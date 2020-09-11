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Спільне інспектування, кривавий тарган, концерт для путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Спільне інспектування, кривавий тарган, концерт для путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Зе!Нові обличчя

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова представила нового заступника генпрокурора Якубовського, який працює юристом у Медведчука: "Він посилить наші професійні ряди". ФОТОрепортаж

Спільне інспектування, кривавий тарган, концерт для путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Спільне інспектування

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інспекція позицій ЗСУ в районі селища Шуми тимчасово скасовується, - джерело в Офісі президента

Читайте на "Цензор.НЕТ":  "На 7-му році війни домовитися про спільне патрулювання з бойовиками, це як на 7-му році зґвалтувань домовитися з насильником про спільний похід до психолога", - "слуга народу" Наталуха

Спільне інспектування, кривавий тарган, концерт для путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Коаліція

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кум Путіна Медведчук на своїх телеканалах вимагає посадити Порошенка і Турчинова. ВІДЕО

Спільне інспектування, кривавий тарган, концерт для путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Сюр ... але саме такий вигляд воно має

Спільне інспектування, кривавий тарган, концерт для путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Логічно...

Спільне інспектування, кривавий тарган, концерт для путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Штірліц був близький до провалу

Спільне інспектування, кривавий тарган, концерт для путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Правильний фінал

Спільне інспектування, кривавий тарган, концерт для путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Президентські пристрасті

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Змушений перейти кордон", - Богдан заявив, що виїхав з України після інтерв'ю Гордону "в зв'язку з фізичною загрозою"

Спільне інспектування, кривавий тарган, концерт для путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Кривавий тарган

Спільне інспектування, кривавий тарган, концерт для путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Концерт для путіна

Спільне інспектування, кривавий тарган, концерт для путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Велике добудівництво

Спільне інспектування, кривавий тарган, концерт для путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Ты только жди...

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) Лукашенко Олександр (2655) путін володимир (23860) фотожаба (13887) Пушилін Денис (135) Єрмак Андрій (1377)


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Топ коментарі
+65
Совместное инспектирование, кровавый таракан, концерт для путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2065
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11.09.2020 21:41
+57
Офис капитуляции представляет...как же верно подметили. А помните за ЗЕбилы тут визжали шо Порошенко агент кремля..зрада была с тура до ночи..Интересно где сейчас этот ЗЕбильнй сброд пропал..
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11.09.2020 21:35
+53
Совместное инспектирование, кровавый таракан, концерт для путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7295

...
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11.09.2020 21:42
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Офис капитуляции представляет...как же верно подметили. А помните за ЗЕбилы тут визжали шо Порошенко агент кремля..зрада была с тура до ночи..Интересно где сейчас этот ЗЕбильнй сброд пропал..
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11.09.2020 21:35 Відповісти
Святкує перемогу і міняє долари на рублі.
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11.09.2020 21:36 Відповісти
Спільне інспектування, кривавий тарган, концерт для путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9959
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11.09.2020 22:43 Відповісти
Куди, куди вів "лохів" українців російський шпигун Порошенко?
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11.09.2020 23:38 Відповісти
Ахахах))) Сулима, а з яких пір Порох став нарасєйським шпигуном?))
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12.09.2020 01:01 Відповісти
Ему так просто очень хочется. Оно надеется,что будет смотреться не таким идиотом и запроданыем голосовав и агитировав за зеленых. Зря надеется. Уже всем понятно кто "шпион" и кто идиот.
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12.09.2020 07:21 Відповісти
Цю історію треба добре дослідити. Думаю, що на "співпраці" Пєця був ще з часу його навчання на міжвідносинах в Києві. Жодне не міг закончити міжвідносини за совка без "спіпраці". Потім бідний студент раптово понаприватизовував цілу купу успішних держпідприємств, і знамениту київську кондитерку "Карла Маркса" включно. Це ж треба так пощастило! Чи може це невипадково?
Там багато ще є чого, але вся Україна дізналась, що Пєця - російський шпигун під час Іловайська. Як Пєця з незворушливим спокоєм відправив дві тисячі найбільш мотивованих бійців на гарантований розстріл і смерть, треба було бачити на параді.
Ну а тролю "владиславу" буде рошенка. Обов'язково буде.
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12.09.2020 07:26 Відповісти
Хто-хто відправив їх у Іловайськ? Наскільки я знаю, була нарада в Дніпровській ОДА, на якій були присутні Аваков, Хомчак, Береза, Семенченко та ін.. також там був присутній Коломойський. Ще будеш тут доводити мені херню про " Порох послав"?
І давай ти не будеш писати херню по типу "вся Україна дізналась...". Це прийом настільки дешевий, що вже ніде не проходить.
"Всі на цензорі знають, що сулима іван є зрадником України, і є штатним ботом ЮВТ, що є соратницею та подругою Коломойського".

Так де докази того, що Порох шпигун нарасєї?)))
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12.09.2020 07:33 Відповісти
Просто раньше ванятко орал,,порохбарыга,,. Но с доказательствами этого возникли проблемки у бывших рыгов и зеленых. Теперь кричит,,порохпредатель,,что бы оправдать победу,,мысделаливсехвместе,,. Все это жалкие потуги ,что бы оправдать свою ошибку. Ванятко,ты же кричел что снесешь зеленского,если что то пойдет ,,не так..? Все уже понимают что все идет не так. Когда мы увидим тебя лично,сносящим осла-предателя Украины?
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12.09.2020 07:49 Відповісти
Так, всі продажні порохоботи на Цензорі(а їх відсотків 90) знають...
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12.09.2020 09:38 Відповісти
Де докази?))) Слова без доказів- ознака слабкої позиції.
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12.09.2020 09:41 Відповісти
Спільне інспектування, кривавий тарган, концерт для путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5172
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12.09.2020 16:33 Відповісти
Как ни странно, правоту Порошенко признал и экс-глава ОП Андрей Богдан, который Порошенко, мягко говоря, ненавидит.
Рано или поздно мы придем к осознанию, что Минские соглашения были гениальным решением Порошенко, которое с одной стороны дало нам возможность выиграть время на восстановление армии, с другой - мы их и не собирались выполнять.
Богдан в интервью Гордону четко сказал - Россия продержится в нынешних условиях максимум еще 3 года. Затем - экономический крах.
Порошенко не хватило нескольких лет
Украинцы выбрали того, кто пообещал им «просто перестать стрелять
Приближается время, когда украинцы убедятся наконец-то, что не существует выхода иного, чем найденный Порошенко - коалиция союзников и санкционное давление, параллельно с развитием войска.
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12.09.2020 02:27 Відповісти
Якщо висаджування в повітря 70% власного боєзапасу і ЖОДНОГО побудованого за 5 років патронного заводу можна назвати розвитком війська, то тоді я взагалі нічого не розумію.
Доречі достатніх свідоцтв російської військової присутності на Донбасі Пєця в Гаагу так і не надав. Захід ввів санкції скоріше за власної ініциативи, попри зростаючий відсоток торгових відносин України і Росії.
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12.09.2020 07:30 Відповісти
Не бреши, брехло. Читай попередній звіт канцелярії прокуратури Міжнародного Кримінального Суду (Гаага) по Україні. Там є всі висновки, що базуються на наданих доказах.
Твоя брехня може пройти лише там, де люди не мають доступу до інформації.
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12.09.2020 07:36 Відповісти
Поклонники жульки не имеют доступа к мозгу и совести а не информации,за неимением оных. За них думают агитки бабули.
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12.09.2020 07:54 Відповісти
Ваня, можна було б назвати тебе ідеалістом, якби ти постійно не доводив, що в тебе проблеми сприйняття реальності та постійна образа на оточуючих.
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12.09.2020 07:56 Відповісти
Спільне інспектування, кривавий тарган, концерт для путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8156
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12.09.2020 16:41 Відповісти
Більшість з них це була ольгинська братва, яка зникла майже одразу після виборів.
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14.09.2020 01:18 Відповісти
А жесть точно впереди ............
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11.09.2020 21:38 Відповісти
Совместное инспектирование, кровавый таракан, концерт для путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9803
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11.09.2020 21:39 Відповісти
Ні ні ні! Ось тут не варто зупинятися!
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11.09.2020 21:42 Відповісти
Пока что только прибитый
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12.09.2020 02:28 Відповісти
Таки так, по вказаному Нємцовим шляху Путіна іде.
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12.09.2020 13:27 Відповісти
Совместное инспектирование, кровавый таракан, концерт для путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2065
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11.09.2020 21:41 Відповісти
Совместное инспектирование, кровавый таракан, концерт для путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8698
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11.09.2020 21:42 Відповісти
Замість Штірлиця треба було приробити личко Єрьмака
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11.09.2020 21:42 Відповісти
ЗЕбил
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12.09.2020 02:29 Відповісти
та ні. Це довбаний ворог, що прикидається імбецілом
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12.09.2020 05:30 Відповісти
Совместное инспектирование, кровавый таракан, концерт для путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7295

...
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11.09.2020 21:42 Відповісти
Спільне інспектування, кривавий тарган, концерт для путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5263
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11.09.2020 21:46 Відповісти
Спільне інспектування, кривавий тарган, концерт для путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7017

...
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11.09.2020 21:50 Відповісти
С надписью каждому - свое, или мясокомбинат.
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11.09.2020 21:56 Відповісти
БаранЫ
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13.09.2020 13:09 Відповісти
Совместное инспектирование, кровавый таракан, концерт для путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6694
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11.09.2020 21:42 Відповісти
Так пианист-же приказал "нистрилять" значит "нистрилять и сдаваться кацапам порайонно и по областно. Слуги Сралина рулят.
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11.09.2020 21:43 Відповісти
Совместное инспектирование, кровавый таракан, концерт для путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5206
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11.09.2020 21:43 Відповісти
І що цікаво, жодного зедебіла у гілці. Жодного.
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11.09.2020 21:47 Відповісти
Многие из них стали сторонниками медведчука смотрят 112, зик, нюз и ртр ,так что не всё так радостно
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12.09.2020 00:18 Відповісти
Бывшие зебилы с ,,барыги,, начали кудахтать,,петяшпийон,,. Все ищут виноватых в своей победе.
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12.09.2020 07:34 Відповісти
Спільне інспектування, кривавий тарган, концерт для путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8359
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11.09.2020 21:48 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1304224878485106688 Это теплоход "Святая Русь". И он сгорел
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11.09.2020 21:54 Відповісти
Спільне інспектування, кривавий тарган, концерт для путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4830
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11.09.2020 21:58 Відповісти
бедная мери верещук
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12.09.2020 08:37 Відповісти
Спільне інспектування, кривавий тарган, концерт для путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6137
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11.09.2020 22:02 Відповісти
А я то думав звідки вони взялися.
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12.09.2020 13:28 Відповісти
Привіт Володька!Спільне інспектування, кривавий тарган, концерт для путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2727
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11.09.2020 22:06 Відповісти
Якубовский начал работу в органах прокуратуры в 1996 году в должности помощника Одесского транспортного прокурора Южно-Украинской транспортной прокуратуры.
Впоследствии он стал самым молодым следователем по особо важным делам в украинской прокуратуре.
В Генеральной прокуратуре он занимал должности от следователя до начальника следственного отдела.
В 2014 году был инициатором воссоздания системы военных прокуратур.
Работал в Главной военной прокуратуре Генпрокуратуры, был заместителем Главного военного прокурора, военным прокурором Южного региона Украины.
В 2014-2015 годах непосредственно выполнял задачи в зоне проведения антитеррористической операции.
Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.
В 2015 году ему присвоено воинское звание "генерал-майор юстиции".
С 2018 по 2020 годы продолжил военную службу в одной из украинских спецслужб.

Петя Пятый Якубовскому звание генерала дал, орден вручил и ЧЕМ он свиноферме теперь не угодил?
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11.09.2020 22:07 Відповісти
Спільне інспектування, кривавий тарган, концерт для путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6483
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11.09.2020 22:08 Відповісти
Я так понимаю больше сказать нечего?
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11.09.2020 22:11 Відповісти
Спільне інспектування, кривавий тарган, концерт для путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2460
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11.09.2020 22:19 Відповісти
Ага, даже курица понимает что предатель самая опасная нечесть. Что же к тебе так долго это доходит?
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11.09.2020 22:16 Відповісти
Как это предатель, Порошенко ему генеральское звание дал, орден вручил, а вы предатель.
Петя не может предателя награждать, или МОЖЕТ?
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12.09.2020 00:41 Відповісти
Боже збав! Чудовий кадр! До тебе питання, зедебіл, а ось те що ти написав все, це все добре, чи погано?
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11.09.2020 22:24 Відповісти
Тебе с куриными мозгами не дано понять.
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12.09.2020 00:43 Відповісти
Зедебіл, до чого ж ти жалюгідна істота.
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12.09.2020 09:59 Відповісти
чмо ты убогое, а вернее БЕЗМОЗГЛОЕ.
У тебя мозгов нет, только рефлексы. Увидишь что то на свою свиноматку, сразу рефлекс срабатывает кучу наложить, даже не понимая что там написано.
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12.09.2020 16:00 Відповісти
С каждым днем всё не хуже и не хуже
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11.09.2020 22:13 Відповісти
Так пристально вглядываясь,интересно что нового увидел этот опущенный зелёный ж Ыдёнок в очке у пушилина?...то в очко путину желает заглянуть..не президент а какая то ковырялка))))
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11.09.2020 22:42 Відповісти
Спільне інспектування, кривавий тарган, концерт для путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6232
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12.09.2020 01:48 Відповісти
МММенщик на КВНенщику- сила!
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12.09.2020 13:31 Відповісти
как всегда, "кукрыниксы" - подоночки-олигофренчики.
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12.09.2020 02:49 Відповісти
Нічого нового. Всі й так знають про те що порохоботи ввійдуть в історію як підлі, нахабні і брудні, як їхній сиворилий недогетьман.
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12.09.2020 05:31 Відповісти
Мечта зебила,который уже вошёл в историю как дебил.
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12.09.2020 07:37 Відповісти
От одне вже й підтвердило те, що я написав. Ще й під проксі .
Це говорить про те, що соє-гетьман набрав кацапів
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12.09.2020 09:26 Відповісти
Спільне інспектування, кривавий тарган, концерт для путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7337
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12.09.2020 16:37 Відповісти
Судячи по цьому лайну ззе все робе вірно
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12.09.2020 11:49 Відповісти
ВСЯ СУТНІСТЬ Зе ВЛАДИ

Спільне інспектування, кривавий тарган, концерт для путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3358
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13.09.2020 12:26 Відповісти
Спільне інспектування, кривавий тарган, концерт для путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6717
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14.09.2020 00:59 Відповісти
Спільне інспектування, кривавий тарган, концерт для путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4070
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14.09.2020 09:49 Відповісти
 
 