За добу відкрито два кримінальні провадження за фактами порушень виборчого процесу, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу в поліцію надійшло 35 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом. Найбільше повідомлень зафіксовано в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління комунікації Національної поліції України, найбільше повідомлень зафіксовано у місті Києві – 12, по 4 – у Луганській та Дніпропетровській, по 3 – у Волинській та Кіровоградській , по 2 – у Житомирській та Київській та по 1 – у Донецькій, Львівській, Одеській, Полтавській та Харківській областях.

Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 171 повідомлення, пов’язане із виборчим процесом.

У місті Києві зареєстровано 31 повідомлення, 26 – у Донецькій області, 16 – у Дніпропетровській, 13 – у Луганській, по 11 – у Волинській та Кіровоградській, по 10 – у Сумській та Херсонській, 7 – у Полтавській, 5 – в Одеській, по 4 – у Закарпатській, Івано-Франківській, Київській та Львівській, по 3 – у Житомирській, Запорізькій та Чернігівській, по 2 – у Вінницькій та Чернівецькій, по 1 – у Миколаївській та Харківській областях.

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Здебільшого повідомлення пов’язані з підкупом виборців – 29, порушенням порядку ведення агітації – 28, псуванням агітаційних матеріалів – 12.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо двох кримінальних правопорушень – у Вінницькій та Київській областях.

Всього з початку виборчого процесу поліцейські розпочали 17 кримінальних проваджень. З них 13 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства.

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Також поліцейські склали 3 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних із виборчим процесом.

Нагадаємо, 5 вересня в Україні стартував виборчий процес місцевих виборів - 2020. День голосування - 25 жовтня.