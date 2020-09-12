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Поліція ліквідувала канал переправлення українок у сексуальне рабство за кордон. ФОТО

Оперативники Нацполіції припинили діяльність угруповання, яке завербувало вісім жінок, пообіцявши їм високооплачувану роботу за кордоном і приховавши справжні наміри.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"41-річний уродженець Туреччини розробив злочинний план, згідно з яким обманом вербував дівчат для працевлаштування за кордоном, але не повідомляв про умови та справжій вид діяльності - надання сексуальних послуг за гроші. Також він залучив до участі в "бізнесі" свою 37-річну дружину, яка допомагала підшукувати дівчат", - розповіла старший слідчий відділу з розслідування злочинів, скоєних проти життя і здоров'я людини, слідчого управління столичної поліції Анастасія Андронова.

Поліція ліквідувала канал переправлення українок у сексуальне рабство за кордон 01
Поліція ліквідувала канал переправлення українок у сексуальне рабство за кордон 02

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Метою злочинної групи було створення умов боргової кабали для постраждалих, щоб шляхом погроз життю і здоров'ю змусити їх надавати сексуальні послуги за грошову винагороду. Крім того, чоловік із дружиною налагодили зв'язок ще з трьома знайомими, які організовували сексуальну експлуатацію жінок за кордоном.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування злочину за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України і направили обвинувальний акт стосовно організатора та його спільниці до Святошинського районного суду Києва.

За скоєне фігурантам загрожує від восьми до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Автор: 

Київ (19528) Нацполіція (15198) торгівля людьми (212)


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Топ коментарі
+8
"У них зарплаты нищенские"
Не раздувайте фейк про нищенство полицейских.
Вы предлагаете платить этим людям без высшего образования и не желающим ничего знать о правах и обязанностях полицейских просто за хождение по улицам? Тогда сколько нужно платить всем остальным, реально работающим на благо страны?
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12.09.2020 15:03
+6
Да прям, неизвестно. А с чего полиция кормится ? У них зарплаты нищенские.
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12.09.2020 14:49
+3
Неужели полиции Украины неизвестно, сколько турецких борделей работают в Украине и Киеве？ Сколько граждан Турции незаконно находятся на территории Украины （многие даже ведут предпринимательскую деятельность!）, как турецкая мафия использует Украину в наркотрафике？
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12.09.2020 14:36
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Неужели полиции Украины неизвестно, сколько турецких борделей работают в Украине и Киеве？ Сколько граждан Турции незаконно находятся на территории Украины （многие даже ведут предпринимательскую деятельность!）, как турецкая мафия использует Украину в наркотрафике？
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12.09.2020 14:36 Відповісти
Да прям, неизвестно. А с чего полиция кормится ? У них зарплаты нищенские.
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12.09.2020 14:49 Відповісти
"У них зарплаты нищенские"
Не раздувайте фейк про нищенство полицейских.
Вы предлагаете платить этим людям без высшего образования и не желающим ничего знать о правах и обязанностях полицейских просто за хождение по улицам? Тогда сколько нужно платить всем остальным, реально работающим на благо страны?
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12.09.2020 15:03 Відповісти
Какой фейк? Если, конечно, для Вас зарплата в 12 тыс грн является хорошей, то говорить не о чем. Работая телохранителем, этот же человек может заработать в 2-3 раза больше, а если сможет эмигрировать - то и в 10 раз. По поводу "людям без высшего образования" - это отрыжка совка. Никто не платит за "высшее образование", платят за навыки и умения, востребованные на рынке. И не за "хождение по улицам", а за то, что человек рискуя своими здоровьем и жизнью будет работать на громаду района, а не на бандитов, которые содержат его семью.
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05.10.2020 11:02 Відповісти
Знаете, это не аргумент, что 12 тыс. грн/мес полицейского - это мало, и только поэтому надо больше. Да, мало, и надо бы больше. А Вы и о других подумайте. Вопрос не был привязан к конкретным размерам зарплаты, и стоял иначе. А именно: если простому полицейскому Вы хотите платить, например, 18 тыс грн/мес, то сколько Вы хотите платить простому медику, который тоже иногда рискует своим здоровьем? Задайте себе этот вопрос. А инженеру, который проектирует мосты, турбины, реакторы, самолёты, конверторы? Это высокая ответственность, которая тоже должна быть вознаграждена. Такие люди на рынке не нужны? Ну, значит, такой рынок здесь, а в другом месте он другой, сами же говорите. И не надо сравнивать знания, полученные за 5 лет обучения, например, на простого медика или инженера, с навыками, полученными за 0,5 года, необходимые для обучения на простого полицейского.
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05.10.2020 12:46 Відповісти
Это понятно, что проблема во всей стране, а не в отдельно взятой полиции. Полиция - частный случай, и факт в том, что на деньги, которые платят полицейскому очень сложно прокормить семью и решить свои жилищные проблемы. Медик может пойти работать в частную клинику, инженер не рискует ежедневно своей жизнью и может начать работать на частный бизнес, имея в разы больше доходов. А вот полицейский - это представитель государства, ответственный за поддержание порядка и законности, и никакой бизнес не может взять на себя эту роль. Поэтому полицейскому из местного бюджета нужно давать столько, сколько хватит на жизнь без взяток. Это же касается судей, прокуроров и прочих работников правосудия. Но количество таких работников должно быть минимально необходимым, а место работы доставаться на конкурсной основе лучшим профессионалам. Так это уже работает в странах, где полицейский не берет взяток и служит гражданам своей страны, города и района, а не криминальным авторитетам.
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05.10.2020 14:08 Відповісти
Полиция ликвидировала канал переправки украинок в сексуальное рабство за рубеж - Цензор.НЕТ 181
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12.09.2020 14:46 Відповісти
Статья безграмотная. Не приведено ни одно доказательство того, что девушки реально попали в сексуальное рабство. Говорится только о намерениях их туда отправить. Намерения без конкретных действий - это фантазии. Отправили их туда или нет, из статьи понять не возможно.
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12.09.2020 14:53 Відповісти
сколько не говори - чужим не открывать, или в дом не пускать, или телевизору не верить))) или массажисткой-танцовщицей-официанткой за кордон не ехать... - не слышат !!!
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12.09.2020 14:54 Відповісти
5 лет такого рабства и от женского полового органа остается одна рамка
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12.09.2020 14:54 Відповісти
ты откуда знаешь ?
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12.09.2020 15:00 Відповісти
3 рамки
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12.09.2020 21:52 Відповісти
Почему то напомнило давнюю частушку кацапскую хрущёвских времён. когда все сдуру в геологи шли. *Во Сибири я была, золото копала, если б не моя пи+да---с голоду б пропала*. И ещё напомнило почти в тему обсуждения. Тоже кацапский чуть вариант. *Я давала, я давала, сидя на скамеечке---а теперь моё давало, стало уже семечки.....*. Знают всё девки---не 1991год!
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12.09.2020 15:07 Відповісти
Уверены что рабство?!
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12.09.2020 15:28 Відповісти
Чтобы не обижать турков, отошлите им вместо девок свидетелей Секты ПетуШария - турки они же черножопые и им пофиг кого в зад долбить: мужиков, ишаков, ПетуШариев...
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12.09.2020 15:28 Відповісти
Правильно, туркам - Зелебобиков и Шария
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12.09.2020 21:53 Відповісти
да за такое садить девку нннада, как за предательство родины
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12.09.2020 15:37 Відповісти
Ну а якщо вони їдуть в легальні публічні борделі? Хоча їм не потрібен тоді посередник.Та й через епідемію борделі також закриті.Нехай би їхали в Чехію.чи Угорщину в порно зніматися,це безпечно.
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12.09.2020 15:39 Відповісти
Я думал крокодилов уже вех вывезли , но нет, есть еще..
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12.09.2020 17:36 Відповісти
Пустите наташек поработать
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12.09.2020 17:49 Відповісти
По, пусть едут, они все такие, бытовые шлё...
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12.09.2020 18:21 Відповісти
По сообщениям правозащитной организации Ла Страда подавляющее большинство "девушек" прекрасно знают чем они будут заниматься за рубежом! Кстати по сообщениям этой же организации (примерно в 2005-2006годах) 400 тысяч украинских девушек "работают" проститутками в Западной Европе и на Ближнем Востоке!
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13.09.2020 06:34 Відповісти
Полицаи не хотят отпускать своих "рабынь" мимо кассы бизнеса, который они крышуют!
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13.09.2020 18:47 Відповісти
 
 