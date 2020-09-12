Поліцейський на BMW протаранив огорожу та повис на паркані в Чернівцях. ФОТО
Співробітник поліції був поза службою. Проходити тест на алкогольне сп'яніння він відмовився.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, інформує Цензор.НЕТ.
Інцидент стався в ніч із п'ятниці на суботу. Співробітник поліції не впорався з керуванням, наїхав на світлофор і протаранив паркан.
За кермом був 31-річний співробітник одного з територіальних відділень ГУНП у Чернівецькій області. Поліція почала службове розслідування.
"За результатами службового розслідування буде надано оцінку діям поліцейського. У разі підтвердження причетності поліцейського до ДТП, буде прийнято рішення про його безальтернативне звільнення з лав поліції", - повідомили у відділі комунікації.
Топ коментарі
+28 Anatoly Nichikov #234096
показати весь коментар12.09.2020 16:03
+14 Welt Schmerz
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+13 Fidel Desperado
показати весь коментар12.09.2020 16:04
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Но в этих старых, маленьких машинках есть что-то притягательное. Они какие-то душевные...
а ведь, далеко не факт, что причастность подтвердится. Придет следствие к выводу, что ДТП было совершено "неустановленым лицом" и
мусораполицейского увольнять не нужно, и бабушка забор как-нибудь сама поправит
Не зовсім зрозумів , як машина може так літати , але красиво