 Відповісти
Черчіль був прем'єром Великобританіі з 10 травня 1940 року. Як він міг "в 1939 році просрати авіацію і танки"?
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11.09.2020 21:43 Відповісти
Красавчики!!!Слава Украине!!Героям Слава!!!
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11.09.2020 21:30 Відповісти
Молодцы.
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11.09.2020 21:41 Відповісти
І може таки приз не Т-34 совєцької епохи, а УКРАЇНСЬКИЙ Т-84 «Оплот» ?
Чи ми вже подарували його Россії?

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2011/11/4/6731310/ Банк России напечатал памятные монеты с украинским танком .

Танкісти 17-й ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ - Цензор.НЕТ 5216
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11.09.2020 21:45 Відповісти
А шо там с танковым еврочеленджем? Смотрю, что-то потух он. Думал, хоть в этот раз наши реабилитируются за прошлые поражения.
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11.09.2020 22:14 Відповісти
ка-ран-тин
или ты с нибиру вещаешь?
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11.09.2020 22:29 Відповісти
куентин. в прошлом году тоже не проводили, умник.
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11.09.2020 22:45 Відповісти
а где 1-я танковая?
не верю, что десна не смогла взять призового места!
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11.09.2020 22:28 Відповісти
стоматы- облажались
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11.09.2020 22:38 Відповісти
Танксти є а от танків так і не виготовили, на радість ворогам. Це велика заслуга агентів Кремля і ставлеників Заходу які чомусь посіли на півторамільйонні зарплати і 300 процентні премії за розвал Укроборонпрома. А головне що за розвал галузі де працює 60 000 працівників і не виконано ЖОДНОЇ програми озброєнь ніхто так і не відповів. Ні зелені дебіли ні їх зарубіжні агенти.
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12.09.2020 08:11 Відповісти
Приз-то какой дерьмовый. Кубок - это посуда, а на фото дерьмового качества игрушка, задутая баллончиком из хозмага.
Совок и колхоз
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12.09.2020 08:15 Відповісти
120 тис грн, це по-вашому дєрьмо?
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12.09.2020 09:12 Відповісти
Эта украинская "игрушка" Т-34-85,вовсю гоняла тевтонов в ВМВ..Надо знать где зарождался сей легендарный панцер..
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12.09.2020 14:18 Відповісти
 
 