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Журналіст "Схем" Ткач: Невідомі проникли на опечатане горище мого будинку, над квартирою був шум. ФОТО

Журналіст програми "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач заявив, що цієї ночі хтось проник на горище його будинку, а над самою квартирою чувся шум.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Близько другої ночі я повернувся з роботи. Коли стояв на кухні біля вікна, почув у себе над головою шум на горищі. Вийшов у двір, аби контролювати виходи з чотирьох під‘їздів, які ведуть на горище. Викликав поліцію. Люки на горище були опечатані скотчем у межах кримінального провадження. Поліція виявила зірвані "пломби" в одному з під‘їздів і зараз оглядає горище", - повідомив Ткач.

Читайте також: Сьогодні, на десятий день, Нацполіція і СБУ прийдуть оглянути мою квартиру на предмет "прослушки". А можна було не чекати, коли спалять машину? - журналіст Ткач

Журналіст Схем Ткач: Невідомі проникли на опечатане горище мого будинку, над квартирою був шум 01
Журналіст Схем Ткач: Невідомі проникли на опечатане горище мого будинку, над квартирою був шум 02

Раніше Ткач заявляв про виявлення ознак прослуховувального пристрою у себе вдома. Після цього в Броварах біля під'їзду його будинку невідомі підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях".

Журналіст Схем Ткач: Невідомі проникли на опечатане горище мого будинку, над квартирою був шум 03

Автор: 

журналістика (1766) прослуховування (206) Ткач Михайло (136)


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Топ коментарі
+12
Міша, ти істерив через звернення Порошенка до твоєї колеги ;Дорогенька;, але із задоволенням заковтнув ;Тупая Овца; від Слуґі народа Бужанського.
Так що вибач, кицю, мені до сраки.
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12.09.2020 09:49
+9
Кловун президент це як наркоман у тюремній камері - нікому спокою не буде.
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12.09.2020 09:44
+8
за что боролся на то и напоролся. наслаждайся результатом своей деятельности
раньше чувствовали себя востребованными политическими киллерами, денег на это давали. а щас никому не нужны и внимание нужно привлекать хоть как
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12.09.2020 09:56
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Борьба за право установить прослушку.
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12.09.2020 09:43 Відповісти
неиЗвЕстные ?..
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12.09.2020 10:38 Відповісти
Кловун президент це як наркоман у тюремній камері - нікому спокою не буде.
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12.09.2020 09:44 Відповісти
Это вам не на Мародёра делать материал
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12.09.2020 09:44 Відповісти
ЗЕ не мародер?
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12.09.2020 09:48 Відповісти
Паранойя звичайна.

Журналист "Схем" Ткач: Неизвестные проникли на опечатанный чердак моего дома, над квартирой был шум - Цензор.НЕТ 502
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12.09.2020 09:48 Відповісти
это абынепорох гуляет
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12.09.2020 09:49 Відповісти
Міша, ти істерив через звернення Порошенка до твоєї колеги ;Дорогенька;, але із задоволенням заковтнув ;Тупая Овца; від Слуґі народа Бужанського.
Так що вибач, кицю, мені до сраки.
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12.09.2020 09:49 Відповісти
Это были мыши, пардон, крисы.
Журналист "Схем" Ткач: Неизвестные проникли на опечатанный чердак моего дома, над квартирой был шум - Цензор.НЕТ 5207
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12.09.2020 09:51 Відповісти
В цій хрущовці є хоч горище, а я бачив хрущовку взагалі без нього. Плити стелі верхнього поверху це вже плити даху.
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12.09.2020 09:51 Відповісти
Влітку на верхньому поверсі пекло.
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12.09.2020 11:44 Відповісти
"чердак его дома"
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12.09.2020 09:56 Відповісти
за что боролся на то и напоролся. наслаждайся результатом своей деятельности
раньше чувствовали себя востребованными политическими киллерами, денег на это давали. а щас никому не нужны и внимание нужно привлекать хоть как
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12.09.2020 09:56 Відповісти
лучше б разобрался со схемой проводки под люком...
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12.09.2020 09:57 Відповісти
То жесть от "проффесиАналов".
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12.09.2020 10:08 Відповісти
И что, у нас каждый день лазят, то пацаны то бомжи.
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12.09.2020 10:04 Відповісти
может, просто у чердака его дома крыша ехать начала? потому и шум. )
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12.09.2020 10:05 Відповісти
То был барабашка.
Ещё бывают домовички, лешие, баба Яга, кашей бессмертный и Зеленский с ермаком.
А к ткачу могла забежать ещё и белочка.
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12.09.2020 10:11 Відповісти
Ще мерівпопенс із зонтом на мосту.
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12.09.2020 10:13 Відповісти
Що, так допестівся, що "свої" почали "розробляти"? Може то торчок малолітній курнути тихенько хотів.
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12.09.2020 10:12 Відповісти
#томушонемародьор
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12.09.2020 10:12 Відповісти
Скоро не прослушку будешь искать ,а нору куда бы спрятаться ,это тебе не ПОрошенко ,брехню за деньги без наказано писать,эти взялись за вас писюнов ,так что скоро ,схемы про себя выдумывать будете под их диктовку.Продажные писюны.
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12.09.2020 10:17 Відповісти
То там не то шо вы подумали!
То там ПетуШария в очко два черножопых баловали.
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12.09.2020 10:18 Відповісти
Хочете співчуття і підтримки? Починайте працювати. Не мочити, задля рейтингу, а правду. Факти. Не боячись наслідків. Вперед.
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12.09.2020 10:37 Відповісти
Юлька Тімошенчиха шарилась? З готелю на Карпатах заїхала? Вирішила походити, послідкувати за Ткачом, як він слідкував за нею? Бо Юлька не хоче продавати землю Соросу, а Ткач у Сороса в підніжках. Нафіга Ткачу Україна? Ткач дозволяє її з молотка запустити. У нього буде все гаразд і без українців в Україні.
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12.09.2020 10:58 Відповісти
Бомжи? Белочка? Паранойя?
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12.09.2020 11:05 Відповісти
Вопрос из зала: "Схемы" оснащены подсматривающей аппаратурой и что, трудно видеоаппаратуру у Ткача установить? Или будете ждать, когда "новичок" впрыснут? Лучше менять квартиру.
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12.09.2020 11:09 Відповісти
У них хватает ресурсов круглосуточно следить за всеми ключевыми фигурами государства, включая президента Украины, а за чердаком своего спикера не могут. Похоже у парня проблемы с чердаком на голове.
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12.09.2020 11:27 Відповісти
То Саак. Дахи і стрихи вотчина карлсона.
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12.09.2020 12:28 Відповісти
У страху очі великі. Може то бомжі пробирались, бо ночі вже холодні стали. А Ткачу можна лише поспівчувати. При Порошенку відчувши свою безкарність, тільки ледачий із журналістської братії не пинав Порошенка. Усі скопом допомогли Блазню, щоб через рік, власної тіні лякатись.
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12.09.2020 13:30 Відповісти
Портнов и Татров, помощники гауляйтера Украины Ермака-Козыря, гадят.
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12.09.2020 17:08 Відповісти
 
 