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Пам'ятну дошку санінструкторці Ірині Шевченко, яка загинула під час обстрілу найманців РФ під Водяним, відкрили на Херсонщині. ФОТО

У четвер, 10 вересня, в селі Дар'ївка Білозерського району Херсонської області, у дворі Дар'ївської школи імені Андрія Шульги, відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки Ірині Шевченко (позивний Скажена), сержанту, санінструкторці медичного пункту батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка загинула 1.07.2019 року в районі села Водяне Волноваського району Донецької області. У санітарний автомобіль, який прямував на евакуацію пораненого, влучила протитанкова керована ракета найманців РФ. Водій Сергій Майборода загинув відразу, Ірина Шевченко зазнала важких поранень і опіків, була евакуйована в лікарню міста Маріуполь, де померла того ж дня.

Про це йдеться на сайті "Суспільного", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вона була першим медичним працівником, який був на "нулі" у найгарячіший момент. Вона не змогла всидіти. Узяв на себе відповідальність і як землячку взяв до себе на позицію. Була веселою. Підрозділ завжди був ситим. Не знали, що таке сухпай. Завжди був борщ, завжди було смачно. Як жінка, ганяла як мати. І з інших підрозділів приходили і знали, що Вікторівна - просто Вікторівна. Це був символ нашого батальйону. Так він і залишився. Вона у 16-му році витягувала мене і хлопців витягувала. Наполягла й мене до шпиталю відправила. Багатьох хлопців врятувала. Завжди рвалася у саме пекло. Тільки встигали прикривати", - згадує колишній командир десантно-штурмового відділення десантно-штурмового батальйону 36-ї бригади морської піхоти Андрій Ярковий.

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У Дар'ївській школі Ірина Шевченко навчалася з 1977 р. до 1987 р. Володимир Коваленко 35 років викладає тут фізкультуру. Його перший урок був у 7-му класі, де навчалася Ірина.

"Вона була спортивною, відповідальною, чесною. Дуже любила спорт і дітей. Брала участь у всіх змаганнях, які у нас були, а у нас їх було багато. Хоча була й маленькою, товстенькою, але була спритною", - розповів Коваленко.

Ірина Шевченко була в Херсонській самообороні, згодом перейшла в сектор медичного забезпечення, який став волонтерським загоном "Влад". У 2015 році підписала контракт і потрапила в зону бойових дій.

Похована 3 липня 2019 року на Алеї Слави кладовища Геологів Херсона. У неї залишилася сестра.

Памятну дошку санінструкторці Ірині Шевченко, яка загинула під час обстрілу найманців РФ під Водяним, відкрили на Херсонщині 01
Памятну дошку санінструкторці Ірині Шевченко, яка загинула під час обстрілу найманців РФ під Водяним, відкрили на Херсонщині 02
Памятну дошку санінструкторці Ірині Шевченко, яка загинула під час обстрілу найманців РФ під Водяним, відкрили на Херсонщині 03

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Указом президента України №578/2016 від 29 грудня 2016 року "за особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку" нагороджено орденом "За мужність" III ступеня.

Указом президента України №625/2019 від 23 серпня 2019 року "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України", нагороджено орденом "За мужність" II ступеня (посмертно).

Автор: 

меморіальна дошка (192) Ян Осока (1495) 36 окрема бригада морської піхоти (204) Херсонська область (5790)


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Топ коментарі
+16
пам"ятаємо !
Памятную доску санинструктору Ирине Шевченко, погибшей при обстреле наемников РФ под Водяным, открыли на Херсонщине - Цензор.НЕТ 5373

...
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12.09.2020 12:34
+15
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ Памятную доску санинструктору Ирине Шевченко, погибшей при обстреле наемников РФ под Водяным, открыли на Херсонщине - Цензор.НЕТ 4012
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12.09.2020 12:37
+8
Пам'ятну дошку санінструкторці Ірині Шевченко, яка загинула під час обстрілу найманців РФ під Водяним, відкрили на Херсонщині - Цензор.НЕТ 1774
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12.09.2020 14:15
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пам"ятаємо !
Памятную доску санинструктору Ирине Шевченко, погибшей при обстреле наемников РФ под Водяным, открыли на Херсонщине - Цензор.НЕТ 5373

...
показати весь коментар
12.09.2020 12:34 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ Памятную доску санинструктору Ирине Шевченко, погибшей при обстреле наемников РФ под Водяным, открыли на Херсонщине - Цензор.НЕТ 4012
показати весь коментар
12.09.2020 12:37 Відповісти
Прочиталось : «разбілі»...чи це вже : «воспомінаніє о будущем»...
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12.09.2020 13:00 Відповісти
Не должны.. Дарьевка в основном украиноязычное село... А вообще еще в 2004-м, весь их Белозерский район голосовал за Ющенко, в отличии от остальной Херсонской области...
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12.09.2020 20:38 Відповісти
Пам'ятну дошку санінструкторці Ірині Шевченко, яка загинула під час обстрілу найманців РФ під Водяним, відкрили на Херсонщині - Цензор.НЕТ 1774
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12.09.2020 14:15 Відповісти
Чому така несправедливість в світі? Вмира
жаль за Україну її найкращі сини та дочки. А виродки та запроданці панують в Україні та знущаються іглузують над самим святим, що є для кожного українця: свободою та незалежністю.
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12.09.2020 14:42 Відповісти
Важко знайти слова жалю, скорботи по цій мужній жінці. Лише сльози і сум.
Ми ніколи не повинні забувати наших героїв і не здаватися, бо вони віддали своє життя за вільну Україну.
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12.09.2020 14:53 Відповісти
Вічна, Світла Пам'ять!
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12.09.2020 15:21 Відповісти
Пам'ятну дошку санінструкторці Ірині Шевченко, яка загинула під час обстрілу найманців РФ під Водяним, відкрили на Херсонщині - Цензор.НЕТ 1162
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12.09.2020 21:17 Відповісти
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12.09.2020 23:02 Відповісти
 
 