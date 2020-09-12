Поліція ліквідувала канал переправлення українок у сексуальне рабство за кордон. ФОТО

Оперативники Нацполіції припинили діяльність угруповання, яке завербувало вісім жінок, пообіцявши їм високооплачувану роботу за кордоном і приховавши справжні наміри.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"41-річний уродженець Туреччини розробив злочинний план, згідно з яким обманом вербував дівчат для працевлаштування за кордоном, але не повідомляв про умови та справжій вид діяльності - надання сексуальних послуг за гроші. Також він залучив до участі в "бізнесі" свою 37-річну дружину, яка допомагала підшукувати дівчат", - розповіла старший слідчий відділу з розслідування злочинів, скоєних проти життя і здоров'я людини, слідчого управління столичної поліції Анастасія Андронова.





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Метою злочинної групи було створення умов боргової кабали для постраждалих, щоб шляхом погроз життю і здоров'ю змусити їх надавати сексуальні послуги за грошову винагороду. Крім того, чоловік із дружиною налагодили зв'язок ще з трьома знайомими, які організовували сексуальну експлуатацію жінок за кордоном.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування злочину за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України і направили обвинувальний акт стосовно організатора та його спільниці до Святошинського районного суду Києва.

За скоєне фігурантам загрожує від восьми до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.