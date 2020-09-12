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Поліцейський на BMW протаранив огорожу та повис на паркані в Чернівцях. ФОТО

Співробітник поліції був поза службою. Проходити тест на алкогольне сп'яніння він відмовився.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався в ніч із п'ятниці на суботу. Співробітник поліції не впорався з керуванням, наїхав на світлофор і протаранив паркан.

За кермом був 31-річний співробітник одного з територіальних відділень ГУНП у Чернівецькій області. Поліція почала службове розслідування.

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"За результатами службового розслідування буде надано оцінку діям поліцейського. У разі підтвердження причетності поліцейського до ДТП, буде прийнято рішення про його безальтернативне звільнення з лав поліції", - повідомили у відділі комунікації.

Поліцейський на BMW протаранив огорожу та повис на паркані в Чернівцях 01
Фото: УНІАН
 
Поліцейський на BMW протаранив огорожу та повис на паркані в Чернівцях 02
Фото: УНІАН
 
Поліцейський на BMW протаранив огорожу та повис на паркані в Чернівцях 03
Фото: УНІАН
 

Автор: 

ДТП (4471) Нацполіція (15198) Чернівці (562)


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Топ коментарі
+28
бмв літають, але низенько низенько...
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12.09.2020 16:03
+14
"В случае подтверждения причастности полицейского к ДТП, будет принято решение о его безальтернативное увольнения из рядов полиции", - сообщили в отделе коммуникации.

...
Агов! Редактори! Ви хоч перевіряєте текст після гугл транслейту?
Це ж філологічні борошна таке читати!
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12.09.2020 16:45
+13
Так он же уволился год назад.. Или два? Суки.
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12.09.2020 16:04
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Изетта - исключение из модельного ряда БМВ. В послевоенное время у немцем были деньги только на такое авто. Как говорится - "На безбабье и рыба раком"😉.
Но в этих старых, маленьких машинках есть что-то притягательное. Они какие-то душевные...
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12.09.2020 19:39 Відповісти
Полицейский, на автомобиле своей бабушки.
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12.09.2020 17:28 Відповісти
У меня питания с каких пор в нашем законе стало наказание уволить с полиции?
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12.09.2020 17:43 Відповісти
Павел,какое наказание предлагаешь лично ты?Водила был не на службе и не в мундире,никого не убил Слава Богу.Забор и дом отремонтирует без напоминаний.Страховая компания "поможет" с машиной.И да,увольнение с "хлебного" места в Черновцах,где граница,контрабанда,крупнейший базар,это наказание...
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12.09.2020 18:26 Відповісти
Это все путин виноват и евробляхеры...
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12.09.2020 17:58 Відповісти
п если єто действительно евробляха-отморозишься?
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12.09.2020 18:38 Відповісти
В случае подтверждения причастности полицейского к ДТП

а ведь, далеко не факт, что причастность подтвердится. Придет следствие к выводу, что ДТП было совершено "неустановленым лицом" и мусора полицейского увольнять не нужно, и бабушка забор как-нибудь сама поправит
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12.09.2020 18:08 Відповісти
Да, бабушка сама и забор поправит, и машину отремонтирует, и еще штраф заплатит что забор не той высоты возвела.
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12.09.2020 20:02 Відповісти
Никакого подтверждения причастности не будет, он сидел на заднем сидении, автомобиль двигался сам, такие случаи не единичны
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12.09.2020 18:23 Відповісти
хорошо,мля
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12.09.2020 18:36 Відповісти
Судячи по траєкторії - це не водій, це пілот! Судячи по авто - заможній, судячі по інформації - керівник, судячі по небажанню проходження тесту - пьяний, сумуючи все, що зараз відбувається у поліції - дитячі пустощі, зрозуміють та вибачать...
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12.09.2020 18:40 Відповісти
Поліцейський на BMW протаранив огорожу та повис на паркані в Чернівцях - Цензор.НЕТ 8298
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12.09.2020 18:43 Відповісти
Непонятен сам физический процесс напрыгивания на забор.. Полицейский не виноват. Наверное кто то на дороге поставил передвижной трамплин, а потом его убрал.
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12.09.2020 19:14 Відповісти
Помню свои детские шалости, ночью через дорогу от столба к столбу натягивали нитку. В свете фар, тень от нитки водителям казалась толстым тросом. Они от неожиданности резко тормозили и вылетали в кювет.
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12.09.2020 19:19 Відповісти
Ну молодец, умница...
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22.10.2020 19:21 Відповісти
Это я и сам знаю.
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24.10.2020 20:38 Відповісти
А ему не говорили что он не Бэтмен ! А просто идиот..
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12.09.2020 19:24 Відповісти
Ай,маладес,****.
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12.09.2020 20:14 Відповісти
Поліцейський на BMW протаранив огорожу та повис на паркані в Чернівцях - Цензор.НЕТ 367 эх, ему бы на вираж уйти...
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12.09.2020 20:21 Відповісти
Забор жалко.
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12.09.2020 20:25 Відповісти
А в этой новости прекрасно всё!
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12.09.2020 20:51 Відповісти
хотел увековечить себя как памятник, но **** живой остался.
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12.09.2020 21:17 Відповісти
МЕНТАМИ не народжуються
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12.09.2020 22:10 Відповісти
Шумахєр!
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12.09.2020 23:57 Відповісти
Дивно, чому ще ніхто не виклав фотку, де на паркані вісить расп'ятий мальчік в трусіках. По сюжету ж підходить.
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13.09.2020 00:00 Відповісти
и ту пеною монтажною згвалтовану..
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13.09.2020 00:04 Відповісти
Можна зробити світлиноропуху (кац. "фотожабу") з тією страшною шаболдою і підписом "сама видела - бендеры мальчика-полицейского в машине распяли на заборе"
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13.09.2020 05:05 Відповісти
BMW - АКРОБАТ, КРАСОТА - ПТИЧКА НА ЗАБОРЕ!!!
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13.09.2020 12:02 Відповісти
то лансер
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13.09.2020 13:09 Відповісти
а голливуд таоке только рисовать умеет. Черновцы - родина супермэнов и летающих бумеров
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13.09.2020 14:25 Відповісти
Дякую за фото
Не зовсім зрозумів , як машина може так літати , але красиво
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13.09.2020 19:48 Відповісти
Как видно, идиотов и пьяниц тоже полно в полиции, это заслуга Авакьяна.
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22.10.2020 19:28 Відповісти
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