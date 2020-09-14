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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Три стратегічні бомбардувальники В-52Н ВПС США патрулюють у небі над Україною: такі патрулювання будуть регулярними, - Командування Повітряних сил ЗСУ. ФОТОрепортаж

У понеділок, 14 вересня, в супроводі винищувачів Повітряних сил Збройних сил України три стратегічні бомбардувальники ВПС США В-52Н знову в повітряному просторі України.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"В-52 під прикриттям українських винищувачів взяли курс в акваторію Чорного моря для спільних дій із країнами-партнерами у сфері колективної безпеки. Такі патрулювання матимуть регулярний характер, адже місії В-52 в небі України, є частиною давно запланованого розгортання шести B-52 на авіабазі Ферфорд Королівських Військово-повітряних сил Великої Британії", - повідомляється на сторінці Командування ПС ЗСУ у фейсбуці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія підняла відразу вісім винищувачів через патрулювання бомбардувальників США над Україною

Екіпажі B-52 забезпечують можливості колективної оборони для США, союзників по НАТО і партнерів, а також стратегічні та оперативні можливості для стримування Росії.

"Стратегічні партнери України вчергове натякають російському керівництву, що не залишать Україну наодинці та не дадуть перетворити Чорне та Азовське моря на внутрішні озера РФ", - наголошують у Командуванні ПС ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два стратегічні бомбардувальники В-52 ВПС США патрулюють в небі над Україною. КАРТА

Три стратегічні бомбардувальники В-52Н ВПС США патрулюють у небі над Україною: такі патрулювання будуть регулярними, - Командування Повітряних сил ЗСУ 01
Три стратегічні бомбардувальники В-52Н ВПС США патрулюють у небі над Україною: такі патрулювання будуть регулярними, - Командування Повітряних сил ЗСУ 02
Три стратегічні бомбардувальники В-52Н ВПС США патрулюють у небі над Україною: такі патрулювання будуть регулярними, - Командування Повітряних сил ЗСУ 03
Три стратегічні бомбардувальники В-52Н ВПС США патрулюють у небі над Україною: такі патрулювання будуть регулярними, - Командування Повітряних сил ЗСУ 04
Три стратегічні бомбардувальники В-52Н ВПС США патрулюють у небі над Україною: такі патрулювання будуть регулярними, - Командування Повітряних сил ЗСУ 05

Автор: 

оборона (4783) росія (65244) літак (2904) США (22890) ЗСУ (7552)


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Топ коментарі
+50
молодцы!
чем больше летают!тем лучше!
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14.09.2020 15:27
+47
Уявіть, якби ми вступили в НАТО.
Ніяка рашка нам ніколи б не зашкодила.
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14.09.2020 15:28
+38
Супер новина !
Це і контроль нашої влади.
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14.09.2020 15:27
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Что. медленно - согласна на все 100. Это конструктивная критика, не имеющая ничего общего с перманентными воплями о зраде. Эта критика просто необходима, потому что расслабляться нельзя , путлер не спит
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15.09.2020 12:14 Відповісти
Кому? НАТО и ЕС? Или США? Вот бы сдал США!
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14.09.2020 18:33 Відповісти
Та вообще "расслабили булки" местный патриЕты, явной Зе-зрады не разглядели в упор
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14.09.2020 18:38 Відповісти
і 3.14ларас в одному флаконі.
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22.09.2020 22:21 Відповісти
А мы думаем что ты ермаковский бот
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14.09.2020 22:26 Відповісти
Nice
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14.09.2020 18:27 Відповісти
Нашим американским друзьям уже пора аэродром базирования предоставить на льготных условиях что бы они и не улетали. Donald, welcome to Ukraine!
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14.09.2020 18:53 Відповісти
Так такий є. Полтава. Вони його ще 76 років тому вподобали.
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22.09.2020 22:20 Відповісти
Вітаємо Американськиx побратимів в Україні!
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14.09.2020 19:05 Відповісти
Это твои побратимы?

Три стратегічні бомбардувальники В-52Н ВПС США патрулюють у небі над Україною: такі патрулювання будуть регулярними, - Командування Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 1474
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15.09.2020 10:44 Відповісти
Ащо тобі, Антоха не подобається? Пердни для орієнтиру.
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22.09.2020 22:18 Відповісти
Ну не твои же, кацапчик!😄
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14.03.2021 23:13 Відповісти
Три стратегічні бомбардувальники В-52Н ВПС США патрулюють у небі над Україною: такі патрулювання будуть регулярними, - Командування Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 9534
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14.09.2020 19:09 Відповісти
american brothers welcome to Ukraine
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14.09.2020 19:10 Відповісти
На сколько слышал, имеется в виду шум моторов, базируются в Николаеве.
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14.09.2020 19:26 Відповісти
Самый лучший вариант это боинг "ихтамнет" замаскированный под пассажирский базирующийся на гражданских аэродромах и действительно совершающий регулярные перевозки пассажиров и грузов, только вот один салончик грузовой и в нем крылатые ракетки или боевые машины десанта....а в пассажирском в течение 1-2 часа убираются пассажирские сидения, натягивается тросик.и садиться десант..
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14.09.2020 20:40 Відповісти
знаешь все так четко, не иначе был тросиком на том борту
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15.09.2020 00:33 Відповісти
Давно пора где-то под Львовом строить американскую базу с ЯО
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14.09.2020 19:43 Відповісти
Интересно а кацы рискнут сбить если через крым полетят или посадить принудительно...???
Чую шо будет огромный пердь сероводородом как во время крымского землетрясения...И не более
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14.09.2020 20:29 Відповісти
Это война и 3.14ец нарасиюшке..
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14.09.2020 23:19 Відповісти
И очень быстрый!😎
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14.03.2021 23:20 Відповісти
Теперь давить вате на мозги будут регулярно - просто супер !
Интересно увидеть с каким лицом воспринял эту новость наш доблестный не лох
главнокомандующий.
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14.09.2020 21:33 Відповісти
А ведь это стараниями Зе американцы зачастили в район Крыма!Они ведь не только около Крыма ,но и у Ковеля,Дружбы и Харькова полёты будут
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14.09.2020 22:05 Відповісти
у криворогого шлимазла мозга не хватило бы так расстараться
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14.09.2020 22:28 Відповісти
Шо, опять Порох подсобил?
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15.09.2020 10:38 Відповісти
Та ДА, насрав зєльоному в черевика.
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22.09.2020 22:16 Відповісти
Судя по флайт радару 6 лет летали. И тут раз на 7й год опять прилетели. Никогда такого небыло и вот опять. И тут заслуга зеленого утырка?) Другое дело что в отличие от разведки это уже бомберы, но это скорее отработка времени подлета из британии. Чего-то нового тут нет.
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15.09.2020 11:35 Відповісти
"стараниями" Зе может только жопа Мендель расти на казенных харчах... На большее его стараний не хватает
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15.09.2020 17:08 Відповісти
Как-то новая реальность и вырисовалась - валодька резко передумал пушилинских дегенератов к нам в окопы приводить,и следом такие красавцы залетели,..
Не все сахар малоросским гомосекам,при таких раскладах мало ли чего может случиться..
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14.09.2020 23:17 Відповісти
Три стратегічні бомбардувальники В-52Н ВПС США патрулюють у небі над Україною: такі патрулювання будуть регулярними, - Командування Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 9883
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15.09.2020 03:06 Відповісти
Супер !
Чудова новина !
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15.09.2020 09:07 Відповісти
Рашка самостоятельно не выиграла ни одной войны. Ни одной.- ВОВ выиграла
многонациональная страна + союзники.

- Чечню (единственная
война, где Рашка самостоятельно воевала и сейчас воюет) - Рашка проиграла, но
назначила Кадырова - главный
чеченский боевик, к-рый несколько лет назад лично убивал рос. солдат -
презиком, Звезду Героя, сейчас распиливает бюджет совместно с Фюрером: Рашка
платит дань Ичкерии.
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15.09.2020 10:28 Відповісти
Нормально. Пусть мордва привыкает. Их и инструктора бесили и беспилотники разведчики, теперь. За 6 лет смирились и даже не замечают. Как так и надо. Тут тоже пусть привыкают.
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15.09.2020 11:31 Відповісти
Реализовался страшный сон нескольких поколений советских людей: НАТО на наших просторах!
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15.09.2020 15:15 Відповісти
Реализовалась мечта 65% Украинцев организация развитых стран НАТО на наших просторах.
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15.09.2020 16:29 Відповісти
ОДИН ДЛЯ ДОНЕЦКА, ДРУГОЙ ДЛЯ ЛУГАНСКА, А ТРЕТИЙ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ )))
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15.09.2020 16:42 Відповісти
КЛАССНО БЫЛО БЫ МРИЕЙ ВСЕ ВОЕННЫЕ БАЗЫ В КРЫМУ ЗАБОМБИТЬ !!!
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15.09.2020 16:44 Відповісти
Welcome, american friends!
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15.09.2020 17:18 Відповісти
Ослу Оманскому это как серпом по тому шо осталось. Как вести зетипиллов в Макакию?
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15.09.2020 19:37 Відповісти
Завтра обіцяють бути у Полтаві на день міста. Спробую сфотографувати.
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22.09.2020 22:13 Відповісти
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