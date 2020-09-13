Білоруська пенсіонерка звертається до силовиків, які тримають оточення: Чого ви, як йолопи, стоїте? А потім будете бити молодь. ВIДЕО
Під час "Маршу героїв" в Мінську пенсіонерка волала до розуму силовиків, що стоять в оточенні на проспекті Переможців.
Відео емоційного звернення оприлюднили журналісти TUT.BY передає Цензор.НЕТ.
"Будемо щось робити або ось так стояти? Будь-хто так може. Вони заробляють нам гроші (вказуючи на протестувальників. - Ред.). Розумієте? Ви б хоч їх підтримали, а ви - цього старого узурпатора, якому можна піти міністром сільського господарства - і піднімати. Ви в інтернеті розбираєтеся? Чого ви, як йолопи, стоїте? А потім будете бити молодь. А ми - матері - їх виростили. Так само, як і ваші. Ржачно тобі? А у мене пенсія - мізер. 37 років стажу, пів життя в судовій системі", - говорила жінка, звертаючись до силовиків з оточення.
"Ганьба! Ганьба!" - підтримали її криками присутні.
Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі 13 вересня відбувається "Марш героїв". За підрахунками ЗМІ, в столиці на вулиці вийшли понад 150 тисяч людей. Скрізь затримують людей, які вийшли на вулиці на акції протесту.
Будь ласка, зачекайте...
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В мене ще є ви та інші хлопці
Мені вже байдуже його думки. Час покаже.
Я зазирнув на хвилинку, побіг, ще є справи.
До побачення.
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Слава богу у нас этого беспредела нет...полгода в судебной системе и внукам можно всю жизнь не работать....