Пам'ять примусово виселених у 1944-1951 роках українців вшанували на Львівщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

Заходи з нагоди Дня вшанування пам’яті примусового виселення автохтонних українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944–1951 роках відбулися в неділю на Львівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської облдержадміністрації.

Скорботні заходи відбулись у с. Сокільники. Присутні представники влади та громадськості, Об’єднання товариств депортованих українців "Закерзоння" та усі небайдужі поклали квіти до пам’ятника "Без вини покараним" та запалили лампадки.

Також відбувся молебень та пам'ятне віче.

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Зазначається, що близько 700 тисяч українців примусово позасудово переселили до УРСР у 1944–1951 роках. Це жорстоко здійснили комуністичні режими СРСР і Польщі із застосуванням терору, репресій, конфіскації майна, обмеження політичних, соціальних, економічних і культурних прав людей. Виселяли українців у різні регіони УРСР – від Галичини до Причорномор’я, Слобожанщини та Донеччини. Тисячі безневинних чоловіків, жінок і дітей були зібрані у визначених місцях, кинуті в переповнені вантажні вагони, що призначалися для перевезення худоби.

Процес депортації українців у 1944-1951 роках мав форму військових операцій проти мирного населення, супроводжувався грубим порушенням основоположних прав і свобод людини і громадянина, повною забороною повернення на рідні землі, вилученням майна, безальтернативним закріпленням за новими місцями поселення, залишати які було заборонено, обмеженням політичних, соціальних, економічних і культурних прав, що призвело до руйнування української культурної та історичної спадщини, поставило під загрозу знищення низку етнографічних груп українського народу. Депортація мала на меті призупинення тисячолітнього існування найзахіднішої гілки українства.

До 75-х роковин депортації українців з етнічних земель у 2019 році Постановою Верховної Ради України було затверджено відзначення на державному рівні у другу неділя вересня Дня вшанування пам’яті примусового виселення автохтонних українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944–1951 роках.

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