Танкісти 17-ї ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ. ФОТОрепортаж

Стали відомі переможці змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ, в яких брали участь підрозділи Сухопутних військ, Військово-Морських Сил і Десантно-штурмових військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Змагання тривали більше тижня і включали в себе стрільбу на великі відстані, тактику і, вперше в історії танкових змагань ЗСУ, танкові бої з використанням технологій LAZERTAG.

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За результатами змагань місця розподілилися таким чином: 1 місце та перехідний кубок - макет танка Т-34-85 - дісталися 17-ій окремій танковій Криворізьквй бригаді імені Костянтина Пестушко, 2 місце посіла 25-та окрема Дніпропетровська повітряно-десантна бригада, 3 місце - 128-ма окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада.







Крім цінних подарунків і нагород підрозділи-переможці отримали грошові премії - 120, 60 і 36 тис. гривень відповідно.