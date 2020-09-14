УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9581 відвідувач онлайн
Новини Фото
6 935 26

Суд заарештував без права застави громадянина РФ, який відкрив стрілянину в Українці. ФОТО

Працівники Обухівського відділу поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури оголосили про підозру 32-річному громадянину Російської Федерації за застосування зброї в конфлікті на Київщині.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося раніше, співробітники Управління карного розшуку поліції столичної області встановили і затримали основного організатора конфлікту, в результаті якого сталася стрілянина в місті Українка. Саме цей чоловік, на думку поліції, прибув зі столиці і під час інциденту з травматичної зброї поранив двох жителів міста Українка.

Суд заарештував без права застави громадянина РФ, який відкрив стрілянину в Українці 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція затримала громадянина РФ, причетного до стрілянини в Українці. ФОТО

Затримали оперативники зловмисника в місті Київ, де він переховувався від правоохоронців.

Обухівський районний суд задовольнив клопотання правоохоронців і обрав запобіжний захід затриманому чоловікові - утримання під вартою без права внесення залога.

Нагадуємо, що за фактом стрілянини в місті Українка відкрито два кримінальні провадження у ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і за ст. 396 (приховування злочину) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося раніше, в середу ввечері, 2 вересня, група невідомих осіб приїхала на автомобілях із Києва в кафе міста Українка і влаштувала конфлікт, який переріс у стрілянину з травматичної зброї. У відповідь на це місцеві застосували мисливську зброю.

"Загалом пролунало до 10 пострілів. Про це місцеві жителі о 19:15 повідомили в Обухівський відділ поліції. Наряди груп реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група і керівництво Обухівського відділу поліції були на місці події вже через 20 хвилин. Проте учасники конфлікту і персонал кафе зробили все можливе, щоб приховати цей злочин: змінили обстановку, зібрали гільзи і знищили сліди. Для отримання відео з камер спостереження поліцейські провели невідкладний обшук і вилучили сервер", - розповіли в поліції.

Автор: 

Київська область (4031) Нацполіція (15182) росія (65244) стрілянина (1782)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
А что ? ..
Ужэ граждан росЦийсского ФЕКАЛИСТАНА призывного возраста УЖЭ ПУСКАЮТ в Украину ?? ..
.
показати весь коментар
14.09.2020 13:23
+14
Суд арестовал без права залога гражданина РФ, открывшего стрельбу в Украинке - Цензор.НЕТ 1984
показати весь коментар
14.09.2020 13:24
+10
Там шо, дерев не було, шолі?
показати весь коментар
14.09.2020 13:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там шо, дерев не було, шолі?
показати весь коментар
14.09.2020 13:23 Відповісти
Там не было гор и овец. Вот оно и заскучало...
показати весь коментар
14.09.2020 14:12 Відповісти
А что ? ..
Ужэ граждан росЦийсского ФЕКАЛИСТАНА призывного возраста УЖЭ ПУСКАЮТ в Украину ?? ..
.
показати весь коментар
14.09.2020 13:23 Відповісти
двойной гражданин
показати весь коментар
14.09.2020 13:29 Відповісти
Скорее тройной..
как говорил Коломойсский -- двойное гражданство - запрещено.
.
Но тройное = НЕТ..
показати весь коментар
14.09.2020 13:35 Відповісти
В Украине, как и на всем постсовке, есть три категории запрета:
1. Запрещено - для лохов.
2. Строго запрещено - для трусов.
3. Категорически запрещена - для всего населения Украины. кроме руководства страны и депутатов всех мастей.
показати весь коментар
14.09.2020 14:18 Відповісти
Суд арестовал без права залога гражданина РФ, открывшего стрельбу в Украинке - Цензор.НЕТ 1984
показати весь коментар
14.09.2020 13:24 Відповісти
Точно из России, явно славянские корни. И мимика, точно братская.
показати весь коментар
14.09.2020 13:27 Відповісти
Обычно этот подвид называют тожероссияне и распиленными брёвнами . Поэтому всё нормально.
показати весь коментар
14.09.2020 13:30 Відповісти
Как этот зверёк вообще оказался в Украине?
показати весь коментар
14.09.2020 13:31 Відповісти
студент лингвист
показати весь коментар
14.09.2020 13:34 Відповісти
изучал фольклор.тосты, обычаи..
показати весь коментар
14.09.2020 13:43 Відповісти
Порошенко - закрой границы!!!!! Ко ко ко...
А. Ну да...
показати весь коментар
14.09.2020 13:32 Відповісти
На обмен этот организм сгодится?
показати весь коментар
14.09.2020 13:38 Відповісти
Предлагаю его просто повесить и все!!
показати весь коментар
14.09.2020 13:40 Відповісти
На хауз.... !!!!
показати весь коментар
14.09.2020 13:45 Відповісти
Приехал в Украину, думал по привычке посадить на бутылку, как срусню, а не тут то было. Хлопцы пошмаляли немного с гладкоствола (при чём реально криво шмаляли) - и этого оказалось достаточно, дабы вояны гор позорно бежали, поджав шакальи хвосты.
Тут вам не московия, и не ваш аул. В гости - пожалуйста, качать права начнёте - пулей в голове закончите. А може и на дереве...
показати весь коментар
14.09.2020 13:45 Відповісти
В гости - тоже не надо. пускай у себя на россии гостят.
показати весь коментар
14.09.2020 16:28 Відповісти
Ну то я так - проявил, присущее нам, гостеприимство
показати весь коментар
14.09.2020 19:30 Відповісти
Как гражданин ********* с оружием оказался в Украине?
показати весь коментар
14.09.2020 13:47 Відповісти
Выдать его назад в Рашу, и пусть там с ним разбираются.
показати весь коментар
14.09.2020 13:56 Відповісти
Из Дагестана или Чечни?
показати весь коментар
14.09.2020 14:08 Відповісти
Ах, какое руссскае скрепное лицо!
показати весь коментар
14.09.2020 14:19 Відповісти
Суд заарештував без права застави громадянина РФ, який відкрив стрілянину в Українці - Цензор.НЕТ 5699
показати весь коментар
14.09.2020 15:16 Відповісти
"...персонал кафе сделали все возможное, чтобы скрыть это преступление..."

За таке потрібно закрити це кафе і судити їх за знищення доказів злочину.
показати весь коментар
14.09.2020 15:26 Відповісти
 
 