Поліція в Києві припинила роботу двох підпільних гральних закладів: вилучено 56 комп'ютерів. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва прокурорів Київських місцевих прокуратур № 3 та № 7 виявлено та припинено незаконне функціонування гральних закладів на території Деснянського та Подільського районів столиці.

Про це повідомляють у прокуратурі Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Так, один з нелегальних гральних залів функціонував під виглядом обміну валют у напівпідвальному приміщенні на вул. Кирилівській, а інший - в окремому приміщенні біля одного з найбільших ринків Троєщини.

За результатами обшуків у приміщеннях гральних закладів виявлено та вилучено чорнову документацію, грошові кошти та понад 56 одиниць комп’ютерної техніки, за допомогою якої, в порушення вимог Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", надавалися незаконні послуги.

Проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів, а також встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів для притягнення їх до відповідальності.

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