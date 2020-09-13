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Новини Фото Революція в Білорусі
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Білоруська пенсіонерка звертається до силовиків, які тримають оточення: Чого ви, як йолопи, стоїте? А потім будете бити молодь. ВIДЕО

Під час "Маршу героїв" в Мінську пенсіонерка волала до розуму силовиків, що стоять в оточенні на проспекті Переможців.

Відео емоційного звернення оприлюднили журналісти TUT.BY передає Цензор.НЕТ.

"Будемо щось робити або ось так стояти? Будь-хто так може. Вони заробляють нам гроші (вказуючи на протестувальників. - Ред.). Розумієте? Ви б хоч їх підтримали, а ви - цього старого узурпатора, якому можна піти міністром сільського господарства - і піднімати. Ви в інтернеті розбираєтеся? Чого ви, як йолопи, стоїте? А потім будете бити молодь. А ми - матері - їх виростили. Так само, як і ваші. Ржачно тобі? А у мене пенсія - мізер. 37 років стажу, пів життя в судовій системі", - говорила жінка, звертаючись до силовиків з оточення.

"Ганьба! Ганьба!" - підтримали її криками присутні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учасники "Маршу героїв" у Мінську почали будувати барикади, - ЗМІ

Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі 13 вересня відбувається "Марш героїв". За підрахунками ЗМІ, в столиці на вулиці вийшли понад 150 тисяч людей. Скрізь затримують людей, які вийшли на вулиці на акції протесту.

Білорусь (7932) пенсіонери (888) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+22
Собака никогда не укусит того, кто её кормит (с). Спецназ - сторожевые прикормленные псы на службе власти.
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13.09.2020 20:26
+14
Собака це друг людини. Сотні тисяч років людина й собака йдуть поруч. Собака ніколи не предає людину.
Не порівнюй інтелектуально відсталих ОМОНівців - садистів з собаками.
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13.09.2020 20:30
+12
Терпіли...
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13.09.2020 20:26
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А якщо таке прочитає мент з Херсону?
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14.09.2020 15:00 Відповісти
То й що ?
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14.09.2020 15:03 Відповісти
Обуриться і кави більше не принесе.
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14.09.2020 15:35 Відповісти
То так і буде значить
В мене ще є ви та інші хлопці
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14.09.2020 15:38 Відповісти
Так тому й бути.
Мені вже байдуже його думки. Час покаже.
Я зазирнув на хвилинку, побіг, ще є справи.
До побачення.
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14.09.2020 15:47 Відповісти
бабка, ты почему без цветов сегодня??
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14.09.2020 17:45 Відповісти
А у меня пенсия - мизер. 37 лет стажа, полжизни в судебной системе....

=====
Слава богу у нас этого беспредела нет...полгода в судебной системе и внукам можно всю жизнь не работать....
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15.09.2020 16:33 Відповісти
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