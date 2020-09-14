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Пенсіонер у Білій Церкві стріляв із рушниці по групі відпочивальників: одна людина постраждала. ФОТО

На Київщині поліція повідомила про підозру пенсіонеру, який відкрив вогонь із рушниці по компанії людей, що заважали йому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на обласну поліцію.

Зазначається, що про постріли в поліцію повідомили вкрай перелякані перехожі. На місце події оперативно прибули правоохоронці Білоцерківського відділу поліції.

"Хуліганом виявився місцевий 74-річний чоловік, який у нетверезому стані серед білого дня здійснив постріли з гвинтівки в сторону людей. Він пояснив, що таким чином намагався залякати і розігнати галасливу компанію, яка заважала йому відпочивати. Внаслідок стрілянини одного з відпочивальників було доставлено до медичного закладу, де лікарі йому діагностували поверхневу рану голови", - сказано в повідомленні.

Пенсіонер у Білій Церкві стріляв із рушниці по групі відпочивальників: одна людина постраждала 01

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Поліцейські вилучили у стрільця пневматичну рушницю ІЖ-38. Речові докази направлено на проведення відповідної експертизи.

За фактом хуліганства слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Пенсіонер у Білій Церкві стріляв із рушниці по групі відпочивальників: одна людина постраждала 02

Автор: 

Біла Церква (153) пенсіонери (888) Нацполіція (15182) стрілянина (1782)


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Топ коментарі
+15
ранее полиция патрулировала и пянствующие шумные компании по дворам разгоняла....а сейчас что остается, уверена не у одного этого деда возникает такое желание.....
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14.09.2020 16:46
+9
Достали деда! И да, некоторых отдыхающих надо --- напалмом!
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14.09.2020 16:47
+9
«- Хлопці, ну чи ви не могли б так вже сильно не матюкатись? У мене стара хвора, та й у мене після вчорашнього Дня танкіста, шото голова бобо. Ну майте совість.
- Дєд, іді НА#УЙ, понял ?
- Щас, сбєгаю....обождіть, я швидко... »
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14.09.2020 16:49
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ранее полиция патрулировала и пянствующие шумные компании по дворам разгоняла....а сейчас что остается, уверена не у одного этого деда возникает такое желание.....
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14.09.2020 16:46 Відповісти
Во-первых это был день. Во-вторых хрен его знает что там был за шум? А если этому пенсу в следующий раз будет мешать шум от вашего ребёнка?
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14.09.2020 16:48 Відповісти
шум от кричащего ребёнка,это тоже раздражитель. за рубежом,если ваш орущий ребёнок будет мешать соседям,то к вам быстро приедут,и во второй раз,ребёнка изымут.
что же до гуляющих компаний,то есть закон,и гулять когда придётся и как придётся,нельзя.
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14.09.2020 16:57 Відповісти
"за рубежом" - это понятие очень растяжимое. Я перед тем как "за рубеж" поехал, то тоже думал, что тут молочные реки и кисельные берега. Но вот например в НЛ нет никаких законодательных запретов на шум. Даже после 10 вечера. И если в полночь вы решите послушать "Раммштайнушек" на весь район, то никакая полиция не приедет и её даже вызывать не будут. Чем и пользуются местные арабы, которые были в свою очередь тоже сильно удивлены, включив посреди ночи свои сраные арабские завывания и получив от меня поток трёхэтажных матов. Всё решается на уровне сосед-сосед. На каникулах неделю подряд на соседней площадке по пол ночи орали малолетки. Ни разу никто полицию не вызвал.
З.Ы. Хотя в соседней Германии - там да, пукнул ночью громче положенного - получи штраф.
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14.09.2020 17:12 Відповісти
И что чего мошонку то рвешь какие бл..и родытели такие и выплод.. почему в Европе нема такого а там просто не шумят шумят в специально отведенных местах и ПО СЛУЧАЮ карнавала праздника.. та мнет ночных клубов чья музыка и орание пьяных ..оцев мешает всему микрорайону как минимум.. там никто не стреляет из петард или хлопушек в 3 часа ночи там просто тебя полиция пристрелит и может даже до состояния в морг.. у меня компании ДНЕМ А НИКТО КСТАТИ НЕ ОТМЕНЯЛ ПОНЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ МЕСТО И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НИКТО НИ ДЛЯ КОГО НЕ ОТМЕНЯЛ КАК И ЗАКОН О ТИШИНЕ КАК И ТО ЧТО НА УЛИЦЕ В транспорте НАДО ВЕСТИ СЕБЯ КУЛЬТУРНО А КУЛЬТУРА ПОДРАЗУМЕВАЕТ тихую беседу а не кацапско дебильне горлапанство вы кацапы там в Европах и США почему то ведете там в эмиграции примерными немыми и глухими а все верно просто там вас или по судах затаскают или сосед пальнет по вас горлопанящих из своего частного ружья дробовика а то и автомата в зависимости от страны и штата а в Украине таки да можно гадить всем на головку...иногда жалею что нема ящика хотя бы свето шумовых гранат...а так кинул в толпу и пусть потом лечат ожоги глаз, разрыв барабанной перепонки почему я обязан слушать из пьяные и дебилуновато зеленой молодежи матюки понос словесный там же даже и говорить не могут какие то рыки свисты вопли вэй и прочая хрень....
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14.09.2020 16:57 Відповісти
в советское время нормальным в такие компании летели бутылки лампочки перегоревшие с водой и краской синькой шарики воздушные с водой и синькой о как весело было.. и да милиция приезжала в течении 3-5 минут ППС и всех сразу в райотдел или вытрезвитель...
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14.09.2020 17:01 Відповісти
Мда, сразу видно быдлана...
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14.09.2020 17:12 Відповісти
Шумят в основном дети низкого качества
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14.09.2020 17:00 Відповісти
а также их родители
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14.09.2020 17:19 Відповісти
золоті слова
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14.09.2020 22:06 Відповісти
Достали деда! И да, некоторых отдыхающих надо --- напалмом!
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14.09.2020 16:47 Відповісти
Шкода діда ))
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14.09.2020 16:48 Відповісти
Это всё из-за хреново работающей полиции. Решать проблему шумных компаний должна была полиция по вызову деда, а не сам "ворошиловский стрелок". Только в регионах полиция на таки вызовы обычно не реагирует.
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14.09.2020 16:49 Відповісти
истинная правда, нажаль..
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14.09.2020 22:11 Відповісти
«- Хлопці, ну чи ви не могли б так вже сильно не матюкатись? У мене стара хвора, та й у мене після вчорашнього Дня танкіста, шото голова бобо. Ну майте совість.
- Дєд, іді НА#УЙ, понял ?
- Щас, сбєгаю....обождіть, я швидко... »
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14.09.2020 16:49 Відповісти
Да хтож так стриляе?!! с РПГ надо было!! Ррраз!!! и вокруг тишина....
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14.09.2020 16:51 Відповісти
Жалосливий дєд попався.
А в 2014 бурятов не жалів.
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14.09.2020 16:53 Відповісти
Даже дешевая воздушка кал. ,177 из WalMart за $100 с 50 метров пробивает строительную каску. Как-то устраивал демонстрацию для внучки, шоб показать, шо оно таки вовсе не игрушка, когда начинал учить ее стрельбе.
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14.09.2020 16:52 Відповісти
Ви ж там, зятю, не проговоріться.
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14.09.2020 16:54 Відповісти
Та то було 3 рокi тому. Зара у нее мелкашка - полу-авто Ruger 10/22.
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14.09.2020 16:58 Відповісти
Макс, говори точніше... Калібр в мм, вага кулі і швидкість при виході зі ствола... Та "пукалка" калібру 4,5 мм, дає близько 100м/сек, при кулі вагою 0, 5 гр. Сам раз, у Росії, стріляв з неї, з 5 поверху, одному "чорту", що ліз у кватирку на першому поверсі, у ногу. Був лише синячок діаметром 1 см...
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14.09.2020 17:02 Відповісти
Шоб я так жил, в мм....Наверное,таки 4,5. А вес не скажу. Начальная скорость - (знову ж таки, по-нашему) - где-то 1000 футов в сек. (скорость звука - 1125 ф/с)
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14.09.2020 17:08 Відповісти
Фут - 30 см. Грубо, швидкість кулі з твого ствола - приблизно 260-280 м/сек. У Іж-38 - близько 100 м/сек... Порівнюй... (У мене "іспанка", GAMO, CF-Х, кал.4,5 мм, вага кулі, 0,68гр., швидкість кулі - 305 м/сек. (більше 1000 ф/сек). Ондатрі, коту череп пробиває з 30 м. Порівнюй...
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14.09.2020 17:20 Відповісти
ОК, т.е., Иж38 - та еще пукалка, понял.
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14.09.2020 17:26 Відповісти
Кстати, а что там в деле по расстрелу ветеранов и волонтёров в Житомирской области?
Кто-то что-то знает?
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14.09.2020 16:56 Відповісти
Жетомирский стрелок сидит !
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14.09.2020 16:59 Відповісти
Сколько ему дали?
Есть ссылка?
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14.09.2020 17:03 Відповісти
Кому дали, уцелевшему мародеру?
Получит условно.
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14.09.2020 17:31 Відповісти
Боевой пенс однако .... назначить на борьбу с коррупцией ...
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14.09.2020 17:00 Відповісти
Хорошо наверно отдыхали ,вот и заслужили бонус от пенсионера !!!!
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14.09.2020 17:03 Відповісти
Слово "отдыхали" получило новый смысл. Раньше это действо называли бухали,квасили.
Или- "посидели в кафе ,отдохнули"= пили пиво с водкой,и курили сигарета за сигаретой,как домой попал -не помню.
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14.09.2020 17:04 Відповісти
Дед, конечно. ненормальный. Но, скорее всего, это все потому, что у нашей полиции на таких "отдыхающих" управы не найдешь.
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14.09.2020 17:13 Відповісти
Отправьте деда патрулировать Троещину!
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14.09.2020 17:26 Відповісти
тёща с подружками очень шумно своё столетие праздновала. достала его своим долголетием )
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14.09.2020 17:31 Відповісти
Интересно,что могло так крайне перепутать "крайне перепуганных прохожих"?Неужели выстрелы из мегабластера ИЖ-38?Незащищённые барабанные перепонки хоть не пострадали?
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14.09.2020 18:34 Відповісти
....старый пердун РЭМБО , надоело спать на своей кровати ????
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14.09.2020 18:45 Відповісти
знаю историю, как сосед бросил соседям гранату в квартиру, где шел ремонт - шумно типа. Чудом никто из строителей не пострадал
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14.09.2020 20:56 Відповісти
 
 