Пенсіонер у Білій Церкві стріляв із рушниці по групі відпочивальників: одна людина постраждала. ФОТО

На Київщині поліція повідомила про підозру пенсіонеру, який відкрив вогонь із рушниці по компанії людей, що заважали йому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на обласну поліцію.

Зазначається, що про постріли в поліцію повідомили вкрай перелякані перехожі. На місце події оперативно прибули правоохоронці Білоцерківського відділу поліції.

"Хуліганом виявився місцевий 74-річний чоловік, який у нетверезому стані серед білого дня здійснив постріли з гвинтівки в сторону людей. Він пояснив, що таким чином намагався залякати і розігнати галасливу компанію, яка заважала йому відпочивати. Внаслідок стрілянини одного з відпочивальників було доставлено до медичного закладу, де лікарі йому діагностували поверхневу рану голови", - сказано в повідомленні.

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Поліцейські вилучили у стрільця пневматичну рушницю ІЖ-38. Речові докази направлено на проведення відповідної експертизи.

За фактом хуліганства слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.