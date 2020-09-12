Пам'ятну дошку санінструкторці Ірині Шевченко, яка загинула під час обстрілу найманців РФ під Водяним, відкрили на Херсонщині. ФОТО

У четвер, 10 вересня, в селі Дар'ївка Білозерського району Херсонської області, у дворі Дар'ївської школи імені Андрія Шульги, відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки Ірині Шевченко (позивний Скажена), сержанту, санінструкторці медичного пункту батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка загинула 1.07.2019 року в районі села Водяне Волноваського району Донецької області. У санітарний автомобіль, який прямував на евакуацію пораненого, влучила протитанкова керована ракета найманців РФ. Водій Сергій Майборода загинув відразу, Ірина Шевченко зазнала важких поранень і опіків, була евакуйована в лікарню міста Маріуполь, де померла того ж дня.

Про це йдеться на сайті "Суспільного", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вона була першим медичним працівником, який був на "нулі" у найгарячіший момент. Вона не змогла всидіти. Узяв на себе відповідальність і як землячку взяв до себе на позицію. Була веселою. Підрозділ завжди був ситим. Не знали, що таке сухпай. Завжди був борщ, завжди було смачно. Як жінка, ганяла як мати. І з інших підрозділів приходили і знали, що Вікторівна - просто Вікторівна. Це був символ нашого батальйону. Так він і залишився. Вона у 16-му році витягувала мене і хлопців витягувала. Наполягла й мене до шпиталю відправила. Багатьох хлопців врятувала. Завжди рвалася у саме пекло. Тільки встигали прикривати", - згадує колишній командир десантно-штурмового відділення десантно-штурмового батальйону 36-ї бригади морської піхоти Андрій Ярковий.

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У Дар'ївській школі Ірина Шевченко навчалася з 1977 р. до 1987 р. Володимир Коваленко 35 років викладає тут фізкультуру. Його перший урок був у 7-му класі, де навчалася Ірина.

"Вона була спортивною, відповідальною, чесною. Дуже любила спорт і дітей. Брала участь у всіх змаганнях, які у нас були, а у нас їх було багато. Хоча була й маленькою, товстенькою, але була спритною", - розповів Коваленко.

Ірина Шевченко була в Херсонській самообороні, згодом перейшла в сектор медичного забезпечення, який став волонтерським загоном "Влад". У 2015 році підписала контракт і потрапила в зону бойових дій.

Похована 3 липня 2019 року на Алеї Слави кладовища Геологів Херсона. У неї залишилася сестра.







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Указом президента України №578/2016 від 29 грудня 2016 року "за особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку" нагороджено орденом "За мужність" III ступеня.

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