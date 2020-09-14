П'яний водій мікроавтобуса збив двох дорожніх робітників у Харкові, - поліція. ФОТОрепортаж
Харківська поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в понеділок, 14 вересня, близько 10:10, на мосту на проспекті Льва Ландау.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Харківській області.
"33-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Vito скоїв наїзд на робітників. В результаті пригоди тілесні ушкодження дістали 39- і 56-річний чоловіки. Постраждалих доставили в лікарню. Водій транспортного засобу мав видимі ознаки алкогольного сп'яніння", - йдеться в повідомленні.
Зараз вирішується питання про внесення в ЄРДР відомостей за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
"Забої м'яких тканин, садна, у одного рана на нозі. Отримали допомогу, підуть лікуватися амбулаторно", - повідомили в пресслужбі міськради з посиланням на Андрія Соцького, заступника головлікаря міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги, пише місцеве видання VGORODE.
За інформацією користувачів соцмереж, що стали свідками ДТП, місце проведення робіт було обгороджено, а робітники були в помаранчевій уніформі.
Фото: сайт поліції
Нагадаємо, вранці 14 вересня на Львівщині водій "Газелі" скоїв наїзд на двох дорожніх робітників - один з них загинув, інший дістав травми.
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ниже на ветке - мурло наехало на 2-х рабочих (один погиб)
тут пьянь давит рабочих - слава Богу без жертв
это шо такое????? позаливают бельмы...
«Мусара ! »
Що там ще таке чуємо у таких випадках на форумі?