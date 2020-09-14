Суд заарештував без права застави громадянина РФ, який відкрив стрілянину в Українці. ФОТО
Працівники Обухівського відділу поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури оголосили про підозру 32-річному громадянину Російської Федерації за застосування зброї в конфлікті на Київщині.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомлялося раніше, співробітники Управління карного розшуку поліції столичної області встановили і затримали основного організатора конфлікту, в результаті якого сталася стрілянина в місті Українка. Саме цей чоловік, на думку поліції, прибув зі столиці і під час інциденту з травматичної зброї поранив двох жителів міста Українка.
Затримали оперативники зловмисника в місті Київ, де він переховувався від правоохоронців.
Обухівський районний суд задовольнив клопотання правоохоронців і обрав запобіжний захід затриманому чоловікові - утримання під вартою без права внесення залога.
Нагадуємо, що за фактом стрілянини в місті Українка відкрито два кримінальні провадження у ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і за ст. 396 (приховування злочину) Кримінального кодексу України.
Як повідомлялося раніше, в середу ввечері, 2 вересня, група невідомих осіб приїхала на автомобілях із Києва в кафе міста Українка і влаштувала конфлікт, який переріс у стрілянину з травматичної зброї. У відповідь на це місцеві застосували мисливську зброю.
"Загалом пролунало до 10 пострілів. Про це місцеві жителі о 19:15 повідомили в Обухівський відділ поліції. Наряди груп реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група і керівництво Обухівського відділу поліції були на місці події вже через 20 хвилин. Проте учасники конфлікту і персонал кафе зробили все можливе, щоб приховати цей злочин: змінили обстановку, зібрали гільзи і знищили сліди. Для отримання відео з камер спостереження поліцейські провели невідкладний обшук і вилучили сервер", - розповіли в поліції.
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Ужэ граждан росЦийсского ФЕКАЛИСТАНА призывного возраста УЖЭ ПУСКАЮТ в Украину ?? ..
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как говорил Коломойсский -- двойное гражданство - запрещено.
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Но тройное = НЕТ..
1. Запрещено - для лохов.
2. Строго запрещено - для трусов.
3. Категорически запрещена - для всего населения Украины. кроме руководства страны и депутатов всех мастей.
А. Ну да...
Тут вам не московия, и не ваш аул. В гости - пожалуйста, качать права начнёте - пулей в голове закончите. А може и на дереве...
За таке потрібно закрити це кафе і судити їх за знищення доказів злочину.