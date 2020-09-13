Пам'ять примусово виселених у 1944-1951 роках українців вшанували на Львівщині, - ОДА. ФОТОрепортаж
Заходи з нагоди Дня вшанування пам’яті примусового виселення автохтонних українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944–1951 роках відбулися в неділю на Львівщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської облдержадміністрації.
Скорботні заходи відбулись у с. Сокільники. Присутні представники влади та громадськості, Об’єднання товариств депортованих українців "Закерзоння" та усі небайдужі поклали квіти до пам’ятника "Без вини покараним" та запалили лампадки.
Також відбувся молебень та пам'ятне віче.
Зазначається, що близько 700 тисяч українців примусово позасудово переселили до УРСР у 1944–1951 роках. Це жорстоко здійснили комуністичні режими СРСР і Польщі із застосуванням терору, репресій, конфіскації майна, обмеження політичних, соціальних, економічних і культурних прав людей. Виселяли українців у різні регіони УРСР – від Галичини до Причорномор’я, Слобожанщини та Донеччини. Тисячі безневинних чоловіків, жінок і дітей були зібрані у визначених місцях, кинуті в переповнені вантажні вагони, що призначалися для перевезення худоби.
Процес депортації українців у 1944-1951 роках мав форму військових операцій проти мирного населення, супроводжувався грубим порушенням основоположних прав і свобод людини і громадянина, повною забороною повернення на рідні землі, вилученням майна, безальтернативним закріпленням за новими місцями поселення, залишати які було заборонено, обмеженням політичних, соціальних, економічних і культурних прав, що призвело до руйнування української культурної та історичної спадщини, поставило під загрозу знищення низку етнографічних груп українського народу. Депортація мала на меті призупинення тисячолітнього існування найзахіднішої гілки українства.
До 75-х роковин депортації українців з етнічних земель у 2019 році Постановою Верховної Ради України було затверджено відзначення на державному рівні у другу неділя вересня Дня вшанування пам’яті примусового виселення автохтонних українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944–1951 роках.
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І україноненависники ще не лишили ні Україну, ні українців у спокої.
А виродки-манкурти їм всіляко допомагають.
Прекрати выдумывать!
Карту Поляка выдают тем кто имеет отношение к Полякам, какое отношение имеют те кого оттуда выпердолили??? Все притензии к сталину и его банде, уверен если разобраться то в ВОХре который конвоировал депортированных было не мало самих же украинцев!
Вже років з десять нам відомо,
Як влада із Москви свідомо,
Татар депортували з Криму,
У ту страшну для всіх годину.
Коли їх родичі ще воювали,
Та про ці злочини не знали.
Ганяли німців в Другій Світовій,
Щоб мирно жити на землі своїй.
В Середній Азії їм жити наказали,
Бувші для них з московії васали.
Везли туди в вагонах для худоби,
Та скинули в пустелю і «трущоби».
Багато їх померло по дорозі,
Бо без води жити були не в змозі.
Їх трупи з потягів скидали,
Похоронити навіть не давали.
Розправився з хазяїном так раб,
Коли прийшла нагода й він ослаб.
Колись вони татарам дань платили,
І поцілунками чоботи мили.
Пропагандисти із Москви сказали,
Що з німцями ті дружбу зав'язали.
Три дні просили німців дати,
Щоб росіян в Криму повирізати.
«А німці не дозволили татарам,
Росіян вбити отим яничарам!»
Так із народу зрадників зробили,
Та цілій нації так поплатились.
Ніхто не думав там нікого вирізати,
При німцях самі мали виживати.
За Власова не пишуть і Краснова,
Та «братія» була на це готова.
Мільйони росіян німцю служили,
Їх вбивства трибуналом засудили.
Брехнею злочини свої прикрили,
Від «зрадників» татар Крим оголили.
А знали Ви про українців,
Як їм у тій війні дісталось від ординців?
Де також з їх земель переселили,
Ось так кордони з Польщею змінили.
З Московії посіяли війни насіння
Полякам відійшли землі Надсяння.
Погнали українців із Холмщини,
За ними також всіх із Лемківщини.
І Любачивщини землі віддали,
Так за УПА з цих земель українців гнали.
Прибрали нас з Південного Підляшшя,
Й Західна Бойківщина вже не наша.
Народ залишив все, що там було,
Навік пропали їхні міста і село.
Де їх народи і родини народились,
В своїх церквах молились і хрестились.
Там прадіди на цвинтарях лежать,
А їхні діти й правнуки кудись біжать.
Залишивши свої традиції, культуру,
Вічну русинську ще з Русі натуру.
Поляків тоді також всіх переселили,
Українську частину від них оголили.
Вони своїх забрали із Галичини,
Пішли з людьми і всі їхні чини.
А московити довго нам «втирали»,
Що у поляків для нас землю взяли.
А скільки нашої землі їм віддали?
Та скільки горя цим народам завдали?
Про це вони ніколи не казали,
А хто хотів щось знати, тих в'язали!
Всіх українців за Поволжя мали гнати!!!
Але держава не змогла вагони дати.
Та ще злякалися отих з війни солдатів,
Що їм могли пінка і в зуби дати.
Правдиву знай історію свого народу,
Не довіряй словам з Московії уроду.
Кримських татар у зрадники всіх записали,
А українцям, мов кордони так рівняли.
Все знищене ніколи не відродять,
По цей день нація з брехнею ходять!
08.09.2019
Анатолій Березенський
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Міф 35. Кримські татари масово дезертирували на початку війни
Після початку Великої Вітчизняної війни багато кримських татар призвали в Червону армію. Однак служба їхня виявилася недовгою. Варто було фронту наблизитися до Криму, як дезертирство і здача в полон серед них набули масового характеру. Стало очевидним, що кримські татари чекають приходу німецької армії і не хочуть воювати… Як ми бачимо, дезертирство кримських татар було практично поголовним.
Ігор Пихалов, «За что Сталин выселял народы», 2008 рік
Суть міфу
Влітку 1941 року радянська влада розпочала мобілізацію у Криму, яка охопила 20 тисяч кримських татар. Після прориву нацистів за Перекоп усі мобілізовані татари кинули зброю та розбіглися по домівках.
Факти стисло
Понад 17 тисяч кримських татар на той момент уже перебували у складі Червоної армії та чесно пройшли всю війну, подарувавши країні кількох Героїв Радянського Союзу та одного двічі Героя - Амет-Хана Султана. Після розгрому в Криму 51-ї армії з неї розбігалися призовники усіх національностей, а не лише кримські татари, які складали в ній меншість.
Факти докладніше
Своїй появі цей міф «завдячує» доповідній записці заступника наркома держбезпеки СРСР Богдана Кобулова і заступника наркома внутрішніх справ СРСР Івана Сєрова на ім'я Лаврентія Берії:
«…Усі призвані до Червоної армії складали 90 тисяч осіб, у тому числі 20 тисяч кримських татар… 20 тисяч кримських татар дезертирували в 1941 році з 51-ї армії під час її відступу з Криму…»
Проте сама записка була створена 22 квітня 1944 року - набагато пізніше описаних подій, але близько до дати депортації кримських татар. Її зміст виправдовує насильницьке переселення цілого народу.
Наведена кількість у 20 тисяч кримців-«дезертирів» перекочувала до іще одної доповідної записки від 10 травня 1944 року: вже самого Берії - Сталіну, в якій і пропонувалося депортувати кримських татар до Узбекської РСР (про це докладніше у міфах 36 та 37).
На момент початку німецько-радянської війни 21 тисяча мешканців Криму вже перебувала у лавах Червоної армії. Кілька нових хвиль призову додали до тієї кількості ще 72 тисячі кримчан. Так з'явилася згадана у першій записці кількість у 90 тисяч мешканців Криму, яких мобілізували у 1941 році.
Мобілізаційний потенціал місцевого населення становив 10-12%, справді, кримських татар влітку 1941 року могли призвати близько 18-20 тисяч. Але дві третини з них мужньо билися в складі радянських військ і часто - поза Кримом. Про це відомо, наприклад, із довідки Головного командування німецьких сухопутних військ від 20 березня 1942 року, де ішлося про 10 тисяч кримських татар на службі в Червоній армії.
У серпні 1941 року на півострові почали створювати 51-у армію, більша частина якої складалася з жителів інших регіонів, а кримчан було лише 29 тисяч. З цього числа кримських татар нараховувалося трохи більше 5 тисяч. Тобто дезертирувати з 51-ї армії могла кількість учетверо менша, ніж доповідав Берія Сталіну.
А враховуючи тотальний розгром, який вчинили війська Еріха фон Манштейна радянським захисникам півострова, ні про яке особливе чи масове дезертирство лише одного народу не може бути і мови. Ненавчені та необстріляні новачки усіх національностей однаково розбігалися, потрапивши під удар Вермахту. Тому 20 тисячам кримських татар-«зрадників» там взятися було просто нізвідки.
Натомість відомо, що у 1944 році вирішено відправити на спецпоселення прямо з військових частин 8 995 кримських татар-учасників війни. Серед них - 524 офіцерів і 1 392 сержантів, які пройшли усю війну.
Іншими словами, тих кримців, хто влітку 1941 року дезертирував з радянського війська, було пропорційно не набагато більше, ніж представників інших народів СРСР у подібних умовах, і так само не більше, ніж кількість тих киримли, хто продовжував боротьбу у Червоній армії до самого кінця війни.
Усього на підставі звинувачень у зрадництві в травні 1944 року з Криму депортували більше 190 тисяч кримських татар - і тих, хто склав зброю, і тих, хто воював протягом усієї війни. А також і тих, хто зброю тримати не міг: діти, жінки, старші люди.http://www.ww2.memory.gov.ua/mif-35-krymski-tatary-masovo-dezertyruvaly-na-pochatku-vijny/
Не вигадуйте казки!