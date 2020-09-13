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СБУ в зоні ООС викрила виробництво елітного канабісу: вилучено "товару" на 4,5 млн грн. ФОТО

СБУ в зоні ООС викрила виробництво елітного канабісу: вилучено

У районі проведення операції Об'єднаних сил співробітники Служби безпеки України виявили нарколабораторії із повним циклом вирощування та обробки елітних сортів марихуани.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, наркобізнес організували два мешканці Луганщини, один із яких - колишній боєць одного з добровольчих батальйонів. Підпільні плантації розташовувалися на території їхніх домогосподарств у Привіллі та Золотому. Наркотики вирощувалися в теплицях методом гідропоніки, їх обробляли і фасували для збуту замовникам із Донецької, Харківської та Дніпропетровської областей. Клієнтів підшукували через інтернет, наркотичну продукцію доставляли поштою або через кур'єрів.

Обох зловмисників правоохоронці затримали в нарколабораторіях під час підготовки  "товару" до реалізації.

Дивіться також: У Херсоні в двох місцевих "наркоплантаторів" вилучено канабісу на 2 млн грн, - Нацполіція. ФОТО

СБУ в зоні ООС викрила виробництво елітного канабісу: вилучено товару на 4,5 млн грн 01
СБУ в зоні ООС викрила виробництво елітного канабісу: вилучено товару на 4,5 млн грн 02

Під час проведення обшуків оперативники вилучили обладнання для вирощування нарковмісних рослин, понад тисячу саджанців, 10 кілограмів посівного матеріалу, півтори сотні кущів конопель і вже підготовлений до збуту "товар". Орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного" ринку становить 4,5 млн грн.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) та ч. 2. ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу, затриманим повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Дивіться також: Приховану плантацію конопель із 1 700 кущами на 40 млн грн виявили на Одещині. ФОТО

Триває досудове слідство.

Викриття наркоділків проводилося спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.

Автор: 

коноплі (103) наркотики (1451) СБУ (12851) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+24
А чому сбу не виловлює зрадників держави ?
Канабісом може і поліція займатись.
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13.09.2020 08:45
+19
не тем СБУ в зоне ООС занимается
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13.09.2020 08:42
+12
Гля как СБУ опустили после провала с вагнеровцами ...Сидят траву перебирают ...пху
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13.09.2020 08:52
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не тем СБУ в зоне ООС занимается
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13.09.2020 08:42 Відповісти
Так еще проститутки есть,ими надо заняться.
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13.09.2020 08:49 Відповісти
А на нейтральной полосе цветы , необычайной красоты ! ......((
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13.09.2020 09:18 Відповісти
Что в итоге, наркопроизводителей нужно отпускать? Или отпустить только того, что в добробате был?
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13.09.2020 14:53 Відповісти
А чому сбу не виловлює зрадників держави ?
Канабісом може і поліція займатись.
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13.09.2020 08:45 Відповісти
Они конкурентов давят.
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13.09.2020 08:48 Відповісти
Т.зв. президент займається заторами, контррозвідка ганяється за маріхуаною. Зелень працюйе.
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13.09.2020 08:50 Відповісти
какая разница ! ))) ??
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13.09.2020 09:16 Відповісти
Скажете таке, а раптом зрадник виявиться неадекватом і зачіску попортить СоБіУшнику.
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13.09.2020 10:24 Відповісти
Тем более у них уже все и отработан весь цикл до конечного потребителя.
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13.09.2020 10:32 Відповісти
Каннабис всем нужен, не токо шахтерам и волонтерам...
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13.09.2020 08:48 Відповісти
С каннабисом, как с песней по жизни - он нам и строить личное счастье и пережить дебилов у власти помогает!
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13.09.2020 08:49 Відповісти
Ну вот люди гербарии выращивали на экспорт , создали высокорентабельное производство , а тут на тебе приехали конкуренты и все поломали.
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13.09.2020 08:50 Відповісти
Стоимость товара определяют путем продажи на вторичном рынке?
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13.09.2020 08:52 Відповісти
Вот так, друзья мои....
В жизни и преступник может оказаться патриотом Украины, и ветеран АТО - преступником....
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13.09.2020 08:52 Відповісти
Гля как СБУ опустили после провала с вагнеровцами ...Сидят траву перебирают ...пху
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13.09.2020 08:52 Відповісти
А кто фуры на вес тогда проверяет? Не СБУ!? Непорядок!У меня в парадной кто-то насцал, кто за это возьмётся!
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13.09.2020 10:05 Відповісти
Деньги не пахнут.
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13.09.2020 10:34 Відповісти
СБУ стабильно раз месяц схрон оружия находит в посадках ,одного и того же каждый раз...
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13.09.2020 08:57 Відповісти
И лицо закрывает, чтобы не видели, что один и тот же.
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13.09.2020 09:08 Відповісти
Більше Зелене Гавно в Золоте не приїде.
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13.09.2020 09:02 Відповісти
"СБУ в зоне ООС разоблачила производство элитного каннабиса: изъято "товара" на 4,5 млн грн." - и отправлено в ОП.
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13.09.2020 09:03 Відповісти
элитного)))))
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13.09.2020 09:17 Відповісти
для илиты
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13.09.2020 09:46 Відповісти
Так он же вроде на коксе!? Или вы про подчинённых?)))
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13.09.2020 10:06 Відповісти
Я так зрозумів, що СБУ не дождалось Клоуна, і вирішили написати "отчёт об очередной успешно проделанной работе". От мені інтересно - яким чином канабіс впливає на безпеку України, що цим під час війни має займатися ціла СБУ?
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13.09.2020 09:06 Відповісти
Клоун этот год, без марафета не выжевет
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13.09.2020 09:49 Відповісти
куда увезут элитный)))) канабис? где его будут хранить как вещдок?))) и как долго? ))))
потом какой-то бурьян спалят привселюдно и скажут - уничтожили ? )))))
и элита получила элитный и лохторат не понял, что легализировали "изъятое" )))))
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13.09.2020 09:20 Відповісти
Надо срочно отправить его на экспертизу.
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13.09.2020 09:49 Відповісти
в охфис преЗЕдента? )))
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13.09.2020 10:11 Відповісти
Підє дим з труби, усі подумають що папу переобрали.
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13.09.2020 10:26 Відповісти
ні... навряд... подумають що знову "пихнув-курнув" (мать до виступу готується))))
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13.09.2020 10:31 Відповісти
Тіпа вдохновєніє посєтіло?
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13.09.2020 10:35 Відповісти
Я могу проверить, элитный от простого точно отличу😁 Главное, пре экспертизе, ненакурится в хлам🤔
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13.09.2020 10:13 Відповісти
Состояние в хлам это отличительный знак качества.
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13.09.2020 10:20 Відповісти
Злі ви. Чому тільки наркота та проституція? Ось ще одна сфера впливу СБУ.https://agravery.com/uk/posts/show/sbu-kontroluvatime-vagu-vantazivok
СБУ контролюватиме вагу вантажівок - Agravery.com

Ну не дерьмака ж з зеленським, та всією ригівсько- кацапською владою, ловити?
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13.09.2020 09:47 Відповісти
они петьку из рыговских не могут никак поймать, а ты предлагаешь петькину смену ловить, смена только начала....
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13.09.2020 13:53 Відповісти
Та ти сьо? Сказати що планувало?
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13.09.2020 15:05 Відповісти
Интересно,а в вологде гонджибас вызревает?
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13.09.2020 10:01 Відповісти
Вологде где где(с)? Не вызревает, поэтому на москву самолётами завозят, аж с Аргентины🙄
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13.09.2020 10:17 Відповісти
У цензорят якщо коноплі, то виключно елітні.
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13.09.2020 10:10 Відповісти
Когда будете уничтожать, дождитесь ветра за поребрик, может нанюхаются и перестреляют друг друга, нашим Воинам меньше работы будет.
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13.09.2020 10:23 Відповісти
***
в Вилларибо снова день не задался - спалили два стога элитной конопли.
зато в деревне Виллабаджо опять праздник - ветер дует в их сторону.
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13.09.2020 10:29 Відповісти
Чуть безопасность Украины не пострадала из-за этой растишки... Хорошо что вовремя сработала служба безопасности Украины, а так бы все..капут..
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13.09.2020 10:30 Відповісти
ошибочка вышла, это сотрудники фирмы "СБУт",
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13.09.2020 10:37 Відповісти
А когда будет "конопляное перемирие"?))
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13.09.2020 11:16 Відповісти
а как они отличают элитный от простого?
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13.09.2020 11:20 Відповісти
Елітний для "представників еліти", а простий для простих громадян.
СБУ хвилюючись за "еліту" , перекрила канал не сертификованної дурі, а "сертифікат" частка не мала від прибутку.
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13.09.2020 11:38 Відповісти
Я не про те. Вони самі пробували, чи їм надавали єкспертний висновок місцеві планокури?
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13.09.2020 14:14 Відповісти
А хіба в компетенції СБУ контроль за не законний обіг наркотиків?
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13.09.2020 11:41 Відповісти
Даавно падазреаал шо 23%% Ылита не толька шакалад курит..
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13.09.2020 11:43 Відповісти
Ты если и дальше будешь жрать с жареной картошкой, то шо обычно в Азии курят - биполярное расстройство головного мозга обеспечено.
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13.09.2020 12:24 Відповісти
Вам с Опасной Зоны виднее))
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13.09.2020 12:25 Відповісти
А ви пане маєте звичку шоколад курити, а не їсти? Чи ви 23% тримаєте за дурнів? Їжте шоколад - це вам не зашкодить.
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13.09.2020 14:23 Відповісти
🍫🍫
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13.09.2020 14:35 Відповісти
Авакову конкуренты не нужны.
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13.09.2020 11:49 Відповісти
Все расяяни - опущенные в два ствола петушары, очком рабочие и объявленные!
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13.09.2020 11:58 Відповісти
Я смотрю сейчас по все территории взялись за выращивание элитной конопли - не давно, по моему на сумщине, тоже элитную делянку нашли - ну да, на обычной конопли мери верещук и Ко не летается.
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13.09.2020 12:22 Відповісти
оо, настолько элитного, што заинтриговали сбу: они говна не курят , наверное, изменой родине попахивает
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13.09.2020 13:48 Відповісти
Конопля зло, дружба с расейнцами важнее. Народ все никак не вкурит, что они никто и звать никак. Придут, все отберут, скажут водил дружбу с расеей и еще и коноплю выращивал. Умные люди идут в ученые, а тупые идут в мусора, что бы отбирать и делить.
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13.09.2020 14:35 Відповісти
СБУ проплатили! Дискридитация от Зеленского! Не может ветеран АТО выращивать коноплю!
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13.09.2020 15:01 Відповісти
 
 