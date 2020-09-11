Спільне інспектування, кривавий тарган, концерт для путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Зе!Нові обличчя

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова представила нового заступника генпрокурора Якубовського, який працює юристом у Медведчука: "Він посилить наші професійні ряди". ФОТОрепортаж

Спільне інспектування

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інспекція позицій ЗСУ в районі селища Шуми тимчасово скасовується, - джерело в Офісі президента

Читайте на "Цензор.НЕТ": "На 7-му році війни домовитися про спільне патрулювання з бойовиками, це як на 7-му році зґвалтувань домовитися з насильником про спільний похід до психолога", - "слуга народу" Наталуха

Коаліція

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кум Путіна Медведчук на своїх телеканалах вимагає посадити Порошенка і Турчинова. ВІДЕО

Сюр ... але саме такий вигляд воно має

Логічно...

Штірліц був близький до провалу

Правильний фінал





Президентські пристрасті

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Змушений перейти кордон", - Богдан заявив, що виїхав з України після інтерв'ю Гордону "в зв'язку з фізичною загрозою"

Кривавий тарган

Концерт для путіна

Велике добудівництво

Ты только жди...

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