Журналіст "Схем" Ткач: Невідомі проникли на опечатане горище мого будинку, над квартирою був шум. ФОТО
Журналіст програми "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач заявив, що цієї ночі хтось проник на горище його будинку, а над самою квартирою чувся шум.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Близько другої ночі я повернувся з роботи. Коли стояв на кухні біля вікна, почув у себе над головою шум на горищі. Вийшов у двір, аби контролювати виходи з чотирьох під‘їздів, які ведуть на горище. Викликав поліцію. Люки на горище були опечатані скотчем у межах кримінального провадження. Поліція виявила зірвані "пломби" в одному з під‘їздів і зараз оглядає горище", - повідомив Ткач.
Раніше Ткач заявляв про виявлення ознак прослуховувального пристрою у себе вдома. Після цього в Броварах біля під'їзду його будинку невідомі підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях".
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Так що вибач, кицю, мені до сраки.
раньше чувствовали себя востребованными политическими киллерами, денег на это давали. а щас никому не нужны и внимание нужно привлекать хоть как
Ещё бывают домовички, лешие, баба Яга, кашей бессмертный и Зеленский с ермаком.
А к ткачу могла забежать ещё и белочка.
То там ПетуШария в очко два черножопых баловали.