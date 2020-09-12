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Меморіальну дошку кулеметникові НГУ Сергію Михальчуку, загиблому під час обстрілу окупантів на Світлодарській дузі, відкрили на Харківщині. ФОТОрепортаж

10 вересня в селі Великі Проходи Дергачівського району Харківської області у дворі комунального закладу "Великопроходівський ліцей" відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки Сергію Михальчуку (позивний Міха), 1998 року народження, сержанту, старшому кулеметникові бронеавтомобіля 2-го взводу розвідки спеціального призначення роти спеціального призначення 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, який загинув 14.12.2019 року в районі смт Новолуганське Бахмутського району Донецької області під час артилерійського обстрілу позицій ЗСУ на Світлодарській дузі. Під час вибуху трьох мін Михальчук прикрив своїм тілом побратима, а сам зазнав смертельних поранень.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Великопроходівського ліцею, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Низький уклін і слова щирої вдячності Наталії Іванівні Михальчук за справжнього сина, патріота своєї держави, який стояв на варті свободи і незалежності та самовіддано боровся за Україну", - наголошується в повідомленні.

Меморіальну дошку кулеметникові НГУ Сергію Михальчуку, загиблому під час обстрілу окупантів на Світлодарській дузі, відкрили на Харківщині 01

Меморіальну дошку кулеметникові НГУ Сергію Михальчуку, загиблому під час обстрілу окупантів на Світлодарській дузі, відкрили на Харківщині 02
Меморіальну дошку кулеметникові НГУ Сергію Михальчуку, загиблому під час обстрілу окупантів на Світлодарській дузі, відкрили на Харківщині 03
Меморіальну дошку кулеметникові НГУ Сергію Михальчуку, загиблому під час обстрілу окупантів на Світлодарській дузі, відкрили на Харківщині 04
Меморіальну дошку кулеметникові НГУ Сергію Михальчуку, загиблому під час обстрілу окупантів на Світлодарській дузі, відкрили на Харківщині 05

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Сергія Михальчука поховали 18 грудня 2019 року на Алеї Слави 18-го кладовища Харкова. У нього залишилися батьки, троє братів і троє сестер.

Указом президента України №111/2020 від 25 березня 2020 року "за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі" Сергію Михальчуку присвоєно звання "Герой України" (посмертно).

Автор: 

Харківщина (6054) меморіальна дошка (192) Національна гвардія (1542) Ян Осока (1495)


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ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ ! ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!
Мемориальную доску пулеметчику НГУ Сергею Михальчуку, погибшему при обстреле оккупантов на Светлодарской дуге, открыли на Харьковщине - Цензор.НЕТ 7064

пам"ятаємо...
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12.09.2020 14:07 Відповісти
Герої не вмирають! Світла пам'ять всім , хто загинув, захищаючи Україну! Слава нації! Смерть ворогам!
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12.09.2020 14:15 Відповісти
Спи спокійно синку, земля тобі пухом.
Всі хлопці, мужі, жінки, дівчата, які віддали своє життя за любов до нашої країни, за нас, вони зараз біля Господа в раю.
А ми назавжди збережемо про них пам'ять в історії України.
СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!!!!!
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12.09.2020 14:37 Відповісти
Мемориальную доску пулеметчику НГУ Сергею Михальчуку, погибшему при обстреле оккупантов на Светлодарской дуге, открыли на Харьковщине - Цензор.НЕТ 8448
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12.09.2020 14:39 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮМеморіальну дошку кулеметникові НГУ Сергію Михальчуку, загиблому під час обстрілу окупантів на Світлодарській дузі, відкрили на Харківщині - Цензор.НЕТ 4041
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12.09.2020 15:19 Відповісти
Слава Герою-кулеметнику.
Він захищав усю Харківщину, щоб там не було ХНР.
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12.09.2020 23:50 Відповісти
 
 