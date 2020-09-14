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Новини Фото ДТП
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П'яний водій мікроавтобуса збив двох дорожніх робітників у Харкові, - поліція. ФОТОрепортаж

Харківська поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в понеділок, 14 вересня, близько 10:10, на мосту на проспекті Льва Ландау.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Харківській області.

"33-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Vito скоїв наїзд на робітників. В результаті пригоди тілесні ушкодження дістали 39- і 56-річний чоловіки. Постраждалих доставили в лікарню. Водій транспортного засобу мав видимі ознаки алкогольного сп'яніння", - йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання про внесення в ЄРДР відомостей за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Пяний водій мікроавтобуса збив двох дорожніх робітників у Харкові, - поліція 01

"Забої м'яких тканин, садна, у одного рана на нозі. Отримали допомогу, підуть лікуватися амбулаторно", - повідомили в пресслужбі міськради з посиланням на Андрія Соцького, заступника головлікаря міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги, пише місцеве видання VGORODE.

За інформацією користувачів соцмереж, що стали свідками ДТП, місце проведення робіт було обгороджено, а робітники були в помаранчевій уніформі.

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Пяний водій мікроавтобуса збив двох дорожніх робітників у Харкові, - поліція 02

Фото: сайт поліції

Нагадаємо, вранці 14 вересня на Львівщині водій "Газелі" скоїв наїзд на двох дорожніх робітників - один з них загинув, інший дістав травми.



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ДТП (4468) Харків (5612)


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это шо такое?
ниже на ветке - мурло наехало на 2-х рабочих (один погиб)
тут пьянь давит рабочих - слава Богу без жертв
это шо такое????? позаливают бельмы...
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14.09.2020 14:20 Відповісти
как в 15 годе
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14.09.2020 14:28 Відповісти
«А нєчєго по люкам лазіть, када пацан єдіт !»
«Мусара ! »

Що там ще таке чуємо у таких випадках на форумі?
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14.09.2020 14:53 Відповісти
Очередное пьяное быдло........
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14.09.2020 16:13 Відповісти
Видать пора на месте выносить приговор и исполнять. Забили БЫ на месте ногами и, уверяю вас, это чмо уже ни когда ни на кого не налетело.
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14.09.2020 16:33 Відповісти
Зебилы ВЫ уверяю вас, это маленькое зеленое чмо уже ни когда ни на кого б не налетело.
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14.09.2020 21:17 Відповісти
 
 