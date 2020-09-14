Водій ВАЗ врізався в автобусну зупинку на Закарпатті: двоє загиблих. ФОТОрепортаж

Водій автомобіля "ВАЗ 2106" виїхав на узбіччя і врізався в автобусну зупинку на Закарпатті. Унаслідок аварії водій і пасажир автомобіля померли на місці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Сьогодні, 14 вересня, о 6:19 ранку до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Луково, на Іршавщині.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля "ВАЗ 2106" виїхав на зустрічну смугу руху, після чого з'їхав на узбіччя і зіткнувся з бетонною будівлею автобусної зупинки. Від травм унаслідок аварії водій і пасажир транспортного засобу померли на місці.

Вже встановлено, що за кермом перебував 22-річний мешканець села Білки Іршавського району, пасажир - 34-річний односельчанин водія.

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Нині слідчі поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. У ході досудового розслідування буде призначено низку експертиз, які встановлять причини та обставини ДТП.



Фото: сайт Нацполіції