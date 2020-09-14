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Новини Фото ДТП
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Водій ВАЗ врізався в автобусну зупинку на Закарпатті: двоє загиблих. ФОТОрепортаж

Водій автомобіля "ВАЗ 2106" виїхав на узбіччя і врізався в автобусну зупинку на Закарпатті. Унаслідок аварії водій і пасажир автомобіля померли на місці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Сьогодні, 14 вересня, о 6:19 ранку до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Луково, на Іршавщині.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля "ВАЗ 2106" виїхав на зустрічну смугу руху, після чого з'їхав на узбіччя і зіткнувся з бетонною будівлею автобусної зупинки. Від травм унаслідок аварії водій і пасажир транспортного засобу померли на місці.

Водій ВАЗ врізався в автобусну зупинку на Закарпатті: двоє загиблих 01

Вже встановлено, що за кермом перебував 22-річний мешканець села Білки Іршавського району, пасажир - 34-річний односельчанин водія.

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Нині слідчі поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. У ході досудового розслідування буде призначено низку експертиз, які встановлять причини та обставини ДТП.

Водій ВАЗ врізався в автобусну зупинку на Закарпатті: двоє загиблих 02
Фото: сайт Нацполіції

Автор: 

ДТП (4467) Нацполіція (15176) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+4
бетонное здание явно из кирпича. разберут теперь на дрова.
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14.09.2020 11:17
+3
Кстате а что за вмятина на боку? Помог ктото выехать?
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14.09.2020 12:11
+1
Напевно не перше зіткнення і нажаль не останнє,не просто так там ікона.
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14.09.2020 11:27
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бетонное здание явно из кирпича. разберут теперь на дрова.
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14.09.2020 11:17 Відповісти
мда.. просто в іконку в'їхали..
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14.09.2020 11:18 Відповісти
Там, как я вижу, на "бетонном здании" из кирпича кем-то уже заранее была иконка прикручена?
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14.09.2020 11:21 Відповісти
Это не икона а название (табличка) населенного пункта с православным крестом и Иконой Божьей Матери с младенцем.... так часто делают... хотя таки да по зловещему смыслу место ДТП как то навевает мысли о РОКЕ Судьбе и значениях.. в любом случае погибло 2 ЧЕЛОВЕКА чьи то сыновья отцы дедушки дяди тети внуки племянники и так далее супруги... Упокой их души!...
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14.09.2020 11:40 Відповісти
Напевно не перше зіткнення і нажаль не останнє,не просто так там ікона.
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14.09.2020 11:27 Відповісти
-2 дибила и один жигуль,и то хорошо
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14.09.2020 11:38 Відповісти
Водитель выехал? Или всётаки автомобиль?
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14.09.2020 12:09 Відповісти
Кстате а что за вмятина на боку? Помог ктото выехать?
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14.09.2020 12:11 Відповісти
да, деформация авто выглядит как-то странно.
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14.09.2020 14:44 Відповісти
я не могу понять, что, подушки безопасности не сработали?
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14.09.2020 21:04 Відповісти
Не сідайте люди у авто з любителями швидкої їзди. Краще пішки , на день пізнійше але живому дойти.
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14.09.2020 21:38 Відповісти
 
 