СБУ в зоні ООС викрила виробництво елітного канабісу: вилучено "товару" на 4,5 млн грн. ФОТО
У районі проведення операції Об'єднаних сил співробітники Служби безпеки України виявили нарколабораторії із повним циклом вирощування та обробки елітних сортів марихуани.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
За даними слідства, наркобізнес організували два мешканці Луганщини, один із яких - колишній боєць одного з добровольчих батальйонів. Підпільні плантації розташовувалися на території їхніх домогосподарств у Привіллі та Золотому. Наркотики вирощувалися в теплицях методом гідропоніки, їх обробляли і фасували для збуту замовникам із Донецької, Харківської та Дніпропетровської областей. Клієнтів підшукували через інтернет, наркотичну продукцію доставляли поштою або через кур'єрів.
Обох зловмисників правоохоронці затримали в нарколабораторіях під час підготовки "товару" до реалізації.
Під час проведення обшуків оперативники вилучили обладнання для вирощування нарковмісних рослин, понад тисячу саджанців, 10 кілограмів посівного матеріалу, півтори сотні кущів конопель і вже підготовлений до збуту "товар". Орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного" ринку становить 4,5 млн грн.
У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) та ч. 2. ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу, затриманим повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Триває досудове слідство.
Викриття наркоділків проводилося спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.
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Канабісом може і поліція займатись.
В жизни и преступник может оказаться патриотом Украины, и ветеран АТО - преступником....
потом какой-то бурьян спалят привселюдно и скажут - уничтожили ? )))))
и элита получила элитный и лохторат не понял, что легализировали "изъятое" )))))
СБУ контролюватиме вагу вантажівок - Agravery.com
Ну не дерьмака ж з зеленським, та всією ригівсько- кацапською владою, ловити?
в Вилларибо снова день не задался - спалили два стога элитной конопли.
зато в деревне Виллабаджо опять праздник - ветер дует в их сторону.
СБУ хвилюючись за "еліту" , перекрила канал не сертификованної дурі, а "сертифікат" частка не мала від прибутку.