За добу відкрито два кримінальні провадження за фактами порушень виборчого процесу, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА
За минулу добу в поліцію надійшло 35 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом. Найбільше повідомлень зафіксовано в Києві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління комунікації Національної поліції України, найбільше повідомлень зафіксовано у місті Києві – 12, по 4 – у Луганській та Дніпропетровській, по 3 – у Волинській та Кіровоградській , по 2 – у Житомирській та Київській та по 1 – у Донецькій, Львівській, Одеській, Полтавській та Харківській областях.
Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 171 повідомлення, пов’язане із виборчим процесом.
У місті Києві зареєстровано 31 повідомлення, 26 – у Донецькій області, 16 – у Дніпропетровській, 13 – у Луганській, по 11 – у Волинській та Кіровоградській, по 10 – у Сумській та Херсонській, 7 – у Полтавській, 5 – в Одеській, по 4 – у Закарпатській, Івано-Франківській, Київській та Львівській, по 3 – у Житомирській, Запорізькій та Чернігівській, по 2 – у Вінницькій та Чернівецькій, по 1 – у Миколаївській та Харківській областях.
Здебільшого повідомлення пов’язані з підкупом виборців – 29, порушенням порядку ведення агітації – 28, псуванням агітаційних матеріалів – 12.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо двох кримінальних правопорушень – у Вінницькій та Київській областях.
Всього з початку виборчого процесу поліцейські розпочали 17 кримінальних проваджень. З них 13 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства.
Також поліцейські склали 3 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних із виборчим процесом.
Нагадаємо, 5 вересня в Україні стартував виборчий процес місцевих виборів - 2020. День голосування - 25 жовтня.
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В Кривом Роге народный депутат Юрий Корявченков, более известный в народе, как Юзик из «Квартала 95» вышел к митингующим шахтерам и их семьям. Представитель фракции «Слуга народа» в ВР вышел к возмущенным людям, но … что-то пошло не так.
Здание администрации Криворожского железорудного комбината в Кривом Роге окружили митингующие. На месте событий появились автомобильные шины. Ситуация накалена до предела. Уже несколько дней под землей остаются шахтеры четырех шахт предприятия. Люди отказываются подниматься на поверхность, требуют выплаты своих тяжким трудом заработанных денег за несколько месяцев.
Поговорить с народом решился народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков. Большой и грозный Юзик, который так умело десятилетиями смешил украинцев с экранов телевизоров и со сцены концертных залов, взял в руки микрофон. Однако, все что он сумел сказать в поддержку возмущенного социальной и экономической несправедливостью народа, это: «Продолжаются переговоры, люди из шахт приехали сюда, я не участник стороны переговоров»
Правда, перед этим Юзик поинтересовался у народа, кто инициатор митинга. На что услышал ответ, что инициаторами в данном случае являют все. После прозвучала еще одна фраза, которая, вероятно, и выбила Юрия Корявченкова из колеи. "Люди сидят в шахтах, а вы договориться не можете!" - урезонили нардепа криворожцы.
В то же время, стоит отметить, что ситуация начала приобретать угрожающий оборот, собравшиеся становятся все более обозленными. Они не понимают, почему за столько дней руководство предприятия и власти страны не способны решить проблему с выплатой зарплат шахтерам.
На помощь растерявшемуся Юзику к протестующим вышел председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
«Там продолжаются переговоры. Сложно все. Туда делегировали именно таких, у которых эмоции накипели. Мы должны выслушать каждого. Мне даже стыдно слушать то, что в такой большой компании рабочие рассказывают, что инструмент, шланги они покупают из своей зарплаты. Мы это сейчас слушаем. С полным терпением это происходит», - рассказал Волынец собравшимся.
Отметим, что с начала сентября 2020 года шахты Кривого Рога начали объявлять подземный протест. На поверхность отказываются подниматься 393 шахтера Криворожского железорудного комбината. В связи с чем, более недели простаивают шахты «Гвардейская», «Терновская», «Батькивщина», «Октябрьская». Коллеги и семьи протестующих горняков поддерживают их на поверхности. У администрации комбината появились шины и палатки....