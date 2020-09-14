Три стратегічні бомбардувальники В-52Н ВПС США патрулюють у небі над Україною: такі патрулювання будуть регулярними, - Командування Повітряних сил ЗСУ. ФОТОрепортаж
У понеділок, 14 вересня, в супроводі винищувачів Повітряних сил Збройних сил України три стратегічні бомбардувальники ВПС США В-52Н знову в повітряному просторі України.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"В-52 під прикриттям українських винищувачів взяли курс в акваторію Чорного моря для спільних дій із країнами-партнерами у сфері колективної безпеки. Такі патрулювання матимуть регулярний характер, адже місії В-52 в небі України, є частиною давно запланованого розгортання шести B-52 на авіабазі Ферфорд Королівських Військово-повітряних сил Великої Британії", - повідомляється на сторінці Командування ПС ЗСУ у фейсбуці.
Екіпажі B-52 забезпечують можливості колективної оборони для США, союзників по НАТО і партнерів, а також стратегічні та оперативні можливості для стримування Росії.
"Стратегічні партнери України вчергове натякають російському керівництву, що не залишать Україну наодинці та не дадуть перетворити Чорне та Азовське моря на внутрішні озера РФ", - наголошують у Командуванні ПС ЗСУ.
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Чую шо будет огромный пердь сероводородом как во время крымского землетрясения...И не более
Интересно увидеть с каким лицом воспринял эту новость наш доблестный не лох
главнокомандующий.
Не все сахар малоросским гомосекам,при таких раскладах мало ли чего может случиться..
Чудова новина !
многонациональная страна + союзники.
- Чечню (единственная
война, где Рашка самостоятельно воевала и сейчас воюет) - Рашка проиграла, но
назначила Кадырова - главный
чеченский боевик, к-рый несколько лет назад лично убивал рос. солдат -
презиком, Звезду Героя, сейчас распиливает бюджет совместно с Фюрером: Рашка
платит дань Ичкерии.