Меморіальну дошку кулеметникові НГУ Сергію Михальчуку, загиблому під час обстрілу окупантів на Світлодарській дузі, відкрили на Харківщині. ФОТОрепортаж
10 вересня в селі Великі Проходи Дергачівського району Харківської області у дворі комунального закладу "Великопроходівський ліцей" відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки Сергію Михальчуку (позивний Міха), 1998 року народження, сержанту, старшому кулеметникові бронеавтомобіля 2-го взводу розвідки спеціального призначення роти спеціального призначення 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, який загинув 14.12.2019 року в районі смт Новолуганське Бахмутського району Донецької області під час артилерійського обстрілу позицій ЗСУ на Світлодарській дузі. Під час вибуху трьох мін Михальчук прикрив своїм тілом побратима, а сам зазнав смертельних поранень.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці Великопроходівського ліцею, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Низький уклін і слова щирої вдячності Наталії Іванівні Михальчук за справжнього сина, патріота своєї держави, який стояв на варті свободи і незалежності та самовіддано боровся за Україну", - наголошується в повідомленні.
Сергія Михальчука поховали 18 грудня 2019 року на Алеї Слави 18-го кладовища Харкова. У нього залишилися батьки, троє братів і троє сестер.
Указом президента України №111/2020 від 25 березня 2020 року "за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі" Сергію Михальчуку присвоєно звання "Герой України" (посмертно).
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Всі хлопці, мужі, жінки, дівчата, які віддали своє життя за любов до нашої країни, за нас, вони зараз біля Господа в раю.
А ми назавжди збережемо про них пам'ять в історії України.
СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!!!!!
Він захищав усю Харківщину, щоб там не було ХНР.