Суд заарештував без права застави громадянина РФ, який відкрив стрілянину в Українці. ФОТО

Працівники Обухівського відділу поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури оголосили про підозру 32-річному громадянину Російської Федерації за застосування зброї в конфлікті на Київщині.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося раніше, співробітники Управління карного розшуку поліції столичної області встановили і затримали основного організатора конфлікту, в результаті якого сталася стрілянина в місті Українка. Саме цей чоловік, на думку поліції, прибув зі столиці і під час інциденту з травматичної зброї поранив двох жителів міста Українка.

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Затримали оперативники зловмисника в місті Київ, де він переховувався від правоохоронців.

Обухівський районний суд задовольнив клопотання правоохоронців і обрав запобіжний захід затриманому чоловікові - утримання під вартою без права внесення залога.

Нагадуємо, що за фактом стрілянини в місті Українка відкрито два кримінальні провадження у ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і за ст. 396 (приховування злочину) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося раніше, в середу ввечері, 2 вересня, група невідомих осіб приїхала на автомобілях із Києва в кафе міста Українка і влаштувала конфлікт, який переріс у стрілянину з травматичної зброї. У відповідь на це місцеві застосували мисливську зброю.

"Загалом пролунало до 10 пострілів. Про це місцеві жителі о 19:15 повідомили в Обухівський відділ поліції. Наряди груп реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група і керівництво Обухівського відділу поліції були на місці події вже через 20 хвилин. Проте учасники конфлікту і персонал кафе зробили все можливе, щоб приховати цей злочин: змінили обстановку, зібрали гільзи і знищили сліди. Для отримання відео з камер спостереження поліцейські провели невідкладний обшук і вилучили сервер", - розповіли в поліції.