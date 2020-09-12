Поліцейський на BMW протаранив огорожу та повис на паркані в Чернівцях. ФОТО

Співробітник поліції був поза службою. Проходити тест на алкогольне сп'яніння він відмовився.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався в ніч із п'ятниці на суботу. Співробітник поліції не впорався з керуванням, наїхав на світлофор і протаранив паркан.

За кермом був 31-річний співробітник одного з територіальних відділень ГУНП у Чернівецькій області. Поліція почала службове розслідування.

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"За результатами службового розслідування буде надано оцінку діям поліцейського. У разі підтвердження причетності поліцейського до ДТП, буде прийнято рішення про його безальтернативне звільнення з лав поліції", - повідомили у відділі комунікації.