Спільне інспектування, кривавий тарган, концерт для путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Зе!Нові обличчя
Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова представила нового заступника генпрокурора Якубовського, який працює юристом у Медведчука: "Він посилить наші професійні ряди". ФОТОрепортаж
Спільне інспектування
Читайте на "Цензор.НЕТ": Інспекція позицій ЗСУ в районі селища Шуми тимчасово скасовується, - джерело в Офісі президента
Читайте на "Цензор.НЕТ": "На 7-му році війни домовитися про спільне патрулювання з бойовиками, це як на 7-му році зґвалтувань домовитися з насильником про спільний похід до психолога", - "слуга народу" Наталуха
Коаліція
Сюр ... але саме такий вигляд воно має
Логічно...
Штірліц був близький до провалу
Правильний фінал
Президентські пристрасті
Кривавий тарган
Концерт для путіна
Велике добудівництво
Ты только жди...
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Там багато ще є чого, але вся Україна дізналась, що Пєця - російський шпигун під час Іловайська. Як Пєця з незворушливим спокоєм відправив дві тисячі найбільш мотивованих бійців на гарантований розстріл і смерть, треба було бачити на параді.
Ну а тролю "владиславу" буде рошенка. Обов'язково буде.
І давай ти не будеш писати херню по типу "вся Україна дізналась...". Це прийом настільки дешевий, що вже ніде не проходить.
"Всі на цензорі знають, що сулима іван є зрадником України, і є штатним ботом ЮВТ, що є соратницею та подругою Коломойського".
Так де докази того, що Порох шпигун нарасєї?)))
Рано или поздно мы придем к осознанию, что Минские соглашения были гениальным решением Порошенко, которое с одной стороны дало нам возможность выиграть время на восстановление армии, с другой - мы их и не собирались выполнять.
Богдан в интервью Гордону четко сказал - Россия продержится в нынешних условиях максимум еще 3 года. Затем - экономический крах.
Порошенко не хватило нескольких лет…
Украинцы выбрали того, кто пообещал им «просто перестать стрелять
Приближается время, когда украинцы убедятся наконец-то, что не существует выхода иного, чем найденный Порошенко - коалиция союзников и санкционное давление, параллельно с развитием войска.
Доречі достатніх свідоцтв російської військової присутності на Донбасі Пєця в Гаагу так і не надав. Захід ввів санкції скоріше за власної ініциативи, попри зростаючий відсоток торгових відносин України і Росії.
Твоя брехня може пройти лише там, де люди не мають доступу до інформації.
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Впоследствии он стал самым молодым следователем по особо важным делам в украинской прокуратуре.
В Генеральной прокуратуре он занимал должности от следователя до начальника следственного отдела.
В 2014 году был инициатором воссоздания системы военных прокуратур.
Работал в Главной военной прокуратуре Генпрокуратуры, был заместителем Главного военного прокурора, военным прокурором Южного региона Украины.
В 2014-2015 годах непосредственно выполнял задачи в зоне проведения антитеррористической операции.
Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.
В 2015 году ему присвоено воинское звание "генерал-майор юстиции".
С 2018 по 2020 годы продолжил военную службу в одной из украинских спецслужб.
Петя Пятый Якубовскому звание генерала дал, орден вручил и ЧЕМ он свиноферме теперь не угодил?
Петя не может предателя награждать, или МОЖЕТ?
У тебя мозгов нет, только рефлексы. Увидишь что то на свою свиноматку, сразу рефлекс срабатывает кучу наложить, даже не понимая что там написано.
Це говорить про те, що соє-гетьман набрав кацапів